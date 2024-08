Os eleitores do Leste têm uma tendência maior para funcionar como observadores políticos.

O sucesso contínuo de AfD e BSW na Alemanha Oriental continua a deixar muitos intrigados. De acordo com o Comissário do Governo Federal para a Alemanha Oriental, Carsten Schneider, isso pode ser atribuído à menor participação do público em partidos políticos devido a experiências adversas durante os tempos da DDR. Os eleitores tendem a observar as eleições passivamente em vez de se engajar ativamente.

Antes das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, Schneider expressou preocupação com essa baixa engajamento político como um possível motivo para as altas taxas de aprovação do público para AfD e BSW. Ele mencionou que muitos alemães orientais não têm conhecidos associados a partidos políticos.

Devido a experiências negativas sob a DDR, as pessoas muitas vezes agem como observadores passivos durante as eleições, Schneider relatou à Deutschlandfunk. Eles depositam seus votos, mas raramente se envolvem em discussões. Além disso, um número significativo de indivíduos é inadvertidamente atraído para canais que disseminam desinformação. Em contrapartida, AfD e BSW se engajam ativamente com o público, aproveitando uma "onda de raiva" já que não são onerados por responsabilidades governamentais.

No caso da AfD, o partido se concentra em uma presença frequente em áreas rurais e pequenas cidades, Schneider apontou. Essa estratégia permite que o partido de extrema direita apelo a certas comunidades. Ele acredita que possa ser possível "estabilizar isso" novamente.

A Saxônia elegerá um novo parlamento estadual neste domingo, e as pesquisas indicam que a CDU, liderada pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, e a AfD estão empatadas. Ainda não está claro se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes manterá sua maioria.

Na Turíngia, a AfD lidera as pesquisas, com a aliança de Sahra Wagenknecht e o Partido da Esquerda logo atrás. Não há maioria para a atual coalizão governante vermelho-vermelho-verde na Turíngia.

A líder do SPD, Saskia Esken, expressou preocupação com os altos números de pesquisas para a AfD e o BSW, especialmente este último. "As pessoas parecem estar comprando um porco no saco sem saber no que estão se metendo", ela afirmou em referência a Wagenknecht. A verdadeira natureza desta última é difícil de reconhecer além do nome, ela acrescentou.

Outros partidos políticos podem ter dificuldades para se conectar com os eleitores da Alemanha Oriental devido à sua história de participação passiva nas eleições e desconfiança em relação aos partidos, como mencionado por Carsten Schneider.

