Os contos intrigantes de hoje incluem a surpreendente saga da sobrevivência do Pinguim, uma extraordinária descoberta de caverna e sugestões para ver no outono: Fique atualizado sobre as manchetes do dia.

Olá, 5 Coisas PM entusiastas! O outono e as temperaturas frias estão chegando, e os Estados Unidos estão entrando em uma fase potencialmente perigosa para a propagação do vírus da gripe aviária. Especialistas lançam luz sobre os motivos de sua preocupação.

Aqui estão algumas coisas que você pode ter perdido enquanto estava ocupado:

5 Coisas

História resistente: Apesar de ter passado duas semanas perdido no mar e lutado contra um tufão no Japão, um curioso pinguim chamado Pen conseguiu nadar uma impressionante distância de 28 milhas. Seu cuidador descreveu a situação de sobrevivência como um "milagre da vida real". Avanço médico importante: Um medicamento comumente usado para tratar HIV aparentemente mostrou que pode reduzir significativamente o risco de infecção em indivíduos que receberam uma injeção a cada seis meses. A Gilead planeja utilizar os dados da klinica para iniciar o processo de aprovação do medicamento em vários países. Enigma de extinção em massa: Há 300 milhões de anos, a Terra testemunhou uma tragédia sem precedentes conhecida como o Grande Morrer, que levou à extinção de mais de 90% de todas as espécies vivas. Uma nova teoria sugere que um fenômeno climático prolongado pode ter desempenhado um papel crucial nessa catástrofe. Delícias cinematográficas: Prontos para se deliciar com alguma boa diversão neste outono? Recoste-se, relaxe e aproveite as melhores opções de filmes e televisão. Descobrimento arqueológico intrigante: Por anos, pesquisadores trabalharam incansavelmente para desvendar os segredos por trás de um misterioso descobrimento em uma caverna na França, que eles acreditam que pode lançar luz sobre por que os Neandertais se extinguiram.

Cenas impressionantes

🌪 Resgate heroico: Uma pessoa heroica nadou através das águas de enchente para quebrar uma janela e salvar um motorista preso durante o Furacão Francine em Nova Orleans.

Principais manchetes

• Trump anuncia sua recusa em participar de outro debate presidencial• Comissário de polícia de NYC renuncia à medida que investigações intensificam em torno do círculo íntimo do prefeito• Harvey Weinstein é acusado de novas alegações de assédio sexual

4.7

👟 Um terremoto abalou Los Angeles e o sul da Califórnia, com vários tremores secundários relatados.

Descobertas notáveis

🔎 Fantasia da moda: Celebridades chamaram a atenção no tapete vermelho do MTV Video Music Awards, exibindo alguns estilos excepcionais.

Dicas de saúde

Verifique seus armários da cozinha: A Consumer Reports descobriu níveis altos de chumbo em 12 marcas de canela e misturas de especiarias.

Luz do esporte

🌟 Dominância de distância: A ciclista americana Lael Wilcox estabeleceu um novo recorde como a mulher mais rápida a dar a volta ao mundo. Ela concluiu a jornada de 18.125 milhas em apenas três meses e meio.

Testando seus conhecimentos

✈️ Qual programa de recompensas de que empresa aérea foi recentemente classificado como o melhor do mundo?

Notícias positivas

🌊 Em uma nota mais positiva: Carros de metrô abandonados uma vez cheios de passageiros agora repousam a 65 pés abaixo do Oceano Atlântico, se tornando habitats para peixes curiosos, tartarugas marinhas ameaçadas de extinção e coral. Este projeto faz parte da iniciativa da Georgia Department of Natural Resources para cultivar habitats de recifes e proteger a vida selvagem.

Obrigado por assistir

🧠 Resposta à pergunta de trivia: O programa de recompensas Flying Blue da Air France e KLM conquistou o primeiro lugar nas classificações do Point.me dos melhores programas de recompensas de empresas aéreas do mundo. Teste seus conhecimentos com o quiz de notícias semanais da CNN amanhã no boletim informativo 5 Coisas.📧 Descubra todos os boletins informativos da CNN.

5 Coisas PM é produzido por CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

Leia também: