Os custos de produção alemães diminuem mais uma vez, principalmente devido a menores despesas energéticas.

A queda persistente nos custos da manufatura alemã, que vem ocorrendo há mais de um ano, continuou em agosto, principalmente devido à redução dos custos da energia. Vários comerciantes, desde fabricantes de produtos lácteos até fornecedores de energia, ofereceram seus produtos com uma média de 0,8% menos do que um ano antes, de acordo com a Office Federal de Estatística. Isso marcou a 14ª queda consecutiva. Economistas, pesquisados pela Reuters, haviam projetado uma queda ligeiramente maior de 1.0%, após a queda de 0.8% em julho. Houve um pequeno aumento nos preços de julho para agosto, alcançando 0,2%.

Os preços dos produtores, que são acompanhados antes que os produtos sofram mais refinamento ou entrem no comércio atacadista e varejista, são frequentemente considerados precursores das tendências de preços para o consumidor. A taxa de inflação da Alemanha caiu para seu nível mais baixo em mais de três anos em agosto, com os bens e serviços custando uma média de 1.9% mais do que no ano anterior, em comparação com um aumento de 2.3% em julho.

A queda nos preços dos produtores em agosto foi novamente impulsionada pelos custos da energia, que foram 4,6% mais baratos em comparação com o ano anterior. Os preços do gás caíram 10,1%, enquanto a eletricidade ficou 9,2% mais barata. Os produtos de petróleo mineral, em média, ficaram 4,7% mais baratos, com combustíveis como a gasolina diminuindo 8,3% e o óleo combustível leve caindo 11,5% em relação a agosto de 2023. Excluindo a energia, os preços dos produtores teriam aumentado em 1,2%.

Os preços dos alimentos aumentaram ligeiramente em 0,7% em comparação com agosto de 2023. A manteiga (aumento de 41,7%) e os doces (aumento de 22,0%) ficaram relativamente mais caros. Os produtos de frutas e legumes testemunharam um aumento de preços de 5,2%. Em forte contraste, a carne de porco (diminuição de 11,6%) ficou consideravelmente mais barata em comparação com o ano anterior.

Os comerciantes seguiram a tendência dos custos da energia reduzidos, oferecendo produtos a preços mais baixos para corresponder à queda de 0,8% em relação ao ano anterior. Os economistas haviam projetado uma queda maior, mas o pequeno aumento nos preços em agosto ainda ficou abaixo de suas projeções.

