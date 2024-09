Os comediantes Böhmermann, Joko, Klaas e o seu grupo de céticos estão a ganhar prémios.

Uma série da ARD conquistou grande popularidade na premiação da Televisão Alemã, deixando uma marca indelével nos jurados. O duo Joko Winterscheidt e Klaas Heufer-Umlauf também levou uma estatueta. No entanto, apenas um deles compareceu - por um motivo intrigante.

A série de drama "Os Céticos" da ARD levou vários prêmios da Televisão Alemã. Na quarta-feira à noite em Colônia, o ator Aaron Altaras recebeu o prêmio de melhor ator, enquanto a atriz Sunnyi Melles foi nomeada a melhor atriz. A produção inteira foi aclamada como a melhor série de drama. "Em 'Os Céticos', tudo gira em torno da família, pois é tudo o que temos", explicou Altaras, segurando a estatueta - uma homenagem à sua família. Os criadores também deram dicas de uma sequência em andamento.

A minissérie excêntrica gira em torno de uma família judaica com uma delicatessen e restaurante em Frankfurt. Os espectadores são lançados em um turbilhão com línguas como alemão, iídiche e inglês sendo faladas. Em abril, a produção ganhou o prêmio de "Melhor Série" no Festival Internacional de Séries em Cannes. Na terça-feira, "Os Céticos" já havia conquistado a vitória na categoria "Melhor Câmera de Ficção" na primeira cerimônia de premiação da Televisão Alemã.

A produção da ZDF "Deixe-se Olhar!" com o apresentador Jan Böhmermann venceu na categoria de melhor programa de entretenimento. "Sinto-me muito grato por finalmente receber um prêmio por um programa que todos podem apreciar", disse o apresentador de 43 anos. O apresentador já ganhou vários prêmios de televisão. Ele ficou famoso por seu programa "ZDF Magazin Royale", onde mistura habilmente sátira afiada com jornalismo. O formato da RTL "Os Traidores - Não confie em ninguém!" conquistou a categoria "Melhor Reality de Entretenimento".

Uma aventura de 24 horas é comemorada

"Hamas Ataca o Festival - Os Sobreviventes do Rave do Deserto" (arte/ZDF) foi homenageado como melhor documentário, e o talk show "Maischberger" (ARD/WDR) foi premiado como melhor programa de informação. "Estou aqui! Margot Friedländer" (ZDF) foi aclamado como "Melhor Filme/Minissérie de Televisão". A sobrevivente do Holocausto centenária Margot Friedländer falou diretamente com o público em um clipe, emitindo um alerta urgente: "A democracia deve ser preservada".

Para os comediantes Joko Winterscheidt e Klaas Heufer-Umlauf, seu projeto de 24 horas "24 Horas com Joko & Klaas" provou ser bem-sucedido. Nesse formato, os apresentadores assumiram o controle da programação do ProSieben por um dia. Eles estrearam um novo programa de horário nobre e até exibiram uma cena incomum de uma manada de antílopes bebendo em uma fonte de água no deserto do Namibe. Como resultado, eles foram premiados pela melhor performance individual em moderação de entretenimento.

Heufer-Umlauf recebeu o prêmio em nome do ausente Winterscheidt. "Vou ser direto: Joko está no Oktoberfest hoje", declarou o apresentador sem rodeios. Ele cumprimentou seu colega. "Só para deixar claro o que estou dizendo", acrescentou.

O Prêmio da Televisão Alemã é patrocinado por ARD, RTL, Sat.1, ZDF e Deutsche Telekom e é concedido desde 1999. Os provedores de streaming Disney+, Netflix e Prime Video servem como parceiros. Neste ano, o WDR liderou o caminho para a ARD.

Na quarta-feira à noite, um grande evento de TV gala ocorreu. No dia anterior, alguns prêmios já foram apresentados em um evento "Noite dos Criativos" menor.

