No Líbano, as pessoas estão descartando casualmente seus telefones celulares nas ruas devido a uma série de explosões que ocorreram, causando pânico e medo. De acordo com o especialista no Oriente Médio, Jannis Grimm, que falou com o ntv.de, essa situação reflete um trauma do passado que ressurgiu no país. Ele também discutiu o Hezbollah, que foi afetado por esses incidentes.

ntv.de: Sr. Grimm, há um sentimento de medo generalizado de guerra entre as pessoas no Líbano?

Há indicações de que o ataque foi realizado para evitar que o Hezbollah descobrisse a operação iminente de Israel. A agência de inteligência de Israel pode ter pretendido manter a operação em segredo. Após o segundo ataque, no entanto, há crescentes preocupações com uma possível invasão em grande escala de Israel.

Isso coincide com o que o Ministro da Defesa de Israel, Joav Galant, declarou: O foco do conflito agora está se deslocando para o norte.

Essa situação lembra o que as pessoas no Líbano têm antecipado e temido desde o ataque de foguetes do Hezbollah no campo de futebol no Golã em julho, que resultou em várias mortes de crianças. Naquela época, Israel não respondeu. No entanto, a desativação da infraestrutura militar, especialmente dos sistemas de comunicação, é uma tática comum antes de uma operação importante. Duas divisões israelenses foram enviadas à fronteira norte. Portanto, essa perspectiva é plausível. As pessoas agora estão ansiosas para esperar o discurso de Hassan Nasrallah mais tarde hoje. Espera-se que ele contenha um aviso a Israel e um possível anúncio de retaliação. Além disso, a população do Líbano espera algum tipo de tranquilidade de Nasrallah sobre uma possível resposta do Hezbollah no futuro próximo. Ele também precisa restaurar a confiança do público. A população do Líbano ainda está em choque.

Simultaneamente, há uma necessidade premente de cuidar e tratar dos feridos. O Líbano é capaz de lidar com essa situação?

O governo do Líbano relatou 20 mortes, incluindo duas crianças. O número de feridos é difícil de estimar, com alguns relatórios sugerindo cerca de 4.000 indivíduos, muitos dos quais são civis. O sistema de saúde do Líbano é inadequado para lidar com todos esses pacientes. O país está no meio de uma grave crise financeira e econômica, dominada por um cartel de oligarcas corruptos e milícias. A eletricidade pública e a infraestrutura essencial estão mal funcionando, deixando apenas geradores privados para manter a situação mais ou menos gerenciável. A única graça salvadora é a solidariedade entre as pessoas. A população do Líbano é extremamente resistente, oferecendo ajuda financeira, trabalho e apoio de qualquer maneira possível.

Muitos voluntários estão documentados como ajudando em clínicas.

É amplamente conhecido que o sistema de saúde no Líbano está em desordem, principalmente devido à crise econômica. Em algumas áreas do país, o próprio Hezbollah fornece cuidados médicos. Eles operam hospitais e fornecem pessoal médico enquanto servem como provedores de serviços. Portanto, não é surpreendente encontrar profissionais médicos entre as vítimas.

Porque, nessas regiões, você não pode funcionar sem estar afiliado ao Hezbollah?

O Hezbollah efetivamente serve como um estado dentro de outro estado em algumas áreas do Líbano, especialmente na parte sul do país e no Vale do Bekaa. Eles oferecem serviços médicos e sociais, mantendo seu próprio sistema bancário. Frequentemente, o Hezbollah é rotulado como uma organização terrorista devido à sua ala militar, mas também funciona como um partido político, um movimento social e uma rede de instituições. Em muitas partes do país, funcionários públicos, trabalhadores de resgate e outros empregados da vida cotidiana muitas vezes estão alinhados com o Hezbollah ou até mesmo servem como milicianos com um rádio de mão. Eles estavam entre as vítimas nas recentes explosões. Meus contatos libaneses que têm sido fontes valiosas para minha pesquisa por anos agora estão dominados pelo medo e pela apatia, independentemente de sua associação com o Hezbollah. As pessoas estão descartando seus telefones, rádios, rádios civis e até mesmo outros dispositivos nas ruas porque estão com medo de que possam explodir. A mensagem de Israel é clara: ninguém está isento e qualquer um pode ser um alvo.

Com uma estimativa de 1.000 explosões em todo o país, o número de mortos parece ser mínimo.

