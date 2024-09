Os Estados Unidos pretendem reforçar seus estoques de petróleo.

00:45 Dois Mortos e Cinco Feridos em Ataque a Saporischschja

A Rússia atacou a região de Saporischschja durante a madrugada, deixando pelo menos dois civis mortos e cinco feridos, segundo anunciou o governador Ivan Fedorov. Fedorov também revelou que a Rússia lançou um ataque substancial na comunidade de Komyshuvakha na região, danificando várias casas residenciais e uma instalação de infraestrutura. Os serviços de emergência ainda estão no local, avaliando continuamente a extensão dos danos, de acordo com o "Kyiv Independent".

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU Compartilha Perspectivas sobre Proposta de Paz de Zelensky

Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, revelou que os oficiais americanos revisaram o plano de paz proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O lado americano acredita que esta estratégia pode promover progressos. Ela não forneceu detalhes adicionais sobre contribuições, presumivelmente sugerindo o apoio dos EUA ao "plano de vitória" de Zelensky anunciado no mês passado, de acordo com o "European Pravda".

22:29 Alarme Falso na Letônia: Visita Inofensiva de Aves

Um alarme falso ocorreu na Letônia, onde suspeitas de violação do espaço aéreo por um avião não identificado se revelaram inofensivas. O objeto que atravessou a fronteira da Bielorrússia e cruzou o leste de Kraslava era, na verdade, um bando de aves, de acordo com a força aérea letã. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga havia relatado um objeto não identificado, o que levou aviões da NATO estacionados na base de Lielvārde a decolar em resposta. No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhum objeto suspeito.

21:59 Moldávia e Alemanha Concordam em Cooperação em Cibersegurança

A Moldávia e a Alemanha pretendem fortalecer suas defesas contra o que a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, identifica como a "guerra híbrida de Putin" direcionada principalmente à Moldávia. Putin continua usando suas técnicas de guerra híbrida como ferramenta de desestabilização. Baerbock explicou que eles pretendem proteger a Moldávia contra ataques cibernéticos e desmascarar a desinformação, fornecendo tecnologia, compartilhamento de dados e treinamento.

21:12 Homem Russo Enfrenta Cinco Anos em Campo de Trabalho por Vistas Dissidentes

Um homem russo de 38 anos residente em Moscou foi condenado a cinco anos em um campo de trabalho por criticar o envolvimento da Rússia na Ucrânia. As acusações contra o réu incluem prejudicar a reputação do exército, que ele admitiu no final de abril. Inicialmente, ele recebeu uma sentença de cinco anos de serviço de trabalho, mas, após um recurso, o tribunal aumentou sua punição para cinco anos em um campo de trabalho. Yuri Kochov, o acusado, foi preso e retirado da sala de audiências.

20:23 Exército Ucraniano Allegadamente Destrói Armazéns de Munições Russos Perto de Mariupol

As forças ucranianas afirmam ter alvejado e eliminado depósitos de munições russas em territórios ocupados em Mariupol. O comando naval em Kyiv relatou ter avistado os depósitos e, em seguida, atacá-los com foguetes, resultando na destruição de uma estimativa de toneladas de munições. No entanto, essas alegações ainda não foram confirmadas.

19:36 Ministro da Defesa da Itália Anuncia Entrega Próxima de Sistema de Defesa Aérea para a Ucrânia

A Itália enviará um segundo sistema de míssil antiaéreo SAMP/T para a Ucrânia neste mês, anunciou o ministro da Defesa Guido Crosetto em Roma. Este sistema pode monitorar e engajar vários alvos simultaneamente, interceptando até dez. É o único sistema europeu que pode interceptar mísseis balísticos.

