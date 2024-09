Os estudantes de graduação enfrentam um crescente fardo financeiro para conseguir alojamento.

Ao se mudarem para quartos de apartamentos compartilhados alugados por estudantes, eles frequentemente descobrem que estão gastando mais dinheiro, de acordo com um estudo. O aumento das chamadas alugueres promocionais teve uma média de 5,1% no ano passado, de acordo com o relatório atual de habitação estudantil da provedora de serviços financeiros MLP e do Instituto da Economia Alemã (IW).

Este análise levou em conta 38 cidades universitárias alemãs, que foram anunciadas em grandes sites imobiliários e jornais no segundo trimestre. Com a exceção de Heidelberg, os alugueres aumentaram em todos os locais. Os aumentos mais significativos foram observados em Berlim (9,4%) e Leipzig (9,3%). Os menores aumentos de preço foram observados em Würzburgo e Tubinga (ambos 1,6%).

Para garantir consistência, os pesquisadores calcularam os preços para um modelo de apartamento de 30 metros quadrados perto das universidades. Os estudantes em Munique pagam o maior valor para esse tipo de alojamento, com o modelo de apartamento custando 807 euros por mês, incluindo despesas. Isso é seguido por Berlim (678 euros), Frankfurt am Main e Stuttgart (ambos 674 euros). Os estudantes podem viver no extremo mais barato da escala em Chemnitz (263 euros) e Magdeburgo (333 euros).

Para um modelo de quarto de apartamento compartilhado de 20 metros quadrados, a tendência permanece a mesma. Os estudantes em Munique pagam o valor mais alto, especificamente 588 euros. Isso é seguido por Constança (558 euros), Hamburgo (542 euros) e Frankfurt (535 euros).

