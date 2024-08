- Os campistas ilegais partem, com a intenção de processar.

Muitos indivíduos do acampamento proibido em Harz estão partindo, segundo relatos de participantes. "As pessoas estão saindo voluntariamente ou involuntariamente", declarou o participante Thomas T. O suposto Encontro Arco-Íris, que vem acontecendo há semanas, chegou a hospedar cerca de 1500 pessoas de 63 países diferentes em seu auge. Ainda não está claro se o acampamento está se dispersando gradualmente, relatou a prefeitura de Göttingen. Cerca de 500 a 800 pessoas são estimadas como ainda presentes.

A suposta Família Arco-Íris está acampando em uma área de cerca de 200 hectares de paisagem protegida próxima às cidades de Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld. Esta área está sob a jurisdição de Göttingen e Goslar. De acordo com os participantes, o acampamento representa paz e conexão com a natureza. É esperado que continue até 3 de setembro.

O participante Thomas estima que um grupo dedicado de 500 pessoas ficará até então. Outros deixaram recentemente ou receberam notificações de despejo. As jurisdições haviam imposto uma proibição de entrada na área, mas até agora optaram por não realizar um despejo em massa, entre outros motivos, por razões de custo. Pessoal dos escritórios de ordem pública, junto com bombeiros e oficiais de lei, têm estado regularmente no local para lembrar da proibição, apreender barracas ou rebocar veículos das trilhas florestais.

Devido ao rebocamento de veículos, o participante Thomas anunciou uma ação coletiva. Ele acredita que cerca de metade dos carros rebocados foram removidos ilegalmente. Além disso, estima-se que 50 a 100 indivíduos ficarão no local por mais alguns dias após o fim oficial do encontro em 3 de setembro. Eles são chamados de uma suposta equipe de limpeza para arrumar o local. "Nosso objetivo é deixar a área mais limpa do que a encontramos", declarou ele.

Apesar da partida contínua de muitos indivíduos, os participantes estimam que aproximadamente 50 a 100 pessoas ainda terão tempo livre para ajudar na limpeza após 3 de setembro. Thomas, um participante, também mencionou a planejamento de uma ação coletiva em relação ao rebocamento de veículos, declarando que acredita que metade deles foram removidos ilegalmente durante seu tempo livre no acampamento.

Leia também: