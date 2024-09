Os debates anteriores de Walz e Vance podem revelar informações sobre a intensa competição prevista para terça-feira.

A situação é incomum para o Governador de Minnesota Tim Walz e o Senador de Ohio JD Vance, cujas escolhas no verão colocaram-nos sob intensa escrutínio político. Walz era um governador democrata relativamente desconhecido e ex-deputado federal de seis mandatos que surgiu inesperadamente como possível companheiro de chapa da Vice-Presidente Harris. Por outro lado, Vance, um senador de primeiro mandato com menos de 40 anos e menos de dois anos no cargo, foi escolhido por Trump para a chapa republicana durante a Convenção Nacional Republicana de julho.

Um exame dos debates eleitorais gerais e primários de Vance e Walz revela abordagens distintas para suas performances públicas que podem ser indicativas do caráter de alta tensão desta situação.

O debate Walz-Vance poderia ser o último do ano de 2024, uma situação única em campanhas presidenciais modernas, uma vez que Trump recusou vários convites da Harris para um segundo debate, incluindo um sugerido pela CNN para 23 de outubro em Atlanta. Com apenas alguns estados tendo começado o voto antecipado e a disputa surpreendentemente apertada, o confronto dos companheiros de chapa na terça-feira em Nova York representa uma das últimas oportunidades significativas para promover suas respectivas chapa.

A estrategista democrata Rebecca Pearcy expressou que os candidatos estão sendo levados da obscuridade para o palco nacional quase instantaneamente para se apresentar e servir como o ato final de suas partes, uma vez que não há mais debates presidenciais agendados.

Walz influenciou a política por quase duas décadas, com debates desde sua segunda reeleição para a Câmara em 2010 até sua reeleição governamental em 2022. Em contrapartida, Vance, embora sendo um candidato de primeira vez na eleição senatorial de 2022, participou de apenas dois debates eleitorais gerais e alguns debates e fóruns da primária republicana.

Vance e Walz, ambos do Meio-Oeste, compartilham algumas semelhanças. Os registros de debates anteriores mostram que eles evitam ataques pessoais e optam por retórica grandiosa em vez de se concentrar em fatos específicos para fortalecer a credibilidade das políticas. Seus oponentes em debates anteriores afirmam que eles nem sempre dão respostas diretas às perguntas.

Vance já reconheceu publicamente sua crítica inicial a Trump, mas também afirmou que sua oposição passada não era desqualificadora e que seu apoio ao ex-presidente é inabalável. Durante os anos de formação da Lei de Cuidados Affordáveis, Walz defendeu firmemente seu voto pela lei, mesmo quando isso foi contra sua reputação como político moderado.

Enquanto eles compartilham semelhanças, há limites para suas comparações, dizem mais de uma dúzia de republicanos e democratas, incluindo aqueles que trabalharam com Vance ou Walz em campanhas anteriores ou que enfrentaram qualquer um dos candidatos a vice-presidente no debate.

Vance tem menos experiência em debates

Em comparação com Walz, Vance tem menos experiência em debates, mas ganhou muito mais atenção nacional. Entrando na cena política ao publicar um best-seller do New York Times em 2016, Vance venceu uma primária muito disputada do Senado em 2022 com o endorsement de Trump e manteve o assento em uma difícil disputa contra um forte oponente democrata.

No entanto, a experiência de debate de Vance é limitada a dois debates eleitorais gerais contra o democrata ex-Rep. Tim Ryan e um conjunto de fóruns e debates da primária.

Em ambos os debates da primária e eleitoral, Vance frequentemente se concentrava nas áreas de política com as quais estava mais à vontade: imigração, economia e controle de drogas. Ele frequentemente desviava das perguntas ou tópicos dos moderadores e mergulhava em suas áreas de política favoritas: imigração, segurança pública e economia.

Durante seu segundo debate contra Ryan, quando questionado sobre sua posição sobre permitir que uma menina de 10 anos estuprada tenha um aborto, Vance inicialmente afirmou sua oposição ao aborto em a maioria dos casos antes de passar para a imigração, destacando o estuprador sendo um imigrante não documentado.

