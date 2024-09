Os distritos financeiros estão a criar uma vaga mínima na sua presença.

Investidores dos EUA estão de olho no sentimento do consumidor dentro do país. Indicações de uma queda na confiança do consumidor levaram Wall Street a mostrar alguma incerteza. No entanto, as expectativas para novas ajustes nas taxas de juros conseguiram ganhar tração no final das sessões de negociação.

Wall Street concluiu o dia com ligeiros ganhos. Uma reviravolta temporária foi experimentada devido a uma queda na confiança do consumidor nos EUA, que fez o índice de confiança do consumidor cair para 98,7, abaixo da previsão de 104,0 feita pelos economistas da Dow Jones Newswires. Essa informação intensificou as especulações de que a economia dos EUA pode não conseguir alcançar um "aterrissagem suave". Por outro lado, as expectativas para um aumento significativo nas taxas pelo Fed em novembro aumentaram.

O Índice Dow Jones aumentou 0,2 por cento, alcançando 42.208 pontos, após uma breve toque em um novo recorde histórico de 42.281. O S&P 500 subiu 0,3 por cento e o Nasdaq Composite disparou 0,6 por cento. Havia 1.718 ganhadores (acima dos 1.558 de segunda-feira) e 1.081 perdedores (1.224), com 53 (88) ações sem alteração.

A subperformance da confiança do consumidor esperada nos EUA coincide com a possibilidade do Fed implementar outra redução de 50 pontos-base nas taxas em novembro, de acordo com Jamie Cox da Harris Financial. "Os consumidores claramente estão preocupados com os efeitos das próximas eleições, conflitos globais em escalada e custos persistentes de alimentos e crédito", afirmou Cox. No entanto, o significativo indicador econômico da semana, o índice de preços do PCE, permanece na agenda para sexta-feira. Esse índice é a medida preferida do Fed para inflação.

Ações da China recebem apoio de Wall Street

Wall Street também recebeu apoio da China, já que o banco central do país anunciou uma ampla gama de medidas para revigorar a economia do segundo maior país do mundo. Como resultado, os ADRs das empresas chinesas negociadas nos EUA dispararam. A Alibaba subiu 7,9 por cento, a Nio subiu 11,7 por cento e a JD.com disparou 13,9 por cento.

Enquanto isso, as ações da Visa caíram 5,5 por cento após ações judiciais apresentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA, alegando violação das leis antitruste e manutenção de um monopólio nos pagamentos por cartão de débito por meios ilícitos.

As ações da Lifeway Foods dispararam 23,6 por cento após anúncios de uma aquisição completa da empresa de alimentos dos EUA pela Danone por US$ 283,4 milhões. As ações da Spotify avançaram 3,1 por cento após o TikTok, seu concorrente de streaming de música, anunciar que encerraria as operações em 28 de novembro. A empresa chinesa Bytedance lançou o serviço para desafiar a Spotify e a Apple Music.

Dólar enfraquece à medida que os preços do petróleo sobem

No mercado de câmbio, o dólar continuou a cair devido à fraca confiança do consumidor dos EUA e às expectativas de novas reduções significativas nas taxas. O Índice do Dólar caiu 0,5 por cento, enquanto o euro aumentou 0,6 por cento para US$ 1,1177. O euro se beneficiou do pacote de apoio à economia anunciado pela China, com o analista do MUFG Lee Hardman explicando que a economia da Zona do Euro está mais próxima da China do que dos EUA.

Os preços do petróleo experimentaram um crescimento significativo. Os preços do WTI e do Brent aumentaram cada um em 1,7 por cento. Notavelmente, as medidas de estímulo econômico anunciadas na China impulsionaram os preços para cima, uma vez que isso é esperado para estimular a demanda. Os participantes do mercado também apontaram para tensões crescentes no Oriente Médio e preocupações com potenciais interrupções na produção de petróleo devido a um furacão que se aproxima nos EUA. No mercado de títulos, os rendimentos recuaram após dados mais fracos dos EUA e caíram ligeiramente para território negativo. A taxa de juros dos títulos de 10 anos caiu 1,6 ponto-base para 3,73 por cento.

O preço do ouro continuou sua sequência de recordes, alcançando outro recorde histórico de US$ 2.672 por onça. O preço por onça subiu 1,3 por cento para US$ 2.663. O ouro registrou novos recordes em sete dos últimos nove dias de negociação, de acordo com o Commerzbank. Com um aumento de quase 24 por cento até agora neste ano, o ouro está tendo seu melhor desempenho desde 2010 e superando quase todas as outras classes de ativos. Está se beneficiando de seu papel como um "refúgio seguro" e como um ativo sem juros em um ambiente de taxas de juros em queda, de acordo com os analistas do Commerzbank. O último rali foi acionado pela inesperadamente grande redução das taxas nos EUA na semana passada.

