Os conflitos no estrangeiro estão a ocupar muito do tempo de Biden enquanto este luta pelo seu futuro político no seu país

Setenta e cinco por cento do seu trabalho, segundo Biden, é consumido a lidar com líderes estrangeiros e a viajar pelo mundo.

Quer este seja ou não um cálculo exato da forma como Biden passa os seus dias - os assessores disseram que parecia elevado no meio de um período intensivo de diplomacia - a observação de Biden sublinhou um dilema iminente para si próprio e para a sua equipa: como responder a duas guerras no estrangeiro que dividiram os americanos e consumiram vastas faixas de tempo, ao mesmo tempo que se faz uma campanha cujas apostas são nada menos do que o futuro da democracia americana?

Nas sondagens, a maioria dos americanos não coloca a política externa no topo da sua lista de preocupações. Os anteriores titulares de cargos políticos tiveram problemas políticos e perderam quando os eleitores os consideraram demasiado concentrados nos problemas no estrangeiro em vez de nos internos. E a volatilidade dos actuais conflitos externos - com o resultado incerto da guerra na Ucrânia e a perspetiva de um conflito mais vasto no Médio Oriente - torna impossível antecipar o seu peso em novembro próximo.

Os funcionários da Casa Branca reconhecem que será difícil prever exatamente quanto do tempo de Biden será gasto a lidar com conflitos externos à medida que o ano avança, e salientam que a agenda do presidente é sempre um equilíbrio cuidadoso.

O presidente continuará a realizar eventos que destacam o que a sua equipa considera como tópicos de alta prioridade para os eleitores, como os esforços para reduzir as taxas de lixo e os custos dos medicamentos, e usará momentos marcantes como o seu discurso sobre o Estado da União e as próximas paragens de campanha para definir a sua agenda, incluindo a definição dos riscos para a democracia, de acordo com pessoas familiarizadas com os planos.

Mesmo que o Presidente se concentre na campanha, passando potencialmente menos tempo na Sala de Crise, o vasto aparelho de segurança nacional dentro da Casa Branca continuará a concentrar-se diretamente nas questões internacionais de interesse. Os assessores não esperam que o presidente viaje tanto para o estrangeiro este ano, uma vez que se dedica à sua campanha, embora estejam previstas algumas viagens para grandes cimeiras.

A equipa de Biden está a preparar-se tanto quanto possível para o inesperado e a olhar para as eleições passadas - como 2008, quando o interesse dos eleitores pela Guerra do Iraque deu lugar a preocupações económicas - como exemplos da rapidez com que novas questões podem alterar a trajetória de uma campanha.

Os assessores do Presidente consideram que os seus intensos esforços diplomáticos são, em grande medida, positivos, sobretudo quando comparados com a presença caótica no mundo do seu antecessor, Donald Trump. E vêem uma intersecção entre as suas agendas externa e interna, incluindo no que diz respeito aos esforços para proteger a democracia.

Ainda assim, embora Biden e a sua equipa tenham procurado aproveitar a sua diplomacia como prova da sua longa experiência como estadista - a sua visita surpresa a Kiev no ano passado foi transformada num anúncio televisivo - não há planos para fazer dos esforços globais de Biden o ponto central da sua campanha.

Isto apesar de Biden ter investido um enorme capital político na liderança da resposta americana às guerras na Ucrânia e em Israel, apelando ao Congresso para aprovar mais milhares de milhões de dólares para a Ucrânia e alienando alguns progressistas com o seu firme apoio a Israel.

As autoridades americanas dizem que ambas as guerras estão agora a entrar em fases críticas, com a assistência americana a Kiev em risco de acabar e com a Casa Branca a observar atentamente os sinais de que Israel está a passar para uma fase mais cirúrgica do seu ataque a Gaza.

É impossível prever como será cada conflito em novembro. Os assessores de Biden acreditam que a campanha de Israel para eliminar o Hamas pode levar meses, se não anos. Na Ucrânia, reconhecem que qualquer esforço para chegar a um acordo negociado com a Rússia depende em grande medida da vontade do Presidente Volodomyr Zelensky de aceitar concessões - algo que tem rejeitado firmemente até à data.

Outros focos de tensão podem também explodir e ofuscar os actuais, incluindo em torno de Taiwan, a ilha autónoma onde se realizarão eleições no final deste mês. Os funcionários americanos estão a observar atentamente a reação de Pequim.

O que parece claro é que os assuntos externos que consumiram o tempo de Biden em 2023 não serão resolvidos rapidamente este ano, e os seus esforços para ser reeleito partilharão tempo e energia com um mundo cada vez mais complicado.

Lições da história

Existem amplos precedentes para que um presidente em exercício que procura a reeleição se posicione com cautela na cena mundial. Os esforços discretos de Jimmy Carter para libertar os reféns detidos pelo Irão não produziram resultados até à sua derrota em 1980; como não podia falar publicamente sobre a diplomacia, o público passou a considerá-lo ineficaz.

George H.W. Bush supervisionou o fim da Guerra Fria e a primeira Guerra do Golfo, mas os eleitores estavam mais preocupados com o elevado desemprego e a inflação - uma disparidade aproveitada pelo seu rival Bill Clinton.

Tanto Carter como Bush não conseguiram obter um segundo mandato.

Mesmo com o foco de Biden na guerra de Israel contra o Hamas, os funcionários da Casa Branca mantiveram um ritmo constante de eventos domésticos, conscientes dos riscos de permitir que o presidente seja visto como inteiramente consumido por conflitos externos. Biden vai lançar os seus eventos de campanha este fim de semana com um discurso sobre as ameaças actuais à democracia na Pensilvânia.

