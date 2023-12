Os destinos de cruzeiros mais populares da Cruise Critic para 2018

Alguns dos destinos de cruzeiro mais populares deste ano da Cruise Critic - incluindo o ponto nº 1 - podem surpreendê-lo.

A empresa de avaliação de cruzeiros lançou seus prêmios 2018 Critic's Cruisers' Choice Destination Awards em julho, e as 10 melhores escolhas para 2018 abrangem tanto os cruzeiros fluviais quanto os portos de transatlânticos.

As classificações dos consumidores determinaram os finalistas de 18 regiões de cruzeiros em todo o mundo.

"Os nossos dados mostram regularmente que, quer seja um cruzeirista de primeira viagem ou já tenha navegado dezenas de vezes, o destino é uma das principais considerações quando se compra um cruzeiro", afirmou Colleen McDaniel, editora executiva sénior da Cruise Critic.

Aqui estão as 10 melhores escolhas:

10. Villefranche, França

Não faz mal se nunca ouviu falar de Villefranche, também chamada Villefranche-sur-Mer, uma vez que a aldeia à beira-mar está escondida entre as suas vizinhas mais famosas, Nice e Mónaco.

O facto de ser ignorada ajudou a antiga aldeia piscatória a manter o seu encanto, particularmente a parte da Cidade Velha com os seus edifícios do século XIII.

Embora seja tentador ficar-se pelo porto, ladeado de esplanadas e uma praia de areia, aqueles que estiverem dispostos a subir as colinas íngremes e repletas de escadas serão recompensados com as lojas e opções de restauração da Cidade Velha, juntamente com escolhas alimentares mais autênticas e mais acessíveis.

A exploração também proporcionará um vislumbre da vida local na Riviera Francesa - uma vida que é fortemente influenciada pela Itália, considerando que a cidade fica a cerca de uma hora de carro da fronteira.

Outras atracções que vale a pena visitar são a Cidadela de Saint Elme, do século XVI, e os mercados locais.

9. Dubrovnik, Croácia

Os edifícios em terracota de Dubrovnik são um contraste lisonjeiro com o azul cerúleo do Mar Adriático.

Apesar das raízes do século VII da cidade, os visitantes de hoje têm a mesma probabilidade de procurar os locais de filmagem de "Game of Thrones" e "Star Wars" (alerta de spoiler: o Stradum, a rua principal da Cidade Velha, é um deles), como são as antigas muralhas fortificadas da cidade.

De qualquer forma, a Cidade Velha, sem carros, é o centro da ação, cuja arquitetura medieval foi preservada e restaurada após um terramoto do século XVII e a Guerra da Independência da Croácia nos anos 90.

Este local classificado pela UNESCO pode ser apreciado deambulando pelas ruas de calçada, repletas de restaurantes e lojas, ou subindo de teleférico até ao topo do Monte Srd para ter uma vista imbatível da Cidade Velha.

De volta ao nível do mar, o histórico Palácio do Reitor, em uso desde 1400, fornece informações sobre o passado da cidade.

Uma fuga da cidade (mas provavelmente não das multidões) pode ser encontrada caminhando até à vizinha Praia Banje, uma pequena secção de areia com um bar de praia, camas de praia e chuveiros.

8. São Petersburgo, Rússia

inverno, Tchaikovsky e o Hermitage são algumas das palavras comuns que vêm à mente quando se descreve São Petersburgo, a antiga capital localizada no Mar Báltico.

Talvez menos conhecido seja o facto de Pedro, o Grande, ter dado um toque europeu à cidade, como se pode ver pelos seus canais, avenidas e arquitetura.

Ou o facto de a cidade ter quase 24 horas de sol por dia entre maio e julho, um período apelidado de Noites Brancas que traz concertos, festivais e festividades gerais ao ar livre.

Mas nenhuma visita estaria completa sem assistir a um ballet ou a uma ópera no Teatro Mikhailovsky ou no Teatro Mariinsky, ou sem ver a enorme coleção do Museu Hermitage, no interior do ornamentado Palácio de inverno barroco, verde e dourado.

E a Igreja do Salvador do Sangue Derramado, cuja imagem é indistintamente associada à cidade, está sem dúvida na lista de todos os fotógrafos amadores e profissionais.

O seu nome sombrio contrasta com as cinco cúpulas caprichosas em forma de globo, que se assemelham a enfeites de Natal em azul, verde e dourado.

Embora todos estes pesos pesados justifiquem visitas repetidas, o Museu Fabergé é igualmente digno, exibindo a maior coleção privada de peças Fabergé, desde ovos de Páscoa a jóias.

7. Avignon, França

Esqueça o Vaticano: Avignon, na Provença, reinou suprema sobre o universo católico romano de 1309 a 1377.

