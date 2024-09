Os espaços vazios no local de trabalho podem ajudar a resolver as deficiências de habitação.

Resulta que um estudo realizado pelo Instituto Ifo em colaboração com a Colliers revela: com o trabalho remoto deixando muitos escritórios vazios, há potencial para transformar esses espaços em moradias para mais de 100.000 indivíduos. Isso poderia potencialmente aliviar a escassez de moradias, mas persistem obstáculos financeiros.

Nas sete principais cidades alemãs, nomeadamente Berlim, Hamburgo, Munique, Colônia, Frankfurt, Stuttgart e Düsseldorf, poderiam ser construídas cerca de 60.000 novas habitações a partir de 100.000 escritórios vazios devido ao trabalho remoto, de acordo com os resultados do estudo.

Como o pesquisador do Ifo, Simon Krause, colocou, "Escritórios vazios poderiam aliviar a escassez de moradias nas áreas urbanas centrais, mas apenas uma pequena porcentagem das conversões potenciais é financeiramente viável". O estudo analisou que cerca de 30% desses escritórios vazios são tecnicamente e legalmente elegíveis para conversão residencial, o que corresponde a cerca de 2,3 milhões de metros quadrados de acordo com as taxas de vacância atuais.

Dado o previsto decréscimo da demanda por espaço de escritório, mais 3,5 milhões de metros quadrados de espaço poderiam ficar disponíveis. Supondo uma perda de área de 20%, um tamanho padrão de apartamento de 77 metros quadrados e uma casa com 1,7 indivíduos, o estudo sugere que cerca de 60.000 apartamentos poderiam ser construídos para abrigar 102.000 pessoas.

Como Krause destacou, a viabilidade econômica para a conversão residencial é frequentemente limitada. Andreas Trumpp da Colliers, co-autor do estudo, acrescentou, "São necessários usos alternativos criativos, bem como conversões parciais e desenvolvimento urbano para atender às necessidades urbanas, como moradia, comércio e lazer".

A tendência do home office na Alemanha permaneceu inalterada por quase dois anos, com 25% dos empregados continuando a trabalhar em casa. Mais de dois terços das empresas implementaram a prática. O estudo prevê uma diminuição de 12% na demanda por espaço de escritório até 2030.

Os grandes prestadores de serviços, que ocupam a maioria do espaço de escritório, estão encolhendo e mudando-se para locais modernos e bem localizados. De acordo com o estudo, um quarto das grandes empresas de serviços está reduzindo seu espaço de escritório e 20% estão planejando relocar pelo menos um escritório. Krause concluiu, "O trabalho remoto provavelmente aumentará as taxas de vacância e a probabilidade de edifícios de escritórios sem uso alternativo".

A transformação de escritórios vazios em moradias poderia contribuir significativamente para o mercado imobiliário, potencialmente criando 60.000 novas habitações nas principais cidades alemãs. No entanto, apenas uma fração dessas conversões é financeiramente viável devido a restrições econômicas.

