- Os dois indivíduos finalizaram a sua separação como divorciados.

O drama do fim do relacionamento de Joe Jonas (35) e Sophie Turner (28) supostamente chegou ao fim. De acordo com informações da fonte de notícias de celebridades dos EUA, "TMZ", a separação do casal foi oficialmente concluída. Há cerca de um ano, Jonas iniciou o processo de separação de seu casamento com a atriz de "Game of Thrones". Um juiz supostamente deu o aval para o divórcio após o ex-casal chegar a um acordo, cujos detalhes permaneceram ocultos.

Joe Jonas e Sophie Turner começaram a namorar em 2016

Isso marca o fim do casamento de quatro anos do famoso casal. O músico Joe Jonas e a atriz Sophie Turner começaram seu relacionamento em 2016 e se casaram em 1º de maio de 2019 em uma cerimônia em Las Vegas. Sua primeira filha, Willa, nasceu em 2020, seguida pela segunda filha, Delphine, em 2022. Jonas entrou com o pedido de divórcio no início de setembro de 2023.

Isso foi seguido por uma aparente disputa acirrada pela guarda dos filhos, que supostamente girava em torno da custódia de suas duas filhas. Após o artista vocal e a atriz publicarem uma declaração conjunta nas redes sociais afirmando que haviam "decidido mutuamente pôr fim ao nosso casamento como amigos", Turner supostamente entrou com uma ação contra Jonas. Ela supostamente alegou que Jonas manteve os passaportes das crianças para impedi-las de viajar para o local de nascimento de Turner, Inglaterra.

Advogados da atriz alegaram que a separação ocorreu "de forma bastante abrupta" após uma discussão em 15 de agosto de 2023. Turner supostamente também alegou que descobriu sobre o pedido de divórcio de Jonas "através da mídia". Todas as alegações foram negadas por representantes de Joe Jonas. Em outubro de 2023, o ex-casal participou de mediação para resolver questões de propriedade e guarda - aparentemente com sucesso.

Após o divórcio ser finalizado, Joe Jonas passou a namorar uma nova pessoa. Apesar do término, Joe Jonas e Sophie Turner continuam a co-paternidade de suas duas filhas de forma amigável.

Leia também: