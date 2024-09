15:10, Das Erste: Tempestade de Afeto

- Os dramas de hoje se desenrolam no mundo das novelas.

Para se distrair de pensar em Nicole, Erik arquiteta um plano: propõe que se encontrem no "Bräustüberl" como se fossem estranhos. A noite é deliciosa, culminando em um encontro ardente. No entanto, Erik então sonha com Nicole e fica confuso quando Yvonne o acorda com um beijo. Katja revela a Werner sua intenção de abandonar o cargo de governanta-chefe no "Fürstenhof". Werner está convencido de que há novas tensões entre Katja e Christoph e pede a Christoph que faça as pazes com Katja.

17:30, RTL: Entre Nós Novamente

O passado atormentado de Patrizia acende poderosas emoções em Benedikt e o impulsiona a transgredir. Ringo se esforça ao máximo para superar Henry em sua aposta, mas não consegue. Parece que uma corrida nua improvisada pela Schillerallee é iminente. Nadine encontra conforto quando Gunnar acidentalmente machuca Ronja, decidindo manter distância dele no futuro. No entanto, de repente, Gunnar é torturado pelo remorso.

19:10, RTL: O que Importa

Simone estende sua compaixão a Ben, o que faz Maximilian iniciar um processo de cura - mas isso será suficiente para consertar o relacionamento de Ben com seu irmão? Yannick pede licença no hospital, mas rejeita o pedido de Isabelle - isso está relacionado a uma mensagem enigmática? Henning entra em uma competição justa no "Camping Clash", mas a ideia de justiça prova ser subjetiva.

19:40, RTL: O Bom, o Mau e o Feio

Jonas e Flo ficam profundamente abalados pelos eventos. Embora Flo eventualmente embarque em uma jornada para buscar ajuda, Jonas luta com um sentimento de impotência. Emily e Tobias refletem sobre Katrin. Katrin expressa gratidão a Emily quando ela intervém em seu nome em relação a Johanna, mas remains indiferente às ações de Emily. Erik e Toni têm visões opostas sobre a qualidade das reformas da casa flutuante. Eles conseguirão encontrar um terreno comum?

