Cães de raça mista, frequentemente chamados de vira-latas, são comumente considerados mais resistentes do que os de raça pura. Essa ideia também foi apoiada por um estudo realizado há uma década. No entanto, e quanto aos híbridos na moda, como Labradoodles, Cockapoos e Cavapoos? Pesquisas recentes trouxeram alguma clareza sobre o assunto.

Vira-latas são frequentemente elogiados por sua saúde superior em comparação com os de raça pura. No entanto, isso não se aplica aos híbridos populares, como relatou uma equipe de pesquisadores na revista "PLoS ONE".

Personalidades famosas, como o tenista Roger Federer, o ator Chris Hemsworth e sua colega de elenco Brie Larson, optaram por híbridos Doodle - uma mistura entre um poodle e várias outras raças. Essas misturas incluem Labradoodles (Labrador Retriever e Poodle Standard), Cockapoos (Cocker Spaniel Inglês e Poodle) e Cavapoos (Cavalier King Charles Spaniel e Toy ou Miniature Poodle). Essas misturas são frequentemente elogiadas por suas disposições amigáveis e às vezes por seu pelo hipoalergênico.

O número desses vira-latas na Alemanha é incerto. Nas estatísticas, eles são agrupados com outras raças mistas e com frequência lideram a lista das raças de cães mais populares do país. Classificados on-line oferecem numerous listings para filhotes de Labradoodle, Cockapoo e Cavapoo.

Benefícios de saúde para vira-latas?

Ao escolher uma raça mista, alguns potenciais donos de cães podem supor que seu animal de estimação terá um risco reduzido de doença devido ao seu status de vira-lata. Isso porque os vira-latas têm um pool genético maior, supostamente os tornando mais resistentes do que os de raça pura.

De fato, um estudo publicado na revista "PLoS ONE" há uma década encontrou que cães de raça pura são mais propensos a sofrer de determinadas doenças do que os vira-latas. Cães de raça pura são frequentemente criados para características específicas, às vezes ignorando sua saúde, o que permite que variantes genéticas prejudiciais se acumulem.

Recentemente, uma equipe de pesquisa liderada pelo Colégio Real de Veterinários da Grã-Bretanha investigou a saúde de cães híbridos Doodle. Eles questionaram mais de 9.400 donos de cães sobre 57 doenças caninas comuns e compararam os dados dessas misturas com os de raças puras como Cavalier King Charles Spaniel, Cocker Spaniel, Labrador Retriever e Poodle.

A análise levou em conta a idade, sexo e status de castração dos cães, bem como a idade e sexo dos donos. Os resultados revelaram que não houve diferenças significativas entre os cães híbridos e suas raças originais em quase 87% das comparações de saúde.

Não apenas a saúde a ser considerada

Portanto, não é lógico supor que as misturas Doodle são mais saudáveis do que suas raças originais, concluiu a equipe. Pelo menos, eles não são mais doentes.

Outros fatores devem ser considerados na hora de tomar uma decisão de compra: se o temperamento e as necessidades da raça ou mistura de raças se adequam ao seu estilo de vida, e se o filhote vem de um criador respeitável.

