MHP Riesen Ludwigsburg está avançando com os arranjos da sua equipa para a próxima temporada. O pivô Andrew Packer assinou um contrato com a equipa da Bundesliga alemã de basquetebol do sudoeste até 2025.

O jogador de 32 anos dos Estados Unidos recentemente competiu pela equipa italiana Blu Basket Treviglio. Por outro lado, Tomislav Buljan está a transferir-se para o KK Cedevita na Croácia. Além disso, o acordo de prova de Michael Jordan Miller com Ludwigsburg não foi renovado. A sua passagem pela equipa durou apenas 10 dias e meio.

Após a passagem breve de Michael Jordan Miller por Ludwigsburg, BB, um novo jogador poderá juntar-se à equipa em breve. Apesar da situação incerta, a BB continua a reforçar a sua equipa para a próxima temporada.