19:02 Relato Sugere que a Rússia Estaria Preparando uma Contraofensiva com 38.000 Soldados na Região de Kursk

De acordo com um relatório do Financial Times, citando um oficial de inteligência ucraniano de alto escalão, a Rússia planeja iniciar uma contraofensiva na região fronteiriça de Kursk com aproximadamente 38.000 soldados. Alguns desses soldados foram solicitados do sul da Ucrânia. Por enquanto, os hostilidades permanecem em pequena escala. De acordo com a fonte, uma mobilização em maior escala é crucial para alcançar resultados significativos. Anteriormente, o presidente ucraniano Zelenskyy afirmou que seriam necessários cerca de 100.000 soldados russos para frustrar a contraofensiva ucraniana em Kursk.

18:22 Forças Ucranianas Reportam a Interceptação de Refugiados de Fronteira no Rio Dniester com a Moldávia

Devido a mais de dois anos de conflito, o exército ucraniano precisa urgentemente de reforços. Muitos homens estão tentando evitar o serviço militar e fugir para países vizinhos, principalmente a Moldávia. Eles estão sendo interceptados na fronteira do Rio Dniester, uma importante passagem.

17:44 Desvendando o Enigma dos Aviões de Guerra Russos Cobertos com Pneus

Durante o verão de 2023, aeronaves militares russas começaram a exibir pneus de carro como uma adição misteriosa. A razão por trás disso permaneceu enigmática por algum tempo. No entanto, insights de uma figura de alto escalão das forças militares dos EUA podem ter lançado alguma luz sobre esse fenômeno incomum. De acordo com Shuyler Moore, Diretor Técnico do Comando Central dos EUA, o propósito dessa modificação é designed para contornar sistemas de alvo de mísseis modernos. "Se você fixar pneus nas asas, vários algoritmos de visão

16:19 Pistorius Enxerga Orçamento da Defesa como Desafio ContínuoApós a alocação de um fundo especial de 100 bilhões de euros, o ministro federal da Defesa, Boris Pistorius, reconhece a necessidade de recursos financeiros adicionais para apoiar a Bundeswehr além do final do ano. "Até 31 de dezembro, todo o fundo especial estará esgotado", afirmou Pistorius após uma inspeção de tropas em Saarlouis. "À medida que avançamos, precisaremos encontrar outras fontes de receita". Pistorius destaca que cerca de 80 bilhões de euros estão orçados para a defesa no projeto de orçamento do governo alemão para 2028. "Eu espero que, considerando a necessidade de garantir financiamento futuro para aquisições e infraestrutura, isso continuará sendo um desafio considerável e crucial", acrescentou.

15:51 Ucrânia Ataca Edifícios Residenciais em BelgorodAs operações militares ucranianas continuam a atingir cidades russas, especificamente a região de Belgorod, localizada perto das fronteiras compartilhadas. Vários veículos e um edifício residencial foram completamente destruídos, enquanto outros sofreram danos. Mais de oito civis ficaram feridos.

15:14 Exercícios Navais: Navios Chineses Chegam a VladivostokEm resposta ao anúncio de um exercício militar conjunto, dois navios chineses foram relatados como tendo chegado a Vladivostok, na região do Leste da Rússia. De acordo com fontes russas, esses navios foram convidados pelas forças de guarda de fronteira autorizadas pela Rússia. A Guarda Costeira da China permanecerá em Vladivostok até sexta-feira, como explicado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O objetivo dos exercícios é fortalecer as parcerias estratégicas entre as forças militares chinesas e russas, declarando que tanto as forças navais quanto aéreas participarão de exercícios como "North-Joint 2024" nos mares do Japão e do Oceano Pacífico perto da costa russa. A China também planeja participar do exercício estratégico russo "Ocean-2024".

14:39 Baerbock: Ajuda à Ucrânia Garante a Sobrevivência da MoldáviaA ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, acredita que apoiar a Ucrânia é crucial para garantir a sobrevivência da vizinha Moldávia. "Cada ação que tomamos para ajudar a Ucrânia promove sua estabilização", afirmou Baerbock em uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia na capital, Chisinau. "É evidente que a população se preocupa que, se a Ucrânia cair, a Moldávia também cairá".

