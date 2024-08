Os distritos financeiros estão a ponderar o estado do panorama económico americano.

À medida que os investidores processam o impressionante relatório de resultados de Nvidia, a atenção da Wall Street se voltou para a possível alta de taxa em setembro. A economia americana está se saindo melhor do que o esperado, o que é benéfico para as ações.

A Wall Street terminou de forma volátil na quinta-feira. O S&P-500 e o índice dominado por tecnologia Nasdaq-Index perderam seus ganhos anteriores nas sessões de negociação tardias. O Índice Dow Jones fechou 0,6% mais alto, em 41.335 pontos. O S&P-500 permaneceu essencialmente inalterado, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,2%. Havia 1.875 ganhadores (anteriormente 1.042), 910 perdedores (anteriormente 1.729) e 77 ações que terminaram o dia inalteradas (anteriormente 97).

O impressionante relatório de resultados da Nvidia, que superou as expectativas com receita e lucros mais que dobrados, foi um assunto de interesse. No entanto, o otimismo foi amenizado pela perspectiva decepcionante. Tanto a projeção de receita quanto a previsão de margem bruta indicaram uma queda em comparação com o trimestre anterior. Além disso, a nova geração de chip ("Blackwell") deve iniciar a produção um trimestre depois do esperado. Como resultado, as ações da Nvidia despencaram 6,4%, e o subíndice de semicondutores do S&P-500 caiu 3,7%.

Expectativa para os dados de preços na sexta-feira

Após os números da Nvidia, o interesse dos investidores foi renovado nos dados econômicos dos EUA e sua possível influência na política monetária do Fed. No entanto, será interessante observar o que acontecerá na sexta-feira, quando será lançado o Deflator PCE para despesas de consumo dos EUA em agosto.

Na frente econômica, o crescimento do PIB dos EUA no segundo trimestre foi atualizado para uma taxa anual de 3,0%, em comparação com a estimativa inicial de 2,8%. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego também permaneceram quase constantes, diminuindo em 2.000 para 231.000.

Rali do dólar continua - Preços do petróleo aumentam novamente

No mercado de câmbio, o dólar continuou a se fortalecer, estendendo seu recente rali após uma baixa de 13 meses. O índice do dólar aumentou 0,3%. De acordo com a Validus Risk Management, os dados divulgados na quinta-feira indicam que o Fed pode não reduzir as taxas de juros tão agressivamente quanto alguns investidores esperam, fortalecendo o dólar. "Há alguma incerteza no mercado sobre se o Fed reduzirá as taxas em 25 ou 50 pontos base na reunião de setembro, e os dados de hoje sugerem uma redução de 25 pontos base."

O mercado de títulos também testemunhou uma tendência de alta nos rendimentos após os dados econômicos. Os dados tranquilizaram os investidores sobre a probabilidade de o Fed não precisar de cortes agressivos nas taxas de juros. A taxa de juros dos títulos de 10 anos subiu 3,0 pontos base para 3,87%.

Preços do petróleo aumentam novamente após recentes quedas

Os preços do petróleo aumentaram novamente após recentes quedas. Os preços do Brent e do WTI subiram até 1,9 por cento. Os dados de PIB melhores do que o esperado contribuíram para o aumento de preços, sugerindo uma demanda por energia aprimorada, de acordo com os relatórios.

Preço do ouro sobe 0,7 por cento para US$ 2.522

O preço do ouro aumentou 0,7 por cento para US$ 2.522. A demanda de investidores e bancos centrais permanece robusta, e as expectativas de longo prazo permanecem otimistas, de acordo com Hani Abuagla, analista sênior de mercado da XTB MENA. Embora uma correção ou realização de lucros não possa ser descartada, o ouro continua parecendo promissor no longo prazo e pode proteger contra a volatilidade em outros ativos.

Apple ganha enquanto HP mergulha

Apple (+1,5%) parece estar apostando no sucesso de seus smartphones integrados com IA. De acordo com o jornal Nikkei Asia, citando fontes informadas, a Apple instruiu seus fornecedores a prepararem componentes e peças para aproximadamente 88 a 90 milhões de smartphones. Além disso, há rumores de um investimento da Apple na OpenAI, o que fortaleceria sua relação com um parceiro vital de IA.

A Salesforce (-0,7%) superou as expectativas em receita, lucro e margem operacional no segundo trimestre e elevou suas perspectivas. A HP (+2,0%) superou as expectativas de receita no terceiro trimestre, mas os lucros ficaram abaixo das estimativas do consenso.

Ações da Crowdstrike sobem 2,8 por cento

A Crowdstrike teve um lucro maior do que o esperado no segundo trimestre fiscal, mas baixou suas metas anuais e emitiu uma perspectiva pessimista para o trimestre atual. Apesar de ter sido afetada por um dos piores apagões de TI já registrados, o segundo trimestre da Crowdstrike foi melhor do que o previsto, segundo o UBS.

Apesar do impacto positivo do relatório de resultados da Nvidia no mercado como um todo, a atenção da Wall Street se voltou para a possível alta de taxa em setembro, com preocupações em torno do cronograma de produção da nova geração de chip da Nvidia afetando as ações de tecnologia. Nesse contexto, os principais índices da Wall Street apresentaram resultados mistos, com o Índice Dow Jones fechando 0,6% mais alto, enquanto o S&P-500 e o Nasdaq Composite terminaram com mudanças e quedas mínimas, respectivamente.

Leia também: