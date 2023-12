Os corpos da adolescente grávida e do namorado desaparecidos no Texas podem ter sido encontrados num carro, segundo a polícia

Os dois corpos foram encontrados num carro estacionado perto de um complexo de apartamentos, disse na terça-feira o chefe da polícia de San Antonio, William McManus, durante uma conferência de imprensa em que deu informações preliminares sobre a investigação em curso.

"O que estamos a ver agora é uma cena de crime muito, muito desconcertante", disse McManus. "E os detectives estão neste momento a considerar isto como um possível homicídio, mas não temos a certeza."

Embora a polícia acredite que os corpos pertençam a uma adolescente desaparecida e ao seu namorado, McManus não quis confirmar os seus nomes até que o médico legista possa fazer uma determinação. Ele disse que a polícia acredita que os corpos estiveram lá "possivelmente por três ou quatro dias".

Savannah Soto, de 18 anos, estava grávida e já tinha passado a data do parto quando faltou a uma consulta médica essencial e a família comunicou o seu desaparecimento, segundo o Departamento de Polícia de Leon Valley.

Ela foi vista pela última vez na sexta-feira no bloco 6000 da Grissom Road, em Leon Valley, de acordo com um alerta emitido pelo Departamento de Segurança Pública do Texas. O carro descrito nesse alerta era um Kia Optima cinzento.

"O chefe William McManus emitiu uma declaração anunciando que acreditam que o corpo da desaparecida Savannah Soto foi encontrado", de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Polícia de Leon Valley. A polícia de San Antonio "assumirá a investigação, uma vez que a cena do crime está localizada na cidade de San Antonio".