Até hoje, o palácio papal, Palais des Papes, sobrevive intacto e é Património Mundial da UNESCO.

Os entusiastas da arquitetura apreciarão o facto de ser considerado o maior palácio gótico do mundo e, embora a antiga casa papal esteja agora praticamente desprovida dos seus encantos, as visitas guiadas incluem placas que retratam os interiores originais.

O legado papal também pode ser sentido ao caminhar pelas ruas medievais de Avignon.

Perto do Palais des Papes, o Musée du Petit Palais atrai multidões pela sua coleção renascentista, e o edifício da UNESCO serviu outrora de forte na Idade Média.

E a ponte Pont d'Avignon também merece ser mencionada, uma vez que a metade sobrevivente desta estrutura do século XIV causa uma impressão impressionante.

Mas Avignon não é apenas uma ode ao passado.

Também organiza o Festival d'Avignon todos os meses de julho, um enorme festival de artes performativas com a duração de uma semana que atrai milhares de pessoas de todo o mundo.

6. Durnstein, Áustria

É impossível olhar para os telhados avermelhados de Dürnstein - agrupados nas margens do rio Danúbio e rodeados por colinas verdejantes - e não ouvir as notas animadas da Valsa do Danúbio Azul.

O domínio dos contos de fadas, a UNESCO reconheceu a região de Wachau como Património da Humanidade em 2000, em parte por preservar um modo de vida que se manteve fundamentalmente inalterado ao longo dos séculos.

No entanto, não se deve confundir "bem preservado" com "aborrecido".

Esta é também uma região vinícola bem conhecida que produz vinhos brancos desde os anos 80.

Prove-os na Domäne Wachau ou num dos bares de vinho da cidade, mas reserve tempo para passear pelas ruas históricas de Durnstein.

Embora a cidade já existisse desde o século XII (quando Leopoldo V de Viena aprisionou Ricardo Coração de Leão de Inglaterra no Castelo de Durnstein), um incêndio arrasou Durnstein em 1551.

Mas ainda existem estruturas que datam do século XVI, especialmente ao longo da Hauptstrasse, a rua principal da cidade.

E também é possível fazer uma caminhada até as ruínas do Castelo de Durnstein, a apenas 20 minutos da cidade.

5. Wurzburg, Alemanha

Embora Wurzburg esteja localizada na Baviera, partilha uma série de semelhanças com Durnstein da Áustria: uma localização privilegiada no rio numa região deslumbrante; uma notável cena vinícola; locais da UNESCO; e muita história antiga.

Este é um dos principais epicentros da chamada "Estrada Romântica" da Alemanha, um troço com cerca de 300 quilómetros de comprimento, pontilhado com os tipos de castelos retratados nos contos de fadas.

E é aqui que, ao contrário de grande parte do país, o vinho domina a cena, com adegas e bares de vinho a servirem o melhor que a região vinícola da Francónia tem para oferecer.

Quanto aos sítios da UNESCO, a Residência de Würzburg do século XVIII, ou Palácio da Residência, é considerada um dos melhores exemplos de castelos de estilo barroco da Europa.

(De facto, a cidade alberga um número impressionante de edifícios barrocos e rococó).

Mas a história de Wurzburg é muito mais antiga do que isso, uma vez que se crê que os Celtas fundaram a cidade em 1000 a.C., e aspectos da Fortaleza de Marienberg - melhorada ao longo dos séculos - podem ser rastreados até essa época.

Atualmente, a cidade é também a sede da Universidade de Wurzberg e os seus 30.000 estudantes contribuem para a animação da cidade.

4. Budapeste, Hungria

Uma das favoritas dos cruzeiristas fluviais e não fluviais, Budapeste é amada por sua bela arquitetura, atrações históricas, cafés famosos, banhos termais e ofertas culturais.

O rio Danúbio divide a cidade em Buda, mais montanhosa e residencial, e Peste, mais plana e urbana.

É em Peste que se encontra a opulenta Ópera Estatal Húngara e os seus espectáculos de nível mundial; é também um excelente exemplo do estilo neo-renascentista do século XIX.

O Great Market Hall também se encontra na equipa de Pest, um imenso mercado com três andares, que vale a pena visitar para comprar produtos locais e lembranças.

Se tiver tempo para apenas um café, escolha o lendário Café Gerbeaud, um espaço repleto de candelabros em funcionamento desde o final do século XIX.

Além disso, Pest oferece o Edifício do Parlamento Húngaro, uma estrutura neo-gótica altamente fotogénica; um vibrante Bairro Judeu; uma cena gastronómica emergente; e uma animada vida nocturna.

Passe para o lado de Buda para conhecer o Bairro dos Castelos, classificado pela UNESCO, presidido pelo Castelo de Buda, ou Palácio Real.

