Os eleitores facilmente influenciados avaliam o debate a favor de Harris, expressando o desejo de respostas mais detalhadas.

"Harris emergiu vitoriosa," declarou Londres, um advogado residente no conservador Condado de Berks. "Apesar de ter várias discordâncias políticas com ela, agora estou apoiando seu voto."

Londres adotou crenças republicanas aos 18 anos, sendo fã das ideais conservadoras de Reagan. Inicialmente, ela votou na primária para a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, e depois mudou sua inscrição para independente devido à sua percepção de Trump como um populista sem freios.

Até recentemente, ela pretendia manter seus valores conservadores e escrever um candidato republicano alternativo para as eleições upcoming. No entanto, sua perspectiva mudou significativamente após o debate em Filadélfia. A recusa do ex-presidente em enfatizar a importância da posição dos EUA com a Ucrânia teve impacto. Trump descreveu seu objetivo como o fim da guerra e até sugeriu a possibilidade de negociação da paz entre a Rússia e a Ucrânia.

"Os conservadores não negociam com ditadores comunistas que invadem outros países," expressou Londres em uma mensagem pós-debate. "Será necessário a derrota de Trump para que o Partido Republicano se reforme, e eu me juntarei ao partido quando isso ocorrer."

Londres é uma dos 70 eleitores participando de nosso projeto All Over The Map, uma iniciativa para rastrear a campanha de 2024 através da lente dos eleitores em estados indecisos ou blocos de votação significativos.

A decisão de Londres de apoiar a Vice-Presidente Kamala Harris marcou a maior mudança de reação neste grupo durante e logo após o debate. Apesar de vários eleitores já terem se comprometido com um candidato, ninguém foi convencido a alterar sua escolha.

"Ela foi convincente," disse Chris Mudd, um apoiador dedicado de Trump de Cedar Falls, Iowa. Ele observou, no entanto, "Trump ainda pode fazer algumas melhorias positivas. Harris representa estilo em vez de substância."

Lisa Reissman, uma apoiadora de Harris de Wisconsin, expressou uma opinião contrastante.

"Harris foi excepcional," comentou Reissman. "Trump projetou-se como instável e desesperado."

O entusiasmo pode ser vital em eleições apertadas, e a conversa dos democratas mudou notavelmente desde que Harris foi nomeada como candidata. Mesmo aqueles que tinham dúvidas sobre Biden, mas ainda assim votariam nele, exibem um aumento no entusiasmo ao discutir sua aprovação de Harris, incluindo em suas avaliações pós-debate.

"Ela se mostrou como uma presidente hoje," revelou Davette Baker, uma ativista democrata afro-americana de Milwaukee.

Larry Malinconico, um professor de geologia de Condado de Northampton, Pensilvânia, pertence a este grupo.

"Enquanto sempre aspirei a evitar que Trump assumisse o cargo, agora tenho maior confiança na Vice-Presidente Harris como uma forte candidata presidencial."

Eleitores procuram mais detalhes específicos sobre as políticas de Harris

Muitos eleitores indecisos ou inclinados que estão abertos a mudar sua lealdade entre Harris e Trump elogiaram seu desempenho no debate. No entanto, alguns expressaram preocupação com a falta de detalhes em suas propostas políticas.

"Kamala Harris promete elevar a classe média, mas como?" declarou Linda Rooney, uma eleitora primária de Haley morando em subsídios de Filadélfia. Ela também expressou desconforto com as posições cambiantes de Harris sobre a fraturamento e outros assuntos.

"É por isso que eu não confio nela," admitiu Rooney, lembrando seu voto em 2016 para Trump, mas em 2020 para Biden-Harris. "Ela não é moderada."

Rooney expressou sua relutância em votar em Trump, mas também descontentamento com as políticas econômicas de Biden-Harris.

"Ele é tão decepcionante," ela lamentou, em relação à resposta de Trump aos eventos de 6 de janeiro de 2021. "Kamala tem pontos válidos ao abordá-lo nisso."

Duas vezes Rooney enviou um e-mail para expressar sua crença de que Trump estava "fora dos trilhos" durante os debates sobre imigração.

"Eu não posso apoiá-la," concluiu Rooney sobre Harris. "Mas eu não quero apoiar Trump. ... Eu me sinto tão isolada no meio."

