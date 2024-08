Os conservadores estão a ferver com a saída de Thatcher da cena

A imagem de Margaret Thatcher na porta número 10 de Downing Street causou recente agitação entre os apoiantes tories. Segundo o "Telegraph" e o "Daily Mail", o retrato da antiga primeira-ministra britânica (1979-1990), conhecida como a 'Dama de Ferro', desapareceu do seu lugar. A pintura, anteriormente exposta na sala Thatcher, tem sido um ponto alto para os seus apoiantes, mesmo mais de uma década depois da sua morte, devido à sua abordagem firme às políticas sociais.

O atual primeiro-ministro, Keir Starmer, foi implicado pelo seu biógrafo, Tom Baldwin, como o responsável pela remoção da pintura com moldura dourada, de acordo com o "Guardian", citando fontes de "Number 10". Starmer tinha expressado anteriormente que o retrato o incomodava e que provavelmente o iria remover.

Esta decisão provocou descontentamento por parte da antiga secretária do Interior, Priti Patel, e do antigo ministro conservador John Redwood, que criticaram Starmer por priorizar mudanças cosméticas em vez de servir o país. Patel, que está a concorrer à liderança do Partido Conservador, comentou: "Está claro que a sua prioridade não é servir o país, mas apenas mexer em retratos e esconder-se atrás de antigos líderes conservadores". Redwood considerou as políticas de Starmer prejudiciais para o país.

A obra de arte foi encomendada por Brown

A pintura, criada pelo artista Richard Stone, mostra Thatcher em 1982, simbolizando a sua vitória sobre a Argentina na Guerra das Malvinas. O antigo primeiro-ministro e social-democrata Gordon Brown, tal como Starmer, encomendou a obra em 2009 e foi colocada em Downing Street. Os £100.000 (cerca de €200.000 hoje) foram pagos por um doador anónimo.

A secretária de Edimburgo, Jacqui Smith, defendeu o lugar do retrato em Downing Street, afirmando que Starmer estava mais preocupado em resolver os problemas do país do que em alterar a localização dos retratos. Smith disse à LBC: "O primeiro-ministro provavelmente está mais interessado em resolver problemas para garantir que o país funciona bem do que em preocupar-se com onde os retratos estão colocados".