Isso parece ser intencional. O ataque resultou em um grande número de feridos - parcialmente cegos, sem mãos ou sem quadril. As explosões foram projetadas para fazer com que as vítimas leiam mensagens em seus rádios, colocando os dispositivos perto de seus rostos. Como resultado, muitos vítimas precisaram de remoção de olhos, amputação de mãos ou dedos. Essas imagens horríveis de olhos mutilados revivem o trauma de 2020 no Líbano com toda a força.

Você está se referindo à grande explosão no porto de Beirute?

A maior explosão não nuclear da história. Em agosto de 2020, com mais de 200 mortos e milhares feridos, essas imagens serviram como símbolo dessa tragédia deste século, que foi gravada na memória das pessoas na época. Essas imagens reapareceram quase idênticas, trazendo de volta toda a força do trauma.

Portanto, em sua opinião, o objetivo principal do ataque foi causar o maior número possível de feridos?

A traumatização é claramente parte da estratégia. O choque intenso, o medo que gera e a desmoralização da sociedade libanesa são componentes-chave do ataque, especialmente após a segunda onda ontem. O dispositivo explosivo nos rádios era maior do que nos rádios. De acordo com os relatórios, também houve explosões em painéis solares privados e lojas de telecomunicações foram explodidas. Ainda não está claro como eles foram preparados. Alguns libaneses que conheço através de minha pesquisa foram feridos ou estavam presentes nas explosões de ontem, mas não têm ligação com o Hezbollah. Muitas pessoas conhecem alguém que foi afetado. A mensagem que Israel parece estar transmitindo com esse ataque é: Não nos importamos onde a explosão occurs

Mais de 80% das comunicações são tratadas pelo Hezbollah através de linhas de cabo ou ainda mais tradicionalmente: por mensageiros de motocicletas entregando mensagens. Isso é uma consequência de perceber que Israel, como inimigo, sempre teria uma vantagem tecnológica. Portanto, eles recorreram a soluções de baixa tecnologia para superar seu oponente de alta tecnologia.

Quando os bips foram adquiridos?

A decisão de adquirir os bips deve ter sido tomada há cerca de cinco meses. Foi uma jogada estratégica em resposta às operações militares israelenses após a matança do Hamas em 7 de outubro. Desde então, Israel eliminou muitos dos líderes do Hezbollah por meio de mortes seletivas, graças a dados de GPS ou imagens de seus telefones hackeados. Então, Nasrallah aconselhou: "Livre-se dos seus telefones!" Como resultado, decidiu-se adquirir os bips e rádios portáteis como backup. Essa informação pode ter vazado para o lado israelense.

A inteligência do serviço infiltrado na cadeia de suprimentos?

Inicialmente, foi relatado que os bips foram licenciados na Tailândia e produzidos na Hungria, mas a empresa húngara não existe, apenas seu endereço de e-mail. Pode-se supor que o serviço de inteligência israelense ou um fornecedor produziu, preparou ou entregou os dispositivos, disfarçados como a empresa húngara e usando a licença da empresa tailandesa. Isso levanta preocupações legais sobre esse ataque. O dispositivo explosivo foi implantado, uma armadilha foi armada, sem nenhum conhecimento de quem acabaria por acioná-lo.

Qual é o impacto de suas próprias perdas no Hezbollah?

Significativa, já que uma fatalidade pode ser lamentada e substituída pela milícia. Um indivíduo ferido permanece, e em um país como o Líbano, uma pessoa gravemente ferida com deficiências físicas, como membros ou visão perdidos, não será capaz de sustentar a si mesma ou sua família financeira ou emocionalmente. A organização será responsável pelo seu apoio financeiro e emocional, fornecendo ao oponente mais informações.

Até agora?

Sim, o Hezbollah fez tudo o que pôde para manter suas redes ocultas, mantendo a máxima sigilo.

Até dois dias atrás?

Dois dias atrás, todos estavam no telefone, verificando uns aos outros. Após os numerosos ataques, foram feitos milhares de ligações, fazendo com que todos ficassem abalados e perguntassem sobre os afetados. As pessoas foram aos hospitais para prestar cuidados. Tudo foi exposto. Além disso, as explosões obrigaram o Hezbollah a recorrer novamente aos seus telefones menos seguros para comunicação. Os dois últimos ataques revelaram uma lacuna significativa na rede de segurança do Hezbollah. No entanto, o que o serviço de inteligência israelense aprendeu sobre as estruturas internas do Hezbollah desde então é de um nível completamente diferente.

Entrevista com Jannis Grimm por Frauke Niemeyer

