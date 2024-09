- Os eleitores livres na Saxónia recebem autorização explícita para as suas actividades

Os Eleitores Livres Garantem a Vitória nas Eleições Estaduais da Saxônia. Matthias Berger, candidato principal do partido em Leipzig, no distrito 3, conseguiu uma surpreendente 36,6% dos votos. Ele superou concorrentes como Jörg Dornau, da AfD, que conseguiu 30,7%.

Berger manteve uma posição ambígua em relação à AfD antes das eleições estaduais, questionando o "firewall" proposto pela autoridade de proteção constitucional da Saxônia como uma barreira confiável contra as tendências extremistas de direita do partido. "A discussão é desnecessária. Houve uma aliança AfD/SPD em Grimma em algum momento. Enquanto indivíduos operarem dentro de limites democráticos, uma boa ideia continua sendo uma boa ideia", afirmou. A população da Saxônia é predominantemente conservadora, com 70% inclinada para a CDU, AfD e Eleitores Livres, sugerindo possível cooperação.

O líder dos Eleitores Livres, Hubert Aiwanger, havia descartado colaboração política antes das eleições estaduais. "Aliança política com a AfD é inconcebível, e qualquer movimento nesse sentido seria enfrentado com medidas disciplinares da parte nacional do partido", respondeu Aiwanger à agência de notícias alemã. "Temos uma posição firmemente estabelecida sobre esse assunto."

A posição ambígua de Berger em relação à AfD durante as eleições gerou controvérsias, especialmente na Baviera, onde os Eleitores Livres têm uma forte presença. Apesar da firme rejeição de Aiwanger à colaboração política com a AfD, alguns críticos questionaram se essa abordagem poderia potencialmente enfraquecer a posição anti-extremista dos Eleitores Livres na Baviera.

