Os Emirados Árabes Unidos estão a considerar alterar a sua abordagem arquitetônica num Oriente Médio dominado por conflitos, enquanto reforçam a sua relação com os Estados Unidos.

Biden, Harris, Sullivan, e Sheikh Mohammed bin Zayed conversaram principalmente sobre um conjunto de contratos tecnológicos e econômicos entre os dois países, com foco em IA e na infraestrutura de desenvolvimento necessária para esse campo em crescimento acelerado.

"Os Emirados Árabes Unidos são um país que sempre olha para o futuro, assumindo grandes riscos... É uma parte significativa de nossa colaboração crescente, em IA, energia renovável, exploração espacial e construção de infraestrutura para conectar diferentes regiões", Biden declarou na Sala Oval na segunda-feira, acompanhado pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos. "Hoje, estamos mantendo essa história ao impulsionar nossa relação para a frente, à medida que os Emirados Árabes Unidos se tornarão um aliado de defesa proeminente dos Estados Unidos."

Sheikh Mohammed comentou, expressando sua "dedicação inabalável em trabalhar ao lado dos EUA para fortalecer a parceria estratégica entre nossas duas nações".

A Casa Branca declarou que os líderes concordaram com uma "estratégia ousada" para liderar iniciativas globais no desenvolvimento e expansão de tecnologias avançadas.

Os Emirados Árabes Unidos, que estabeleceu relações diplomáticas com Israel em 2020, está buscando uma "nova arquitetura" na região centrada em "comunicação intensificada, estabilidade e prosperidade duradoura", explicou Anwar Gargash, conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, em uma entrevista à CNN.

Gargash explicou que a visita do presidente dos Emirados Árabes Unidos aos EUA era principalmente sobre o futuro, a economia e a tecnologia, além da ambição do país de cooperar no campo da IA, que foi o "ponto principal de discussão".

Os Emirados Árabes Unidos são a segunda maior economia árabe, um significativo exportador de petróleo e um grande investidor na economia dos EUA. Um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos no Oriente Médio e um importante receptor de armas dos EUA, atualmente abriga 5.000 militares dos EUA. Os Emirados Árabes Unidos agora buscam substancialmente atualizar sua "relação de 360 graus" com os EUA, como explicou Gargash, usando um ambicioso plano para se tornar um centro regional de tecnologia e IA enquanto os EUA trabalham para proteger sua segurança nacional e indústrias de tecnologia da influência chinesa.

A relação dos Emirados Árabes Unidos com a China já havia custado a Abu Dhabi um acordo de armas de vários bilhões de dólares com os EUA, que teria tornado o país do Golfo o primeiro árabe a receber caças F-35 da Força Aérea dos EUA, como informou um oficial à CNN em 2021.

Deixando para trás a tecnologia avançada da China

O acordo, iniciado sob a administração Trump, foi considerado um tipo de reconhecimento pela normalização das relações com Israel em 2020. No entanto, a administração Biden consistentemente encorajou os Emirados Árabes Unidos a eliminar a Huawei Technologies Co. de sua rede de telecomunicações, alertando que a tecnologia poderia representar um risco de segurança para seus sistemas de armas.

Temendo a perda da tecnologia dos EUA, os Emirados Árabes Unidos desde então reduziram sua colaboração com a China em IA e semicondutores, optando pelos EUA. No início deste ano, a empresa de tecnologia apoiada pelo governo de Abu Dhabi, G42, decidiu não trabalhar com empresas chinesas para tecnologia avançada, seguindo seu compromisso com seus parceiros dos EUA. O Financial Times relatou anteriormente neste ano que a empresa havia vendido todas as suas investimentos na China como um gesto de lealdade a seus parceiros dos EUA.

Em Washington na terça-feira, Sheikh Mohamed se reuniu com os CEOs da NVIDIA, Blackrock e Microsoft - três empresas dos EUA que recentemente se associaram à MGX, uma empresa de Abu Dhabi com o objetivo de arrecadar US$ 100 bilhões para apoiar a infraestrutura de IA, tecnologias de IA e semicondutores nos EUA e além.

Apesar de se concentrar na tecnologia, as discussões com oficiais dos EUA incluíram o conflito em Gaza e no Líbano, observou Gargash, mencionando que a desescalada é o "objetivo principal".

Além de oferecer ajuda humanitária em Gaza, Abu Dhabi até agora se absteve de contribuir para a reconstrução de Gaza sem um compromisso claro de Israel para uma solução de dois estados no conflito israelense-palestino.

"É bastante complexo", disse Gargash, que anteriormente serviu como ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos. "Achamos que as visões extremas estão impedindo a formação de um consenso sobre um 'dia depois'. E estamos preocupados que sem um 'dia depois' claro, qualquer tentativa de estabelecer um cessar-fogo possa parecer fútil."

No entanto, justificou a decisão dos Emirados Árabes Unidos de normalizar as relações com Israel e explicou que o acordo é um "componente de um Oriente Médio futuro que é construído em compromissos" e um que poderia oferecer uma "arquitetura alternativa" para a região.

Concluiu que a política dos Emirados Árabes Unidos é baseada em estabilidade e prosperidade. "Acredito que também temos uma responsabilidade pela estabilidade e prosperidade regionais... Você não pode prosperar sozinho. Você deve prosperar coletivamente."

"A parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos vai além das colaborações tecnológicas e econômicas, já que também influencia o contexto mais amplo do Oriente Médio", mencionou a Casa Branca.

"Com o foco dos Emirados Árabes Unidos em tecnologias avançadas, como IA e energia renovável, sua relação com jogadores globais como os EUA e a China é de grande importância na moldagem do cenário tecnológico mundial."