13:56 Serviços de Emergência da Ucrânia Relatam 97 Mortes Desde a InvasãoDesde o início da invasão total da Ucrânia pela Rússia, os serviços de emergência da Ucrânia relatam que 97 funcionários de resgate perderam a vida. O serviço compartilhou essa informação com o site de notícias ucraniano, Ukrinform. De acordo com seus registros, 395 trabalhadores de emergência também ficaram feridos durante suas missões de resgate. Os ucranianos celebram hoje o "Dia Nacional dos Salvadores".

13:44 Wall Street Journal: Ambos os Lados Sofrem Milhões de Vítimas no Conflito da UcrâniaEncontros do jornal americano "Wall Street Journal" indicam que centenas de milhares de soldados foram feridos ou mortos em ambos os lados do envolvimento da Rússia na Ucrânia. O exército ucraniano relatou cerca de 80.000 mortes e 400.000 baixas, de acordo com uma estimativa secreta revelada pela publicação. Simultaneamente, as avaliações de inteligência ocidentais sugerem que a Rússia sofreu cerca de 600.000 baixas - 200.000 mortes e 400.000 feridos. Nem Kyiv nem Moscou divulgaram suas próprias baixas.

13:21 Munz: Rússia Aumenta Tropas em 1,5 Milhão através de Campanha de RecrutamentoEm um decreto executivo, a Rússia expandiu sua força militar em 1,5 milhão de soldados. Rainer Munz, correspondente da ntv, destaca que esse desenvolvimento vai além do conflito na Ucrânia e questiona como a Rússia obterá esse número sem precedentes de soldados adicionais.

12:55 Kremlin Justifica Expansão Militar em Resposta a Ameaças nas FronteirasO Kremlin justifica seus planos de aumentar o exército para se tornar a segunda maior força militar do mundo citando ameaças crescentes ao longo de suas fronteiras. "Esta escalada é devido a um aumento das ameaças nas nossas fronteiras periféricas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma conferência de imprensa. "Essas tensões são devido ao ambiente altamente agressivo que predomina nas nossas fronteiras ocidentais e à instabilidade nas nossas terras orientais. Essas situações justificam a tomada de precauções adequadas". De acordo com as ordens do presidente russo Vladimir Putin, o tamanho regular do exército russo aumentará em 180.000 soldados para 1,5 milhão de soldados ativos, dando à Rússia a segunda maior força militar do mundo depois da China.

12:30 Enquete de Opinião Pública RTL/ntv: Maioria dos Respondentes se Oposiciona aos Mísseis de Alcance Longo para a Defesa de KyivO governo de Kyiv busca atingir as linhas de suprimento militares russas - aeroportos, centros de comando, infraestrutura. Na mais recente enquete RTL/ntv, 64% dos respondentes expressam descontentamento com a entrega de armas ocidentais capazes de atingir alvos muito dentro da Rússia. 28% apoiam essa medida. Uma maioria a favor desses mísseis só pode ser encontrada entre os apoiadores dos Verdes (53%) e do FDP (58%). Apenas 34% dos apoiadores do SPD e 31% dos apoiadores da União apoiam essa ação. Nenhum dos apoiadores do BSW apoia esse passo, e apenas 4% dos apoiadores do AfD concordam. 61% dos apoiadores do SPD e CDU/CSU se opõem à entrega desses mísseis. Entre os apoiadores do AfD, 91% rejeitam a entrega de mísseis de alcance longo, e mesmo 97% dos apoiadores do BSW são contra. A oposição é mais prevalente no leste (83%) em comparação ao oeste (61%).

