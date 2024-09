Os Estados Unidos estão monitorando de perto a ameaça persistente representada pelo Irã contra atuais e antigos funcionários americanos, de acordo com Blinken.

Estamos monitorando de perto, há algum tempo, uma séria questão: uma ameaça contínua representada pelo Irã a várias figuras de alto escalão, como ex-líderes políticos, como [o ex-presidente Donald Trump] e alguns membros da atual administração, declarou o principal diplomata dos EUA em uma entrevista ao programa "Today" da NBC.

"Isso é algo a que estamos dando atenção total. Estamos analisando meticulosamente", acrescentou Blinken.

Funcionários de agências de aplicação da lei expressaram preocupação com a ameaça contínua do Irã de realizar assassinatos em ex-oficiais de Trump e no próprio ex-presidente. Várias fontes com conhecimento da situação relataram isso à CNN anteriormente. Além disso, houve um aumento significativo na comunicação on-line de contas iranianas e meios de comunicação controlados pelo estado que se referem a Trump, causando apreensão entre as autoridades americanas.

O governo dos EUA não revelou publicamente as ameaças a oficiais atuais, e Blinken não compartilhou detalhes adicionais durante sua entrevista na quarta-feira.

Trump recebeu um relatório na terça-feira da Direção de Inteligência Nacional sobre "ameaças autênticas e específicas do Irã para executar uma tentativa de assassinato contra ele, com o objetivo de causar instabilidade e caos nos Estados Unidos", de acordo com sua campanha. Um representante da ODNI reconheceu a atualização, mas recusou-se a discutir detalhes específicos.

"Grandes ameaças à minha vida do Irã. A entirety do Exército dos EUA está em alerta. Movimentos anteriores do Irã não tiveram sucesso, mas eles tentarão novamente", escreveu Trump em uma publicação no Truth Social na manhã de quarta-feira.

O Irã tem prometido constantemente retaliação pelo assassinato do comandante das Forças Revolucionárias Iranianas, Qasem Soleimani, pelo Exército dos EUA no aeroporto internacional de Bagdá em janeiro de 2020. Ex-oficiais de alto escalão da administração Trump envolvidos em questões de segurança nacional mantiveram medidas de segurança rigorosas desde que deixaram seus cargos no governo.

Em sua publicação no Twitter, Trump também agradeceu ao Congresso após a votação unânime do Senado na terça-feira de um projeto de lei que garante proteção igual do Serviço Secreto para Trump e a vice-presidente Kamala Harris, semelhante à proteção oferecida a um presidente em exercício. O projeto de lei instrui o diretor do Serviço Secreto a implementar padrões de segurança uniformes para presidentes, vice-presidentes e candidatos presidenciais e vice-presidenciais proeminentes.

O Congresso está considerando financiamento adicional para o Serviço Secreto como parte de seus esforços para manter as operações do governo antes do prazo de 30 de setembro. Isso inclui um adicional de $231 milhões para o Serviço Secreto em um projeto de resolução contínua que a Câmara pode votar já na quarta-feira.

As tensões políticas entre os Estados Unidos e o Irã têm aumentado, levando a preocupações sobre potenciais assassinatos de ex-líderes políticos, incluindo o ex-presidente Donald Trump. Essas preocupações foram desencadeadas por uma série de ameaças e aumento da atividade on-line de contas iranianas.

Dadas a gravidade dessas ameaças relacionadas à política, o governo dos EUA está tomando medidas necessárias para garantir a segurança de seus oficiais e ex-líderes.

