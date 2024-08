- Os esforços de reestruturação do NordLB visam alcançar um nível de lucro no primeiro semestre do ano, resultando num aumento significativo.

A Norddeutsche Landesbank (NordLB) lutando relata salto significativo em lucros para iniciar o último ano da agenda de reestruturação. No primeiro semestre do ano, o banco aumentou sua receita antes dos impostos em impressionantes 50%, para 143 milhões de euros, superando seu período anterior já robusto. De acordo com declarações feitas pelo banco situado em Hannover, a instituição registrou uma receita líquida de 195 milhões de euros, marca um aumento de 80% em relação ao ano anterior.

Este lucro interino superou as figuras registradas antes da crise de 2019, quando o banco tomou um desvio devido a empréstimos ruins de navios. No primeiro semestre de 2019, a NordLB relatou uma receita líquida de 149 milhões de euros, enquanto em 2020, conseguiu apenas quatro milhões. "Nossa performance financeira mais uma vez destaca a trajetória positiva contínua do banco nos últimos meses", declarou o CEO Jörg Frischholz em um comunicado. "Nosso objetivo é manter o crescimento em nossas principais áreas de negócios de uma maneira lucrativa à frente." Frischholz reiterou a meta de melhorar o resultado em relação a 2023 para o ano inteiro.

"Os resultados interinos demonstram a transformação bem-sucedida da NordLB", observou o diretor financeiro Jasper Hanebuth, que assumiu seu cargo em julho. "A NordLB agora é à prova do futuro e também possui grandes amortecedores de risco". O banco está se aproximando do final de seu programa de reestruturação, programado para terminar em 2024. Em vez de se concentrar em financiamento de navios e aeronaves, o banco agora financia predominantemente instalações eólicas e solares. "Como o banco da transição energética, nossa ênfase está em uma transformação impulsionada pela sustentabilidade", Frischholz destacou.

Retirada do financiamento de navios e aeronaves

Em dezembro de 2019, a NordLB precisou de um resgate de seus acionistas devido a uma pilha excessiva de empréstimos ruins de navios. As ações determinadas pelos proprietários incluíram a redução da carteira de empréstimos de navios, a modernização da TI e a redução de um balanço inflado. Desde então, o banco reduziu significativamente sua carteira de empréstimos de navios, com apenas 130 milhões de euros restantes até o final de 2023. Além disso, o banco planeja sair do setor de financiamento de aeronaves, tendo vendido a maioria de sua carteira de empréstimos de 2,75 bilhões de euros para o Deutsche Bank em junho.

O ministro das Finanças de Baixa Saxônia, Gerald Heere (Verdes), expressou satisfação com os resultados. "Os balanços financeiros do primeiro semestre da NordLB apoiam mais uma vez o curso em direção a um banco lucrativo e de baixo risco", afirmou Heere. "Estou especialmente satisfeito que a NordLB tenha realizado efetivamente uma transformação de seus modelos de negócios voltada para a sustentabilidade. O estado da Baixa Saxônia e as empresas da Baixa Saxônia precisam de um banco robusto e experiente como a NordLB para navegar com sucesso os desafios da transformação".

