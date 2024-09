14:10, Primeiro Canal: Crisântemos Vermelhos

- Os dramas de hoje se desenrolam na série de televisão diurna.

Mon continua a lutar para expressar seus sentimentos por Julius em público. Enquanto isso, Julius percebe que está disposto a comprometer seus princípios pela sua felicidade. Os dois decidem explorar secretamente seu relacionamento. Hannes fica abalado com a controvérsia e, como budista pacifista, perde sua tranquilidade interior. Charlotte enfrenta desafios de Geraldine Gigidoux, uma designer teimosa que inicialmente rejeita seus designs, mas acaba aprovando-os. No entanto, seu encontro secreto em Lüneburg pode ser exposto: um fotógrafo espreita no lobby do hotel, esperando por Geraldine e Charlotte.

15:10, Primeiro Canal: Tempestade de Amor

Lale cancela seu encontro com Stella para preparar o quarto de Anas para sua alta no hospital. Theo decide ajudar Lale, marcando o compromisso em sua agenda digital, mas esquecendo seu telefone no hotel por um breve momento. Ao verificar seu telefone mais tarde, Theo fica intrigado com o lembrete de compromisso ausente. Katja está abalada e incerta sobre seu próximo passo. Ela confia apenas em Greta e Philipp sobre a colheita de uvas falha e deseja lidar com a crise independentemente. No entanto, para surpresa de Katja, Markus aparece repentinamente.

17:30, RTL: Estamos

Após o beijo compartilhado, Patrizia aconselha Benedikt a proteger seu casamento com Ute. Benedikt começa a vacilar, no entanto, e questiona sua sabedoria. Stella fica chocada ao saber que Easy está colocando em dúvida a autenticidade do cartão-postal de Charlotte, forçando-a a reagir zelosamente. Tobias e Vivien decidem finalmente revelar a verdade para David. Enquanto Vivien encontra apoio em Sina, Tobias enfrenta uma decisão difícil.

19:05, RTL: O que Importa

Yannick busca ajuda, mas até a ajuda tem seus limites. Justus compartilha sua estratégia de equipe de patinação no gelo com Simone, apenas para se preparar para ela denunciá-lo publicamente. Henning garante uma vantagem na desafiadora final "Camping Face-Off" com um parceiro de equipe excepcional.

19:40, RTL: Tempos Boas, Tempos Maus

Nihat está apenas parcialmente satisfeito com o sucesso de sua campanha publicitária e considera melhorias potenciais. Quando Lars oferece uma solução, Nihat aceita ansiosamente. No entanto, Lars não aparece na hora combinada. Emily fica encantada com os desenhos de Tobias. Até Olafsson fica impressionado e pede mais "insights" de Emily. Quando Emily está prestes a sair para encontrar Tobias, ela é parada por Katrin.