“Minha posição sobre esse assunto é proteger a vida neste país, o que difere significativamente da perspectiva de Ryan. Neste caso específico, acredito que a jovem deve poder ter um aborto neste estado. Acredito que há uma circunstância excepcional óbvia que se aplica lá - é extremamente arriscado para uma jovem levar uma gravidez a termo em uma situação dessas”, disse Vance antes de atribuir o incidente ao fracasso de Ryan em abordar a segurança na fronteira.

Ao avaliar o desempenho de Vance no debate, Ryan elogiou sua agilidade, mas apontou que ele pode ser levado ao desvio.

“Vance é inteligente, mas é bastante sensível com pele fina. Walz pode fazer você questionar se fez um comentário sem nem perceber, e Walz faz isso sutilmente”, disse Ryan à CNN em uma entrevista.

Aqueles que participaram de debates com Vance também apontaram sua agilidade.

“Todo mundo tende a ficar em uma narrativa única para suas respostas, mas Vance demonstra a capacidade de avaliar as perguntas à medida que são apresentadas e produzir uma resposta genuína. Na minha observação, 99% das vezes, suas respostas são honestas”, disse o republicano de Ohio Michael Gibbons, que competiu contra Vance na primária do Senado de 2022.

Os aliados e os oficiais da campanha de Trump sugerem que suas muitas aparições na TV durante sua campanha de 2024 ajudaram a afiar suas habilidades de debate. De acordo com aqueles entrevistados e as evidências de seus debates anteriores, Vance, um graduado da Faculdade de Direito de Yale, parece gostar de debates verbais.

“Vance gosta de debater”, disse um conselheiro de longa data.

Críticos de discussões anteriores afirmam que o senador de Ohio às vezes pode ser confuso sobre tópicos como aborto, que ele tentou esclarecer ao reconhecer sua posição enquanto permite flexibilidade. Às vezes, Vance conecta políticas de imigração a questões de drogas, especificamente a luta contra a crise de fentanil nos EUA. Durante seu primeiro debate com Ryan, ele compartilhou sua experiência pessoal com a luta de sua mãe contra a dependência, ligando-a à imigração ilegal.

Respondendo a uma pergunta sobre as contribuições da imigração para os Estados Unidos, Vance declarou: "Minha mãe lutou com o vício durante grande parte da minha infância. Uma das bênçãos para a nossa família foi termos outra chance com a mãe, porque a substância prejudicial que entrou no país há 15 anos não era tão letal quanto é hoje."

Conversando com Ryan, Vance mudou ocasionalmente o foco para criticar seu oponente em vez de discutir suas próprias visões diretamente. Em seu segundo debate, por exemplo, quando questionado sobre estratégias de melhoria da responsabilidade policial, Vance mencionou inicialmente o apoio a medidas específicas antes de atacar Ryan por supostamente tentar eliminar a imunidade policial. Ele argumentou que isso era a raiz da violência atual nas cidades, aludindo aos protestos desencadeados pela morte de George Floyd.

"O problema que enfrentamos após 2020 foi que ficamos excessivamente preocupados com poucos oficiais problemáticos. Como consequência, submetemos nossas forças policiais a uma intervenção governamental severa, resultando em ruas onde as pessoas já não se sentem seguras para circular, não apenas em Youngstown, mas em todo o país", declarou Vance.

Walz enfrentou vários debates

Apesar de ter menos experiência como debatedor em comparação com a maioria dos candidatos a vice-presidente, Walz participou de várias discussões em palcos para corridas congressuais e governatoriais.

Aqueles que debateram com ele e o prepararam dizem que o Walz no palco desta campanha é notavelmente semelhante ao homem que debateu em discussões congressuais e fóruns estaduais.

Assim como Vance, Walz evitou ataques pessoais ou xingamentos em debates anteriores, mas demonstrou vontade de desafiar as posições políticas e declarações passadas de seus oponentes. Durante um debate governatorial de 2018, por exemplo, Johnson tentou provocar Walz ao chamá-lo de "o maior candidato de boa vontade que já vi", o que provocou uma resposta imediata de Walz. Mais tarde no debate, enquanto atacava a posição de Johnson sobre impostos, o republicano disse: "Você não entende muito bem de impostos". Walz continuou sua crítica à política fiscal de Johnson sem demora.

