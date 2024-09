- Os eleitores não chegaram à sua decisão, segundo o secretário-geral do FDP, Wulff

Segundo o secretário-geral do FDP em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, David Wulff, os resultados das eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia foram um "soco no estômago" para todo o partido. As previsões iniciais sugeriam que eles obteriam cerca de 1,5% na Turíngia e 1% na Saxônia, o que fica muito aquém das expectativas e indica claramente que eles não conectaram adequadamente com os eleitores do Leste.

Está claro que os residentes desses estados federados não viram uma proposta atraente que aborde suas preocupações urgentes. "Questões como a mudança na política de refugiados e migração aparentemente chegaram tarde demais para os eleitores e não foram incorporadas de forma eficaz no debate político", disse Wulff.

O FDP interpreta esses resultados eleitorais como um chamado para aumentar seu foco no Leste da Alemanha. Wulff enfatizou que "agora é essencial desenvolver soluções práticas adequadas aos desafios únicos dessas regiões e promovê-las ativamente no debate político nacional do país".

