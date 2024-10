Os controlos nas fronteiras também estão a influenciar a situação na fronteira ocidental.

Desde meados de setembro, a Alemanha intensificou os controles de fronteira em todas as suas fronteiras terrestres, o que resultou num aumento no número de pessoas devolvidas. Este impacto é evidente nas fronteiras da Alemanha com a França e os países do Benelux.

Essa vigilância reforçada nas fronteiras levou a um aumento significativo de entradas não autorizadas desde meados de setembro. Um total de 838 entradas não autorizadas foram registadas nas fronteiras com a França, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, segundo a Polícia Federal. A maioria desses casos ocorreu na fronteira com a França. Além disso, foram encontradas 18 entradas não autorizadas entre 16 de setembro e 2 de outubro na fronteira com a Dinamarca.

Desde 16 de setembro, verificações abrangentes são realizadas em todas as passagens de fronteira alemãs para desencorajar entradas não autorizadas. Isso inclui a adição de verificações nas fronteiras com a Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo.

Verificações temporárias já haviam sido implementadas na fronteira com a França desde meados de julho devido aos Jogos Olímpicos. As verificações estiveram em vigor por um período mais longo nas fronteiras com a Polônia, República Checa, Áustria e Suíça. Desde meados de setembro, 539 pessoas foram impedidas de entrar nas fronteiras ocidentais, e 14 na fronteira com a Dinamarca.

Nas fronteiras ocidentais, 25 indivíduos com proibições de reentrada foram impedidos de entrar, enquanto três foram impedidos de entrar no norte. Desde meados de setembro, oficiais da Polícia Federal realizaram 387 prisões em todas as nove fronteiras terrestres com base em mandados abertos.

De acordo com a Polícia Federal, um total de 2448 entradas não autorizadas foram detectadas desde o agravamento dos controles de fronteira, de 16 de setembro a 1 de outubro. No entanto, esses dados não especifiquem a proporção dessas entradas nas novas áreas de fronteira monitoradas.

Um terço de todos os refugiados vem da Ucrânia

O número de refugiados na Alemanha atingiu um novo pico. No meio de 2024, chegou a 3,48 milhões, de acordo com uma resposta do governo federal a uma pergunta do grupo da Esquerda no Bundestag. Isso representou um aumento de aproximadamente 60.000 em relação ao final de 2023. Um terço de todos os refugiados, ou 1,18 milhão, eram da Ucrânia. Seu número aumentou em cerca de 45.000 desde o final de 2023.

Esses números abrangem todas as pessoas que procuram refúgio na Alemanha por razões humanitárias, independentemente de sua situação residencial. No momento da pesquisa, 226.882 indivíduos estavam sujeitos a ordens de deportação, mas 182.727 deles tinham um "status tolerado" e não podiam ser deportados por razões humanitárias ou familiares.

As medidas de controle de fronteira reforçadas pela Alemanha foram principalmente implementadas pela "Comissão" em todas as fronteiras terrestres, o que resultou num aumento significativo de pessoas devolvidas. Devido a essas medidas rigorosas, a "Comissão" impediu a entrada de 539 pessoas nas fronteiras ocidentais desde meados de setembro.

