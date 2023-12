Os efeitos do aspartame na saúde são objeto de um novo exame minucioso por parte dos peritos da OMS

A Agência Internacional de Investigação do Cancro da Organização Mundial de Saúde analisou este mês os potenciais efeitos cancerígenos do edulcorante. Um outro comité da OMS e das Nações Unidas, o Comité Misto de Peritos em Aditivos Alimentares, está agora a atualizar a sua avaliação dos riscos, incluindo o que considera ser uma dose diária aceitável. As suas conclusões não foram tornadas públicas; serão divulgadas em conjunto a 14 de julho.

O aspartame é um adoçante comum utilizado em bebidas como a Coca-Cola Zero Açúcar, a Diet Coke, a Sprite Zero, a Pepsi Zero Açúcar e a Mountain Dew Zero Açúcar. Também se encontra em pastilhas elásticas, rebuçados para a tosse e até em algumas pastas de dentes, entre outros produtos. O adoçante foi revisto várias vezes pela Food and Drug Administration dos EUA, que afirma que o aspartame é seguro para a população em geral.

A FDA actualizou o seu sítio Web sobreo aspartame e outros edulcorantes antes da análise da OMS; afirma que monitoriza a ciência mais recente e os níveis de exposição dos consumidores aos edulcorantes e chama ao aspartame "um dos aditivos alimentares mais estudados no abastecimento alimentar humano".

Ambos os comités da OMS são constituídos por peritos de saúde independentes de todo o mundo. A Agência Internacional para a Investigação do Cancro analisou a investigação existente para avaliar se o aspartame é perigoso e o relatório do Comité Misto de Peritos em Aditivos Alimentares fornecerá recomendações sobre a quantidade de aspartame que uma pessoa pode consumir com segurança.

De acordo com Qi Sun, professor associado de nutrição e epidemiologia na Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, a gama de agentes cancerígenos do comité de investigação do cancro é vasta. Por exemplo, o comité considera os dispositivos móveis "possíveis agentes cancerígenos", uma classificação que indica que um produto tem ligações "limitadas" ao cancro nos seres humanos.

Mas Sun diz que os consumidores não precisam necessariamente de se preocupar. A questão de saber se o aspartame pode ser considerado um agente cancerígeno "resume-se ao tipo de provas de que dispomos", afirmou.

"Sinto que as provas são muito escassas para dizer que o aspartame é cancerígeno ou para sugerir que o aspartame não é tão cancerígeno", afirmou.

"James Farrell, oncologista gastrointestinal da Escola de Medicina de Yale, disse sobre a segurança do aspartame: "Acho que é preciso estar ciente de que há uma dúvida sobre isso. "E as pessoas que levantaram esta questão têm uma razão objetiva para a levantar. Analisaram-na de uma perspetiva médica e científica... por isso, penso que seria insensato ignorá-la".

As autoridades de saúde dos EUA manifestaram a sua preocupação com o facto de a OMS ter duas análises separadas muito antes das reuniões deste mês.

Numa carta enviada em agosto, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA afirmou que as análises simultâneas da OMS sobre o aspartame poderiam levar a determinações contraditórias que "minariam seriamente" a confiança no processo científico e "inflamariam o atual clima de ceticismo público sobre a validade da ciência e do processo científico".

O HHS argumentou na sua carta que o Comité Misto de Peritos em Aditivos Alimentares deveria ser o único revisor do risco de cancro do aspartame nos alimentos.

Em resposta, a OMS afirmou que as análises dos grupos seriam complementares. O comité de investigação do cancro, que não analisou previamente o aspartame, avaliaria o seu potencial risco de cancro. O comité dos aditivos alimentares actualizará a sua avaliação dos riscos, incluindo o que considera ser a ingestão diária aceitável de aspartame. A conclusão do primeiro grupo "representa apenas parte" da avaliação do segundo grupo, disse a OMS.

Ambas as cartas foram publicadas online pela FDA.

Os comités da OMS são organismos internacionais, mas a FDA tomará a sua própria decisão sobre as directrizes relativas ao aspartame. Após a publicação dos relatórios em julho, a agência irá provavelmente considerar as provas, disse Sun, mas não tem "qualquer obrigação" de alterar os seus regulamentos actuais.

A Associação Americana de Bebidas - um grupo que representa fabricantes de bebidas como a Coca-Cola e a PepsiCo - disse numa declaração na quinta-feira que a segurança é uma prioridade.

"O facto de as agências de segurança alimentar de todo o mundo, incluindo a FDA, continuarem a considerar o aspartame seguro faz com que tenhamos confiança na segurança dos nossos produtos", afirmou.

No mês passado, a OMS disse que as pessoas não devem usar substitutos do açúcar para perder peso, afirmando que eles podem ter um impacto a curto prazo, mas não levam a uma redução sustentada da obesidade.

"Como tudo na vida, é preciso começar com tudo com moderação", disse Farrell. "Se forem divulgados dados que sugerem ou questionam a segurança do [aspartame]... se conseguirmos limitar a nossa ingestão, porque é que isso não seria uma coisa razoável a considerar?"

Na perspetiva de Sun, os adoçantes artificiais como o aspartame podem ser temporariamente uma boa escolha para as pessoas que estão a tentar reduzir a ingestão de açúcar. A longo prazo, disse ele, existem opções muito melhores para o consumo de bebidas, incluindo água, chás sem açúcar ou leite com baixo teor de gordura, cujos benefícios para a saúde são apoiados por uma ampla pesquisa.

"Penso que os consumidores poderiam facilmente mudar para essas bebidas domésticas para melhorar a sua saúde, em vez de se preocuparem com o consumo de bebidas artificialmente adoçadas e com o cancro", afirmou Sun. "Não temos provas de nenhum dos lados".

Fonte: edition.cnn.com