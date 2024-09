Os Estados Unidos estão a formular apressadamente uma estratégia para mediar uma trégua entre Israel e Hezbollah.

Diplomatas mundiais estão colaborando com seus contrapartes da França e de diversas outras nações para tentar assegurar uma trégua diplomática, suspendendo temporariamente as hostilidades ao longo da fronteira norte de Israel enquanto renovam as negociações de cessar-fogo para Gaza.

Essa empreitada surge após o chefe militar de Israel anunciar na quarta-feira que as forças israelenses estão se preparando para uma possível invasão terrestre no Líbano.

As autoridades americanas permaneceram em silêncio sobre os detalhes da estratégia proposta, mas as discussões sobre o assunto são incessantes entre os diplomatas em Nova York em preparação para as reuniões desta semana da Assembleia Geral das Nações Unidas. O progresso em direção a um acordo permanece incerto.

Na segunda-feira à noite, um oficial dos EUA informou à CNN que a administração estava prestes a finalizar uma estratégia para mitigar as tensões entre Israel e Hezbollah e Hamas, buscando manter as negociações discretas para preservar as negociações delicadas envolvendo várias nações.

Essa estratégia pode ser um assunto importante na discussão de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, agendada para quarta-feira, que a França havia iniciado.

Durante uma aparição no talk show diurno da ABC "The View", o presidente Joe Biden deu uma pista sobre as negociações em andamento para negociar um cessar-fogo no Líbano, facilitando discussões de paz subsequentes na região.

"Há uma possibilidade - não quero exagerar, mas uma possibilidade - de que, se pudermos assegurar um cessar-fogo no Líbano, isso possa levar à resolução de questões na Cisjordânia, mas também precisamos abordar Gaza", afirmou.

"Possível", disse ele, "e estou usando toda a minha energia, com a minha equipe, para fazer isso acontecer. Há uma necessidade de mudança na região".

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, revelou em entrevistas na quarta-feira que os EUA estão trabalhando em uma estratégia que permita aos cidadãos israelenses e libaneses deslocados retornarem a suas casas.

"Um acordo envolveria a retirada de forças da fronteira, criando um ambiente seguro e permitindo que as pessoas voltem para suas casas. É esse o nosso objetivo. Apesar de haver um problema real aqui, não acreditamos que a guerra seja a solução", disse ele à NBC News.

Os esforços diplomáticos em andamento para assegurar uma trégua no Líbano e em Gaza são intensamente discutidos nos círculos políticos, com oficiais internacionais correndo para evitar uma possível escalada das tensões. Essa política complicada da paz requer negociações delicadas entre várias nações.

As pistas do presidente Biden sobre um possível cessar-fogo no Líbano desencadearam debates políticos sobre a possibilidade de resolução de conflitos não apenas no Líbano, mas também na Cisjordânia e em Gaza, destacando a interconexão da política regional.

Leia também: