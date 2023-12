Os casos de malária nos EUA, na Florida e no Texas, são motivo de preocupação? O nosso analista médico dá a sua opinião

A malária é uma doença transmitida por mosquitos que provoca cerca de 241 milhões de infecções por ano em todo o mundo, com 95% dos casos em África, na chamada Região Africana da Organização Mundial de Saúde. A doença é relativamente rara nos EUA, e muitos leitores têm dúvidas.

O que é a malária e quais são os seus sintomas? Pode ser transmitida através de contacto casual? Como é que é diagnosticada e tratada? Existem vacinas disponíveis ou outras formas de prevenir a malária? Porque é que agora há casos nos EUA? E até que ponto as pessoas devem estar preocupadas com o facto de poderem contrair a doença?

Para nos ajudar com estas questões, falei com a analista médica da CNN, Dra. Leana Wen. Wen é médica de urgência e professora de política e gestão da saúde na Escola de Saúde Pública do Milken Institute da Universidade George Washington. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore.

CNN:O que é a malária e quais são os seus sintomas?

Dra.Leana Wen: A malária é uma doença grave e potencialmente fatal, causada por um parasita que é transmitido pelo mosquito Anopheles. Existem cinco tipos principais de parasitas da malária que fazem parte de uma família conhecida como Plasmodiidae. O Plasmodium falciparum éo tipo mais associado a infecções graves e fatais e contribui para uma mortalidade substancial na África Subsariana e em partes do Sul da Ásia.

O Plasmodium vivax é o tipo que foi detectado nos casos adquiridos localmente nos EUA e, embora tenda a causar uma doença menos grave do que o P. falciparum, continua a ser uma emergência médica e deve ser tratado imediatamente. O Plasmodium vivax também pode permanecer no fígado e causar doença recorrente, o que é outra razão para um diagnóstico e tratamento imediatos.

Os sintomas da malária variam de ligeiros a extremamente graves. Incluem febre alta, dores de cabeça latejantes, arrepios, dores musculares, fadiga, náuseas, vómitos e diarreia. Alguns indivíduos podem ficar anémicos e com iterícia, com a pele e os olhos amarelados, devido à destruição dos glóbulos vermelhos. Se não for tratada, a malária pode levar a convulsões, insuficiência renal, coma e morte.

Em 2021, cerca de 619.0000 pessoas em todo o mundo morreram de malária, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A maioria das mortes ocorre em crianças com menos de 5 anos de idade. Outras pessoas que estão em maior risco de resultados graves incluem indivíduos grávidas e pessoas com HIV e AIDS.

CNN: A malária pode ser transmitida através do contacto casual?

Wen: Não. Embora a malária seja uma doença infecciosa, não se transmite de pessoa para pessoa. Trata-se de uma doença transmitida por vectores, o que significa que se propaga através de outro organismo - neste caso, o mosquito Anopheles. Este mosquito tem de picar alguém infetado com malária e depois picar outra pessoa para transmitir a infeção. Não se pode apanhar malária respirando o mesmo ar ou partilhando utensílios com alguém que tenha a doença. A malária não é transmitida sexualmente. No entanto, a malária pode ser transmitida através de transfusões de sangue e da partilha de agulhas com uma pessoa infetada.

CNN: Como é que a malária é diagnosticada e tratada?

Wen: A malária é diagnosticada através de uma análise ao sangue que procura a presença do Plasmodiumparasite ao microscópio. O diagnóstico imediato é importante porque permite iniciar o tratamento, que é fundamental para evitar a progressão para uma doença grave. Além disso, se a malária for diagnosticada em áreas que normalmente não têm transmissão local, isso permite que as autoridades de saúde pública localizem a origem da malária e tomem medidas para limitar a propagação.

Existem vários medicamentos disponíveis para tratar a malária. De acordo com as directrizes dos CDC, estes são adaptados ao tipo de Plasmodium detectado, ao local onde a pessoa foi infetada e a quaisquer características específicas. Por exemplo, pode haver tratamentos diferentes para crianças ou doentes grávidas. A malária grave tende a ser tratada com um medicamento injetável, enquanto as formas menos graves podem ser tratadas com um comprimido oral. Estes antimaláricos são altamente eficazes e devem ser iniciados o mais rapidamente possível. Esta é parte da razão pela qual o CDC emitiu o seu alerta, para que os médicos possam estar atentos a possíveis casos de malária e os hospitais possam ter a certeza de que dispõem de modalidades de diagnóstico e tratamento.

CNN: Existem vacinas disponíveis?

Wen: Em 2021, a Organização Mundial de Saúde começou a recomendar a utilização generalizada da primeira e única vacina contra a malária na África Subsariana e em algumas outras partes do mundo onde existem níveis moderados a elevados de transmissão da malária. Esta vacina, conhecida como RTS,S/AS01 ou Mosquirix, reduziu a malária grave e mortal em cerca de 30%, de acordo com a OMS.

CNN: Quais são as formas de prevenir a malária?

Wen: Recomenda-se geralmente aos viajantes para áreas com malária endémica que tomem medicamentos profilácticos ou preventivos durante a viagem. Alguns medicamentos podem ter de ser iniciados antes do início da viagem, enquanto outros podem ser tomados imediatamente antes da viagem e continuados durante todo o período. Estes medicamentos incluem a cloroquina, a doxiciclina, a atovaquona/proguaunil (Malarone) e a mefloquina. De notar que a vacina não é geralmente recomendada para os viajantes nesta altura.

Para além daquilo a que os profissionais de saúde chamam quimioprofilaxia, que é a prevenção através de medicamentos, as pessoas devem também tentar evitar as picadas de mosquito utilizando repelente de insectos com DEET, vestindo mangas e calças compridas, utilizando redes mosquiteiras e outras medidas. O CDC tem excelentes conselhos sobre o controlo dos mosquitos à sua volta, como a remoção de águas paradas que possam levar à reprodução de larvas de mosquitos. Estas medidas não só reduzem o risco de malária, como também reduzem o risco de outras doenças transmitidas por mosquitos.

CNN: Porque é que agora há casos de malária nos EUA?

Wen: De facto, esta situação não é nova. A malária costumava ser endémica nas zonas mais quentes dos EUA. A doença foi eliminada com sucesso por uma agência federal que, desde então, se tornou o CDC. Os métodos utilizados nessa altura incluíam a melhoria do saneamento, a utilização generalizada de insecticidas e tratamentos médicos que interrompiam a transmissão.

Embora os EUA tratem os viajantes infectados com malária noutras partes do mundo, não se registam casos de malária transmitida localmente desde 2003. É certamente preocupante que esta recorrência esteja a acontecer agora e ameaça o progresso feito há décadas. As razões para os novos casos podem incluir o aumento das viagens que trazem mais casos de malária, bem como temperaturas mais quentes que facilitam uma maior atividade dos mosquitos Anopheles. Em todo o caso, os médicos devem estar atentos a possíveis casos de malária, incluindo em doentes que não tenham um historial de viagens a zonas endémicas de malária.

CNN: Até que ponto as pessoas devem estar preocupadas com o facto de poderem contrair malária?

Wen: Para as pessoas que vivem nos EUA e que não viajam para zonas onde a malária é endémica, a probabilidade de contrair malária é extremamente baixa. Atualmente, há um total de cinco casos de malária transmitida localmente na Florida e no Texas. É o suficiente para que os responsáveis pela saúde pública e os médicos estejam atentos, mas o público não deve preocupar-se. As pessoas não devem tentar obter a vacina ou tomar medicamentos para tentar prevenir a malária.

É claro que toda a gente deve trabalhar para reduzir a população de mosquitos à sua volta e evitar as picadas de mosquito sempre que possível. E se as pessoas viajarem para partes do mundo onde a transmissão local da malária é comum, devem tomar medidas preventivas adequadas, incluindo possivelmente medicamentos preventivos, e estar atentas aos sintomas quando regressarem. E as pessoas que vivem em climas quentes e que têm febre inexplicável devem contactar os seus profissionais de saúde.

Fonte: edition.cnn.com