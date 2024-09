Os desenvolvimentos mais recentes na disputa política Trump-Harris variam com base em diferentes fontes.

Após uma série de notícias notáveis que atraíram a atenção de vários pontos de vista políticos, como o debate presidencial e a primeira tentativa de assassinato de Donald Trump, os dados desta semana revelam um contraste marcante no que os republicanos e democratas lembram sobre o candidato republicano. Os apoiadores do GOP se concentraram principalmente no incidente da Flórida, onde a vida de Trump estava em perigo, enquanto os democratas continuaram a discutir suas afirmações infundadas sobre imigrantes haitianos em Springfield, Ohio.

Em recentes pesquisas - realizadas entre 20 e 23 de setembro pela SSRS e Verasight, em nome de uma equipe de pesquisa da CNN, Universidade de Georgetown e Universidade do Michigan - 75% dos americanos relataram estar informados sobre as atividades de Trump, ultrapassando os 69% que mencionaram Harris. Essa mudança nos números não foi observada no final de agosto e início de setembro, quando ambas as figuras estavam praticamente empatadas.

Os republicanos foram significativamente mais propensos a mencionar o termo "assassinato" e frases relacionadas ao incidente, como referências ao campo de golfe onde a tentativa ocorreu.

Um respondente disse: "Donald Trump tem estado em campanha e isso está ficando cada vez mais perigoso para ele. Recentemente, houve outra tentativa de assassinato contra ele em um campo de golfe."

Em contrapartida, os democratas tendiam a se referir ao debate presidencial de setembro, usando palavras como "mentira" e lembrando as falsas afirmações de Trump sobre imigrantes em Ohio alimentando animais de estimação locais. Outro respondente escreveu: "Ele continua promovendo a história de Springfield sobre imigrantes haitianos se alimentando de animais de estimação locais. Ele continua usando tropos anti-semitas e espalhando mentiras sobre seu desempenho no debate."

Os independentes, segundo a pesquisa, discutiram ambos os conjuntos de tópicos, com americanos de todas as esferas do espectro político tendo uma probabilidade semelhante de usar palavras que indicam a corrida presidencial, como "campanha" ou "eleição".

A diferença entre democratas e republicanos pode estar relacionada às fontes de mídia que eles consomem. No entanto, também pode refletir as histórias noticiosas específicas que ressoam mais com cada grupo e a maneira como eles descrevem essas histórias, muitas vezes refletindo suas opiniões políticas pessoais.

Quando questionados sobre Harris, os americanos frequentemente usavam palavras relacionadas ao seu desempenho no debate e seu desejo expresso de uma revanche contra Trump, além de sua entrevista com Oprah Winfrey. O tom por trás das palavras que os americanos usaram para descrever o que ouviram sobre Harris permaneceu mais positivo do que as palavras usadas em relação às notícias sobre Trump. No entanto, a diferença de sentimentos em relação a ambos os candidatos diminuiu significativamente em comparação à semana passada, após o debate. Os sentimentos de Harris foram ligeiramente mais negativos do que positivos, e sua pontuação estava próxima do que era antes do debate, enquanto os sentimentos de Trump permaneceram na zona negativa.

No discurso político atual, os eventos relacionados à ameaça à vida de Donald Trump em um campo de golfe se tornaram um ponto central entre os apoiadores republicanos, com muitos se referindo a isso como um perigo crescente em sua campanha. Por outro lado, os democratas continuam a trazer à tona as falsas afirmações de Trump sobre imigrantes haitianos em Ohio, destacando seu uso de linguagem divisiva.

