Os Coldstream Guards tocam os hinos do futebol inglês no relvado do Príncipe Carlos

A banda tocou os hinos preferidos dos adeptos ingleses na Clarence House para apoiar a equipa masculina, que defronta a Dinamarca na quarta-feira à noite.

O próprio Carlos não esteve presente, uma vez que ele e a sua mulher, Camilla, Duquesa da Cornualha, estão no País de Gales, a cumprir uma semana de compromissos.

A canção "Three Lions", com a sua omnipresente letra "It's coming home", é um hino popular para os adeptos ingleses durante os grandes torneios, juntamente com o êxito de Neil Diamond de 1969 "Sweet Caroline".

A Inglaterra chegou às meias-finais dos campeonatos europeus pela primeira vez em 25 anos, depois de uma impressionante vitória por 4-0 sobre a Ucrânia, em Roma, no sábado.

Há três anos, a equipa chegou às meias-finais do Campeonato do Mundo, mas foi derrotada por 2-1 pela Croácia - apesar de ter assumido a liderança - e em 2019 perdeu por 3-1 para a Holanda no torneio da Liga das Nações da UEFA. A última vez que a Inglaterra chegou à final de um grande torneio internacional foi em 1966.

Max Foster e John Sinnott, da CNN, contribuíram para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com