Os Detroit Pistons estabelecem o recorde da NBA para a mais longa série de derrotas numa só época

A nova marca de uma só época é de 27 jogos, depois de os Pistons terem caído por 112-118 contra os Nets na Little Caesars Arena, em Detroit. A derrota do Pistons aconteceu apesar dos 41 pontos - a grande maioria no segundo tempo - do armador Cade Cunningham. Cameron Johnson e Mikal Bridges lideraram os Nets com 24 e 21 pontos, respetivamente.

Os Pistons mantiveram uma breve vantagem no início do quarto período de terça-feira, antes de a perderem, e um ataque de Cunningham reduziu a vantagem dos Nets para 2 pontos a cerca de um minuto do fim. Mas Dorian Finney-Smith, do Nets, acertou um arremesso de três pontos do canto na posse de bola seguinte, e o Brooklyn seguiu em frente.

A derrota de terça-feira colocou o Detroit um jogo atrás do Cleveland Cavaliers de 2010-2011 e do Philadelphia 76ers de 2013-2014, que compartilhavam a marca anterior de uma temporada com 26 jogos perdidos.

Os 76ers detêm o recorde geral de derrotas da NBA, com 28 jogos consecutivos, em duas épocas. Essa série começou no final da temporada 2014-2015 e continuou na seguinte.

O Detroit pode igualar essa marca geral na quinta-feira, quando defrontar os Celtics em Boston.

A última vitória dos Pistons aconteceu a 28 de outubro, quando derrotaram os Chicago Bulls. O registo da equipa é agora de 2-28.

A série de derrotas é uma desilusão para uma equipa que, nas últimas épocas, tentou reconstruir-se através da juventude, com grandes escolhas - incluindo Cunningham, com a primeira escolha geral em 2021, e Ausar Thompson, com a quinta escolha deste ano - e atraindo o treinador Monty Williams para a equipa este ano, com um contrato pesado.

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

Jacob Lev, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com