11:49 Rumores sobre as Intenções de Routt para Assassinar Putin em 2022

Ryan Wesley Routt, suspeito de ter tentado assassinar Donald Trump, teria expressado interesse em matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un há alguns anos. O The Wall Street Journal afirmou isso, alegando que a enfermeira Chelsea Walsh, que conheceu Routt na Ucrânia em 2022, tinha informações para corroborar isso. Walsh descreveu Routt como o "americano mais perigoso" que ela encontrou em Kyiv. Ele teria tentado se juntar a brigadas voluntárias ucranianas para lutar ao lado das forças deles.

11:18 Documentário "Russos em Guerra" Retorna ao Festival de Toronto

O filme "Russos em Guerra", enfrentando controvérsia, será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Inicialmente, os organizadores citavam preocupações de segurança e anunciaram que o filme não seria exibido. No entanto, o festival mudou de ideia. Dirigido pela cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova, o filme mostra imagens de tropas russas na Ucrânia. O embaixador ucraniano no Canadá criticou o filme, rotulando o festival como uma plataforma para propaganda russa.

10:51 Embaixador Russo Expressa Dúvidas sobre Negociações de Paz

O embaixador russo em Berlim, Sergey Nechaev, manifestou dúvidas sobre potenciais negociações de paz na Ucrânia. Em entrevista à Deutschlandfunk, Nechaev afirmou que um plano de paz deve primeiro ser apresentado antes que a Rússia possa examinar sua compatibilidade com a posição deles. Isso veio após o chanceler alemão Olaf Scholz expressar desejo de acelerar esforços rumo a uma resolução pacífica, mencionando a possibilidade de uma conferência de paz envolvendo a Rússia e a Ucrânia.

10:31 PNUD Ajuda Ucrânia na Segurança Energética para o Inverno

A empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo a cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para manter a segurança energética. Há preocupações de que o inverno será rigoroso devido aos ataques aéreos russos à infraestrutura vital. O PNUD oferecerá assistência, como geradores a gás, para minimizar interrupções no suprimento de energia para a população ucraniana.

09:55 Cerca de 280.000 Pessoas sem Energia após Ataque em Sumy

Após ataques de drones Shahed russos em Sumy, na Ucrânia, cerca de 280.000 pessoas ainda estão sem energia. Embora a força aérea ucraniana afirmasse ter abatido 16 drones, aqueles que conseguiram atingir causaram danos à infraestrutura crítica.

09:28 Prisioneiro de Guerra Ucraniano Executado com Espada por Forças Russas

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relatou a execução de um prisioneiro de guerra ucraniano por forças russas. O soldado, desarmado e amarrado com fita adesiva, foi morto com uma espada. O especialista ucraniano descreveu esse ato como bárbaro e chocante. Uma fotografia do soldado morto, com a espada usada no assassinato, que traz a inscrição "Pelo Kursk", tem circulado nas redes sociais. Os fotógrafos Konstantin e Vlada Liberova relataram imagens de soldados ucranianos que sobreviveram à captivity russa.

09:02 Comandante Checheno Oferece Estímulo durante Ofensiva de Kursk

Quando Kyiv lançou uma invasão na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow expressou esperança em seu canal do Telegram: "Fiquem calmos, mastiguem pipoca e assistam nossos caras baterem no inimigo". Desde então, ele se tornou o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com os meios de comunicação russos espalhando suas declarações. Alaudinow é considerado um possível sucessor do alegadamente doente Kadyrov, de acordo com especialistas consultados pela agência de notícias AFP.

08:01 Ucrânia: Rússia Sitiando Instalações de Energia em Sumy por Ataque Aéreo

A Ucrânia relata outro ataque aéreo significativo da Rússia. Sua defesa aérea conseguiu abater 34 de 51 drones russos durante a noite, de acordo com o relatório da força aérea. A ofensiva foi ativa em cinco regiões. De acordo com autoridades locais, instalações de energia na região nordeste de Sumy também foram atacadas. Um total de 16 drones russos foi interceptado lá, alvo de sistemas de suprimento de água e hospitais, que foram redirecionados para fontes de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente trabalhando nas reparos.