"Ser presidente significa enfrentar os desafios que são prioritários para os americanos trabalhadores na sua vida quotidiana e, ao mesmo tempo, responder eficazmente quando surgem crises no país e no estrangeiro", afirmou o diretor de comunicação da Casa Branca, Ben LaBolt. "O Presidente Biden demonstrou nos últimos 3 anos que é capaz de fazer as duas coisas - aprovando leis que ajudaram a criar mais de 14 milhões de empregos, reduziram os custos dos medicamentos sujeitos a receita médica e fizeram baixar a inflação em dois terços e estão a revitalizar as infra-estruturas e a tecnologia da América, ao mesmo tempo que lideram o mundo em resposta às crises globais de saúde, económicas, de segurança e climáticas que nos afectam a todos."

Equilíbrio difícil

Os riscos de parecer excessivamente concentrado na política externa são múltiplos, disse Julian Zelizer, historiador da Universidade de Princeton, incluindo o grau de imprevisibilidade e a frequente incapacidade de um presidente revelar totalmente tudo o que se passa nos bastidores da gestão de crises globais.

A imagem que os rivais vão pintar: "Se estivermos mais concentrados na segurança e na proteção das pessoas no estrangeiro e não em outras pessoas aqui nos Estados Unidos que estão a passar por dificuldades ou a lidar com questões económicas, seremos pintados como alheios", disse Zelizer.

"Biden está numa posição única para lidar com estas questões. Ele está definitivamente em uma posição melhor do que outros para equilibrar essas questões com a eleição. Mas ainda não será um caminho fácil para ele nos próximos meses", disse ele.

Os assessores descreveram a política externa como o "primeiro amor" de Biden e continua a ser um tema em que ele está profundamente envolvido dentro da Casa Branca e ansioso por discutir em público.

O conflito entre Israel e o Hamas tem consumido a maior parte do tempo de Biden nos últimos meses, enquanto este se esforça por reforçar uma relação de décadas com o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu. Antes disso, passou longos dias a trabalhar para reunir os aliados americanos em torno da Ucrânia, na sequência da invasão russa.

Durante um raro discurso na Sala Oval em outubro, Biden procurou explicar os desafios das guerras no Médio Oriente e na Ucrânia aos americanos cépticos quanto à sua relevância para os Estados Unidos.

Sei que estes conflitos podem parecer distantes e é natural que se pergunte: "Porque é que isto é importante para a América?" disse Biden no seu discurso, que os assessores tinham planeado durante semanas como um discurso centrado na Ucrânia antes de decidirem rapidamente incluir Israel após os ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro.

"A história ensinou-nos que quando os terroristas não pagam um preço pelo seu terror, quando os ditadores não pagam um preço pela sua agressão, causam mais caos, mais morte e mais destruição. Continuam a agir. E o custo e as ameaças para a América e para o mundo continuam a aumentar", disse Biden.

A decisão de Biden de se dirigir à nação sobre as guerras foi um reconhecimento de que as preocupações domésticas continuam a estar no topo das mentes da maioria dos americanos, mesmo que a sua abordagem a Israel tenha atraído críticas de membros do seu próprio partido.

Obstáculos imediatos

No final desta semana, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, viaja para o Médio Oriente para continuar as discussões com as autoridades israelitas sobre a próxima fase da guerra em Gaza, que as autoridades americanas deixaram claro que esperam que comece em breve.

Ao mesmo tempo, os assessores de Biden reconhecem e acreditam que Israel deve continuar a perseguir o Hamas com o objetivo de eliminar totalmente o grupo terrorista, um processo que provavelmente se estenderá por muito tempo.

Entretanto, os pedidos de Biden de milhares de milhões de dólares em nova assistência americana à Ucrânia foram recebidos com resistência pelos republicanos no Congresso, muitos dos quais seguiram as sugestões de Trump, que acusou Biden de se preocupar mais com conflitos estrangeiros do que com problemas internos.

"Eles riem-se do nosso atual presidente. Acham que ele é um idiota e que não deveríamos estar lá. Não deveríamos estar lá. Temos de proteger primeiro as nossas fronteiras antes de defendermos as fronteiras de países estrangeiros. Temos de nos organizar", disse Trump num comício realizado no mês passado em Reno, no Nevada.

As sondagens à boca das urnas mostram que a política externa não aparece nos cinco primeiros lugares da lista dos principais problemas dos eleitores nos últimos ciclos eleitorais. A inflação, o aborto, o crime, a política de armas e a imigração foram as questões que os eleitores consideraram mais importantes durante o ciclo eleitoral intercalar de 2022.

No meio dos conflitos na Ucrânia e em Israel, algumas sondagens indicam que os americanos acreditam que a política externa deve assumir maior destaque nas eleições. Numa sondagem do Centro de Investigação de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC, divulgada esta semana, cerca de 4 em cada 10 americanos adultos mencionaram tópicos de política externa quando lhes foi feita uma pergunta aberta sobre as cinco questões em que o governo dos EUA deveria trabalhar no próximo ano.

Ainda assim, as questões económicas e as preocupações com a democracia continuam a ser as mais importantes para os eleitores, ultrapassando as preocupações com os conflitos no estrangeiro. À medida que Biden intensifica a sua campanha eleitoral, os seus esforços no estrangeiro e a sua candidatura à reeleição estão a colidir.

"Há uma preocupação real em todo o mundo de que a América esteja a perder o seu centro moral. Há uma preocupação real de que, com a América, os princípios americanos continuem a ser a vanguarda de quem somos", disse Biden aos doadores em dezembro, depois de contar o tempo que passava a falar com líderes estrangeiros.

"Pessoal, se fizermos o nosso trabalho em 2024, estaremos a salvar o que poucas gerações poderão dizer: Estaremos a salvar a democracia americana de uma forma que é necessária. E o resto do mundo está a ver", afirmou.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com