O cénico teleférico funicular é uma forma divertida de chegar ao local, onde se encontra a Galeria Nacional e o Museu de História de Budapeste.

Seria uma pena deixar Buda antes de se refrescar nos banhos termais do Gellért Spa no Hotel Gellért, onde o banho principal é ladeado por pilares de dois andares de altura e parece ser tão grande como uma piscina olímpica.

3. Cidade do Quebeque, Canadá

A cidade do Quebeque é por vezes considerada a Paris da América do Norte, mas é muito mais do que isso.

Embora a língua seja o francês em primeiro lugar, a cultura é muito canadiana, talvez melhor evidenciada na cena gastronómica local (e não apenas no poutine).

Aspectos de ambas as culturas estão presentes no Velho Quebeque, classificado como Património da UNESCO, uma zona de calçada do século XVII, constituída pela Cidade Alta e pela Cidade Baixa.

O histórico hotel Fairmont Le Château Frontenac é a âncora da Cidade Alta e está quase sempre associado às imagens do Quebeque.

Vale a pena parar para admirar o seu interior restaurado e tomar uma bebida e petiscar no 1608 Wine and Cheese Bar.

A Cidade Alta também abriga a Rue Saint-Jean, um longo trecho que contém uma variedade de lojas independentes e de cadeias de lojas e opções de restaurantes.

Perto está a Basílica-Catedral de Notre-Dame de Québec, talvez mais conhecida por conter a única Porta Santa (uma rara tradição católica) nas Américas.

Não deixe de visitar a Cidade Baixa, a secção mais antiga do Velho Quebeque, cujo acesso é feito por funicular ou, em alternativa, por um íngreme lance de escadas.

Aqui encontrará a Rue du Petit-Champlain, a rua mais emblemática do Quebeque, normalmente representada em todo o seu esplendor coberto de neve e enfeitado com motivos festivos no inverno.

Encontrará também a Place Royale, uma praça empedrada dominada por uma igreja de pedra do século XVII, o Museu da Civilização e o Porto Velho com as suas lojas e cafés.

2. Arles, França

Não é difícil perceber o apelo fácil de Arles, uma cidade Património da UNESCO que se estende ao longo do rio Ródano e é adorada pelos cruzeiros fluviais.

A cidade compacta tem uma história que remonta aos tempos antigos e os vestígios do passado, incluindo as ruínas romanas, fazem parte da sua paisagem.

O Anfiteatro de Arles não só está notavelmente preservado, como ainda é utilizado.

No entanto, em vez de lutas de gladiadores e corridas de bigas, atualmente é palco de touradas, concertos e peças de teatro.

Um teatro romano e as Thermes de Constantin (termas romanas) também foram preservados, embora ainda se possa assistir a espectáculos no teatro, as termas estão há muito abandonadas.

Mas por falar em preservação, a cidade em si parece estar a caminhar através de um quadro francês do século XIX.

Isto porque Vincent Van Gogh passou 18 meses prolíficos em Arles, mudando-se para lá em 1888 e ficando até ao infame episódio do corte da orelha, que o levou a mudar-se para Paris para tratamento psiquiátrico.

O seu famoso estúdio amarelo foi vítima dos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial, mas o museu da Fondation Vincent van Gogh Arles preserva o seu legado.

O mercado semanal de sábado é também digno de menção, com cerca de 450 bancas - vendendo todo o tipo de produtos alimentares e artesanato - tornando-o o maior da Provença.

1. Glacier Bay, Alasca

Ironicamente, o primeiro lugar deste ano é o único que os cruzeiristas não podem deixar o barco para visitar.

Em vez disso, os navios de cruzeiro passam mais de 10 horas a navegar pelas Montanhas Fairweather cobertas de neve, leões marinhos, ursos castanhos, cabras da montanha e, claro, glaciares.

(Traga binóculos para uma visão óptima).

Os navios de cruzeiro normalmente passam cerca de uma hora estacionados em frente ao Glaciar Margerie, um glaciar de maré com 21 milhas de comprimento e um dos pontos altos da Inside Passage.

O tempo proporciona uma oportunidade privilegiada para espiar as focas-do-porto a relaxar e para ouvir o nascimento de icebergues (quando pedaços de gelo se soltam do glaciar e caem na água).

Para ajudar os passageiros a compreender isto e muito mais, os guardas florestais do Serviço Nacional de Parques embarcam nos navios de manhã e passam o dia a fazer apresentações.

Um balcão de informações também está disponível no Parque Nacional da Baía dos Glaciares para responder a todas as perguntas urgentes sobre a natureza.

Meredith Rosenberg é uma escritora de viagens baseada em Nova Jersey para o Travel Channel, Conde Nast Traveler e outros.

Fonte: edition.cnn.com