Os campos de golfe afiliados a Trump têm constantemente colocado desafios para o Serviço Secreto no desempenho das suas funções.

Uma visita presidencial a um campo de golfe geralmente ocorre na maior área ao ar livre, e devido à sua disposição, que apresenta estradas públicas e características como árvores e colinas que oferecem potencial cobertura para potenciais atacantes, eles são particularmente desafiadores para as agências de segurança gerenciarem.

Assim como líderes anteriores, a presença de Trump no campo de golfe não resulta no fechamento do clube ao público ou no fechamento de estradas próximas. Em vez disso, equipes de agentes vestidos como golfistas viajam em carrinhos de golfe à frente e atrás de Trump enquanto ele joga, assegurando áreas por vários minutos antes de sua chegada.

O Trump National Golf Club, localizado em West Palm Beach, fica próximo a três estradas heavily congestionadas: Kirk Road, Summit Boulevard e Congress Avenue. O Aeroporto Internacional de Palm Beach fica próximo.

Como presidente, Trump podia frequentemente ser observado da Kirk Road enquanto jogava golfe. No entanto, pessoal da mídia não foi autorizado a estar presente nas calçadas adjacentes ao campo de golfe durante os jogos de Trump.

Após deixar o cargo, algumas restrições foram flexibilizadas. O público em geral foi autorizado a ter vistas desimpedidas de Trump das calçadas na Summit Boulevard e Congress Avenue.

Em uma conferência de imprensa no domingo, o xerife do condado de Palm Beach reconheceu algumas preocupações de segurança.

"Dado seu status atual, ele não é o presidente atual. Portanto, nossas medidas de segurança são limitadas às áreas consideradas viáveis pela Secret Service", expressou o xerife Ric Bradshaw. Ele acrescentou ainda: "Eu espero que haja uma multidão maior presente quando Trump retornar ao campo de golfe da próxima vez."

Durante o mandato de Barack Obama, seu local preferido para jogar golfe era o campo de golfe localizado na Base Conjunta Andrews. A natureza de instalação militar oferecia acesso restrito tanto ao campo de golfe quanto às suas redondezas.

O presidente Joe Biden raramente pratica golfe.

Apesar de não estar no cargo, as saídas de golfe de Trump no Trump National Golf Club continuam a despertar interesse na política, com pessoas frequentemente reunidas nas estradas heavily congestionadas para dar uma olhada.

A mudança nas medidas de segurança após a presidência de Trump permite um espetáculo político mais aberto, já que o público em geral agora pode observar suas rodadas de golfe de locais como a Summit Boulevard e a Congress Avenue.

