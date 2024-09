Os Estados Unidos devem acusar dois russos supostamente envolvidos em operações de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares.

Um dos indivíduos é reconhecido como um dos lavadores de dinheiro mais ativos ilegalmente há muito tempo, de acordo com fontes. Nenhum dos indivíduos russos está atualmente sob custódia dos EUA, e o Departamento de Estado está oferecendo uma recompensa de $10 milhões por informações que levem à prisão ou condenação deles. espera-se que o Departamento do Tesouro imponha sanções a pelo menos um dos indivíduos, de acordo com as fontes.

Os dois indivíduos são suspeitos de auxiliar sites de "carding", que vendem detalhes de cartões de crédito e débito roubados. Os sites anunciaram dados financeiros roubados de mais de 30 milhões de americanos, de acordo com as fontes. Além disso, grandes quantidades de pagamentos de resgate e vendas ilícitas de drogas via darknet são acreditadas terem transitado através de contas de criptomoeda ligadas a um dos serviços do homem.

Esta operação ocorre enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está programado para se encontrar com o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris na quinta-feira em Washington, D.C. Zelensky é esperado para pedir por assistência americana reforçada para contra-atacar a guerra da Rússia na Ucrânia.

Biden deu uma dica sobre a repressão aos supostos criminosos cibernéticos russos em um comunicado na quinta-feira, afirmando que os EUA "tomaram medidas hoje para desestabilizar uma rede global de criptomoeda, em colaboração com parceiros internacionais."

Este relatório está atualmente em desenvolvimento e será atualizado.