Rooney é de Media, Condado de Delaware. Sentimentos semelhantes são compartilhados por Cynthia Sabatini, uma "nunca Trump" e republicana de Reagan que planeja escrever um candidato conservador ou votar em um terceiro partido a menos que Harris a convença do contrário. A vice-presidente não conseguiu fazer isso durante o debate.

"Ela é uma debatedora habilidosa," reconheceu Sabatini. No entanto, ela acrescentou, "Eu acho que ela precisa abordar as questões diretamente." Áreas específicas de preocupação incluíram sua falha em responder a questões sobre as condições melhoradas dos americanos e a segurança na fronteira.

"Eu ainda estou indeciso," concluiu Sabatini após o debate.

Antonio Munoz, também acreditava que Harris poderia ter alcançado uma vitória mais convincente com respostas mais precisas.

Munoz é um veterano, ex-oficial de polícia e dono de restaurante em Las Vegas. Ele entrou no debate inclinado para Harris, mas ainda não comprometido. Ele permanece não comprometido depois também.

"Kamala estava composta," observou Munoz sobre a vice-presidente. "Trump foi seu eu habitual - falando sobre o término de bebês após o nascimento e imigrantes se entregando ao canibalismo. Eu não posso entender como alguém pode defender esses comentários infundados."

Mas Munoz enfatizou sua exigência por mais substância antes que Harris assegure seu voto em Nevada crucial.

"Não houve detalhes suficientes sobre os planos futuros," disse Munoz, resumindo o desempenho de Harris no debate.

Allen Naparalla, de forma semelhante, está buscando mais clareza de Harris. No entanto, ele agora está pronto para lançar seu voto, tendo declarado em julho que achava que Harris não estava apta para o cargo quando Biden renunciou.

"Neste estágio, estou votando por alguma positividade no mundo," mencionou Naparalla, um proprietário de vinícola com sede em Cedarburg, Wisconsin. "Precisamos de algo para sorrir e antecipar. Basta de pessim

"Kamala efetivamente desviou as perguntas e provocou Donald," afirmou Natalya Orlando, apoiadora de Trump do Novo Hampshire. "A expectativa antes do debate foi emocionante, mas o debate em si foi apenas mediano. Não houve revelações substanciais."

Da mesma forma, Priscilla Forsyth, uma advogada de Sioux City, Iowa, afirmou: "Trump não estava no seu melhor e caiu facilmente na armadilha. No entanto, ela pareceu artificialmente construída, especialmente quando tentou defender a unidade nacional. Eu nunca acreditaria que ela poderia ou iria representar meus interesses."

Um tema recorrente entre os apoiadores de Trump foi a questão da autenticidade.

"O constante exibicionismo e as demonstrações enganosas de Kamala enquanto Trump falava pareciam infantis, ensaiadas e pouco atraentes," comentou Rachel Kulak, uma conservadora cristã que mora nos subúrbios de Richmond, Virgínia.

"Seus comentários não foram úteis," disse Jaclyn Taylor, empresária de Iowa sobre Trump. "Kamala não pareceu genuína a maior parte da noite."

Billy Pierce, um aliado de Trump da Carolina do Sul, apontou para o tempo de Kamala no cargo. "Estou apenas confuso que Kamala está promovendo mudanças quando ela já serviu por três anos e meio."

Debbie Katsanos, uma apoiadora de Trump do Novo Hampshire, expressou: "O status quo precisa mudar. Este país já foi ótimo, mas não é mais."

Betsy Sarcone, que apoiou Haley nas primárias de Iowa, mas votará em Trump em novembro, opinou sobre Kamala: "Seus discursos ensaiados e decorados faltavam profundidade."

Muitos eleitores que ainda estavam insatisfeitos apesar da mudança na chapa do Partido Democrata não encontraram motivos para mudar sua decepção.

"Eu mereço algo melhor que isso," disse Stanley Tremblay, um independente do Novo Hampshire. "Eu só tenho medo que nos enterramos em um buraco do qual não podemos sair."

Gina Cilento, uma jogadora competitiva de pickleball que possui um estúdio de treinamento em Cedarburg, Wisconsin, compartilhou do desconforto de Tremblay.

"Está cansativo," ela escreveu durante o debate. "Simplesmente me faz sentir tão desencorajada. É isso que o nosso país pode oferecer?"

