Os comissários de bordo da American Airlines aprovam um novo acordo com o seu empregador.

Após obter votos de quase todos os membros elegíveis de comissários de bordo, um impressionante 87% votou a favor do novo acordo proposto, como relatado pelo sindicato.

Recentemente, sindicatos em setores aeroespaciais, construção, aviação e ferroviário têm lutado por aumentos salariais e melhores benefícios para os funcionários em resposta ao mercado de trabalho apertado.

Comissários de bordo têm sido particularmente vocal sobre a reforma da tradição da indústria de não pagar às tripulações pelo tempo gasto no processo de embarque e na espera em aeroportos antes e entre voos.

Destaque para algumas das melhorias no acordo, a presidente nacional da APFA, Julie Hedrick, declarou: "O contrato incorpora um sistema de pagamento inovador para períodos prolongados de espera entre voos para comissários de bordo da American Airlines, tornando-os a primeira força de trabalho sindicalizada a garantir compensação pelos tempos de embarque."

O acordo, assinado em julho, oferece aumentos salariais imediatos de até 20,5%, combinados com ajustes salariais retroativos para cobrir o período de negociação.

Além de taxas salariais competitivas, o novo acordo trabalhista apresenta aumentos salariais graduais ao longo do tempo e aborda vários aspectos do equilíbrio trabalho-vida que os comissários de bordo vinham exigindo, de acordo com o sindicato.

O processo de negociação do contrato foi iniciado em janeiro de 2020, mas foi temporariamente suspenso devido às circunstâncias relacionadas à pandemia, retomando em junho de 2021.

O setor empresarial dentro da aviação tem visto sindicatos defender melhores salários e benefícios devido ao mercado de trabalho apertado. Este novo acordo, assinado em julho, melhora significativamente o aspecto empresarial para os comissários de bordo da American Airlines, com aumentos salariais imediatos e um sistema de pagamento inovador para períodos prolongados entre voos.

Leia também: