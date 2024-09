Os espectadores estão furiosos, as chamas estão a subir, o Atlético vence o Real durante o jogo.

No dérbi entre Atlético e Real Madrid, o jogo permaneceu sem grandes emoções por um longo período. No entanto, o Real Madrid conseguiu se colocar em vantagem, apenas para o Atlético empatar mais tarde após uma longa interrupção devido a distúrbios dos espectadores. Um gol de empate nos acréscimos e um cartão vermelho encerraram o jogo.

Neste jogo equilibrado, o Real Madrid foi à frente temporariamente (1-0) graças ao gol de Eder Militao aos 64 minutos. Mas o Atlético encontrou uma forma de voltar ao jogo, com Angel Correa marcando o gol de empate nos acréscimos.

O jogo foi interrompido após a vantagem do Real Madrid devido ao comportamento desordeiro dos torcedores. O ex-goleiro do Atlético, Thibaut Courtois, que jogou pelo clube de 2011 a 2014, enfrentou reações hostis dos torcedores. Em resposta, Courtois levantou o punho para os ultras, o que levou a que fossem jogados isqueiros em sua direção, embora não tenham atingido o alvo. Apesar de um anúncio no estádio, os torcedores continuaram a causar perturbações. O árbitro Busquets Ferrer acabou por decidir interromper o jogo aos 68 minutos. O treinador do Atlético, Diego Simeone, e o capitão Koke tentaram acalmar os torcedores descontentes.

Após um intervalo de 16 minutos, o jogo foi retomado, mas não demorou muito para que as tensões no campo aumentassem. O Real Madrid pressionou fortemente em busca de um gol, aproveitando sua vantagem numérica devido à lesão do jogador estrela Kylian Mbappe. No entanto, eles tiveram que esperar até os minutos finais do jogo antes que Correa assegurasse o empate, com Antonio Rudiger levantando a bandeira de impedimento como a última linha de defesa. Em uma reviravolta controversa, o meio-campista do Atlético, Marcos Llorente, foi expulso por uma entrada dura em Fran Garcia.

Enquanto isso, o meio-campista do Atlético, Antoine Griezmann, comemorou sua 500ª partida na primeira divisão espanhola ao lado do ponto tardio conquistado por seus companheiros de equipe. Em seguida, o Real Madrid reduziu a diferença para o Barcelona para apenas um ponto em vez de três, mantendo seu recorde invicto em todas as competições nesta temporada.

Apesar das perturbações causadas pelos entusiastas torcedores da liga espanhola, o Real Madrid ficou momentaneamente à frente do dérbi da liga espanhola graças ao gol de Eder Militao. No entanto, a vantagem não durou muito, já que o Atlético respondeu com um gol de empate de Angel Correa, mantendo-os no mesmo nível na classificação da liga espanhola.