Os oponentes republicanos de Walz criticaram suas respostas por serem frequentemente pobres em detalhes e ricas em charme.

"Ele se apresentou como moderado e sempre afirmou ser a favor da Segunda Emenda. Claro que isso mudou quando ele concorreu à governança", recordou Quist, que perdeu para Walz em 2012. Quist contou como, apesar de seus ataques aos muitos projetos de gastos de Walz, era difícil causar um grande impacto devido ao carisma que Walz havia estabelecido.

Walz também é conhecido por falar rapidamente em debates e, ao contrário de Vance, costuma fazer gestos com as mãos ou expressões faciais enquanto seu oponente fala.

Como congressista representando um dos distritos mais moderados e rurais de Minnesota por seis mandatos, Walz frequentemente se defendeu das acusações sobre seu apoio ao Obamacare ou estar à esquerda da posição política de seu distrito enfatizando sua colaboração com republicanos. Ele até mencionou seu convite para o funeral do Sen. McCain durante um debate para destacar suas credenciais bipartidárias.

Como governador, Walz encontrou críticas por ser considerado radical e enfrentou ataques sobre questões controversas, como sua gestão dos tumultos após a morte de Floyd ou seu apoio ao Obamacare ou às leis de imigração do Minnesota.

"O assassinato de George Floyd chocou não apenas Minnesota, mas todo o país e o mundo", disse Walz durante um debate contra Jensen em 2022. Walz enfatizou a aliança entre os departamentos do estado, da região e da Guarda Nacional para gerenciar a situação. "Este evento será lembrado por muito tempo. Estou orgulhoso da resposta de Minnesota. Estou orgulhoso dos primeiros responders de Minnesota que estavam presentes. ... O que posso lhe assegurar é que, após o julgamento de Chauvin e o assassinato de Wright, houve momentos em que a possibilidade disso ocorreu. Não ocorreu devido às lições aprendidas e à capacidade de mobilizar essa resposta."

Democratas que trabalharam com Walz em campanhas anteriores descreveram-no como difícil de ser pego em debate.

"Em todos os seus debates congressuais e todas as suas disputas governatoriais, ele é bem versado em política e não vacila em sua posição. Ele não tem medo de dar um soco de uma forma 'Minnesota nice'", afirmou um consultor antigo de Walz. "A coisa sobre ele é que ele não fica na defensiva. Ele sabe onde está e está confortável na sua própria pele, pronto para qualquer coisa."

Mais emocionante do que Kaine vs. Pence

Tanto estrategistas democratas quanto republicanos, incluindo aqueles ligados a Vance e Walz, concordam que os debates entre os candidatos a vice-presidente raramente têm um impacto significativo no resultado das eleições. Em vez disso, o objetivo principal geralmente é evitar danos ou, no pior dos casos, limitar os danos dos debates anteriores entre os candidatos presidenciais.

"Os funcionários ligados a Walz e Vance, tanto seus aliados quanto seus estrategistas, estão prevendo um cenário único desta vez. Sua razão é baseada no fato de que esses dois são ainda rostos novos no cenário nacional e sua inclusão nas equipes democrata e republicana chamou a atenção excessiva.

"Estou esperando um debate interessante", compartilhou um conselheiro experiente de Vance. "Para ser franco, não acredito que as escolhas dos candidatos a VP tenham um grande impacto na decisão dos eleitores. Mas, sem dúvida, este debate provavelmente atrairá mais cobertura da mídia do que um confronto convencional como Kaine versus Pence, que, para ser honesto, são tão emocionantes quanto uma xícara de café morno."

Apesar de sua participação em vários debates, fóruns e entrevistas, nem Walz nem Vance já brigaram como número 2. Nesse sentido, este debate serve como um desafio inédito para ambos, exigindo que eles defendam as plataformas de seus respectivos tickets.

Em comparação com Walz, que possui uma vasta experiência em debates de suas campanhas congressuais e governatoriais, Vance tem experiência limitada em debates, mas ganhou atenção nacional significativa através de sua estreia no Senado.

Leia também: