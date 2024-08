- Os danos graves eclipsam a partição em Darmstadt

A espiral descendente no desempenho esportivo do Darmstadt 98 continua implacável. Os lilases sofreram uma derrota de 0:4 (0:2) nas mãos do SV Elversberg em seu quarto jogo desta temporada da 2. Bundesliga. O jogo foi marcado pela lesão de Florian Le Joncour do Elversberg. Após uma colisão aérea, o defensor caiu desajeitadamente no braço, resultando em uma lesão significativa que exigiu atenção médica no campo. Circulam rumores de que, devido à intensidade da dor, ele recebeu anestesia no local.

Toalhas foram utilizadas para cobrir Le Joncour enquanto a equipe médica e a equipe de apoio prestavam cuidados a ele. Ele foi retirado do campo em uma maca, recebendo aplausos da torcida, antes de ser levado embora em uma ambulância. A parada do jogo ultrapassou os 20 minutos, começando no 64º minuto.

Neste ponto, o jogo já estava selado para o Elversberg. Luca Schnellbacher (5º minuto) e Fisnik Asllani (20º, 59º) já haviam marcado três gols para a equipe em casa antes disso. Filimon Gerezgiher do Elversberg selou ainda mais sua vitória com seu primeiro gol (90º), resultando no placar final de 4:0.

A defesa do Darmstadt exibiu várias fraquezas, enquanto seu ataque estava praticamente inexistente, exceto por uma cobrança de falta do novo reforço Sergio Lopez (62º). Sob o comando do técnico Torsten Lieberknecht, isso marca sua oitava partida consecutiva sem vitória, após a rebaixamento para a Bundesliga na temporada passada.

