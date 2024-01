Os EUA atacaram um membro de um grupo iraniano por procuração no Iraque, segundo um funcionário dos EUA

O alvo era um membro do Harakat al-Nujaba, um representante iraniano que opera no Iraque e na Síria, e os Estados Unidos tinham estado a observá-lo durante algum tempo antes do ataque.

Os Estados Unidos continuam a tomar medidas para proteger as suas forças no Iraque e na Síria, respondendo às ameaças que enfrentam", afirmou um segundo responsável da defesa norte-americana.

O ataque na capital iraquiana, Bagdade, foi contra um veículo que se pensava estar a transportar o alvo, disse o funcionário. Os EUA ainda estão a proceder a uma avaliação dos danos de batalha para determinar se o alvo foi morto e se havia outras pessoas dentro ou perto do carro no momento do ataque.

Não é claro, nesta altura, se o governo iraquiano foi notificado antes do ataque, especialmente porque o ataque foi efectuado na capital. O governo iraquiano condenou os ataques norte-americanos efectuados dentro das suas fronteiras, considerando-os violações da soberania do Iraque.

Os EUA apelaram ao governo iraquiano para que faça mais para proteger as forças norte-americanas na região e para perseguir aqueles que realizam ataques contra as forças dos EUA e da coligação.

O Departamento de Estado anunciou em março de 2019 que a HAN e o seu líder, Akram 'Abbas al-Kabi, tinham sido designados Terroristas Globais Especialmente Designados.

De acordo com o anúncio, a HAN é uma milícia iraniana por procuração baseada no Iraque que jurou lealdade ao líder supremo do Irão, Ayatollah Khamenei.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com