07:37 Ucrânia: Rússia Sofre Pesadas Perdas com 1.020 Mortes e Feridos desde Ontem

De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, a Rússia sofreu uma perda significativa de 1.020 soldados devido a mortes e ferimentos desde ontem. Desde a invasão em grande escala em fevereiro de 2022, os ucranianos contabilizaram 635.880 baixas no lado russo. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militar Russo em Engels Sofre Ataque de Drones

O aeroporto militar russo em Engels, região de Saratov, foi atacado por drones de ataque durante a noite, de acordo com o site de notícias ucraniano "Kyiv Post". O relatório apresenta vídeos com detonações audíveis. De acordo com o relatório, bombardeiros estratégicos estão estacionados no aeroporto, armados com mísseis e usados pela Rússia para ataques em cidades ucranianas.

06:35 Secretário-Geral da NATO Stoltenberg Apoia Debate sobre Fornecer Armas de Longo Alcance à Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, expressou apoio à discussão internacional em andamento sobre permitir que a Ucrânia use armas ocidentais de longo alcance dentro do território russo. "Cada aliado tem a liberdade de tomar essas decisões, mas a coordenação próxima é essencial quando se trata de questões como essas", afirmou Stoltenberg à emissora britânica LBC. A Ucrânia tem solicitado essa autorização há semanas para atingir centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos. Stoltenberg enfatiza que evitar a vitória de Putin na Ucrânia permanece a principal preocupação.

06:13 Meta Restringe Acesso de RT a Seus Serviços por Propaganda Russa A empresa mãe do Facebook, Meta, impôs restrições à disseminação de propaganda estatal russa através de canais de mídia como a RT (antiga Russia Today). A RT, junto com organizações associadas, não poderá mais usar as plataformas da Meta, que incluem Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. A RT já estava banida na UE desde a primavera de 2022 devido à disseminação de desinformação sobre a invasão russa da Ucrânia. Para mais informações, consulte este link:

05:33 Lukashenko Concede Anistia a 37 Prisioneiros na Bielorrússia O líder autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu anistia a 37 prisioneiros. A Administração Presidencial em Minsk afirma que essas pessoas foram condenadas por "extremismo", uma etiqueta frequentemente usada contra críticos do governo na Bielorrússia. O grupo perdoado inclui seis mulheres e várias pessoas com problemas de saúde. Não foram fornecidos detalhes sobre as identidades dos 37 indivíduos perdoados. Nos últimos dois meses, a Bielorrússia perdoou vários prisioneiros que foram presos por se oporem ao governo.

03:11 Relatório da ONU: Violações de Direitos Humanos Estão Aumentando na Rússia Um relatório da ONU sugere que as violações de direitos humanos estão se tornando cada vez mais prevalentes na Rússia. "Agora existe um sistema estruturado, patrocinado pelo estado de violações de direitos humanos" afirma Mariana Katzarova, que foi nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU como Relatora Especial sobre a situação na Rússia em 2023. O objetivo desse sistema é suprimir a sociedade civil e a oposição política, indica o relatório. Indivíduos que criticam a invasão da Ucrânia pela Rússia e dissidentes agora são perseguidos com mais severidade. Katzarova estima que o número de prisioneiros políticos seja de pelo menos 1372. Esses defensores dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra foram condenados por acusações fabricadas e sentenciados a longas penas de prisão. Em detenção, eles sofrem tortura. Prisioneiros políticos são mantidos em celas de isolamento, enquanto outros são forçados a ir para clínicas psiquiátricas. De acordo com um funcionário, o número real pode ser maior.

Em resposta ao conflito em andamento na Ucrânia, a União Europeia impôs sanções extensas à Rússia, com o objetivo de isolar a economia russa e pressionar sua liderança a se retirar da região.

Após as ações da União Europeia, o Banco Europeu de Investimento anunciou que deixaria de fornecer financiamento a novos projetos na Rússia, piorando ainda mais as dificuldades financeiras da Rússia.

Leia também: