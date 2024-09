- Os bloqueios temporários das estradas continuam no sul da Turíngia, estendendo-se até à próxima semana.

A linha férrea que liga Oberrohn e Bad Salzungen, localizada no sul da Turíngia, ficará fechada por um período prolongado além do esperado inicialmente. Um representante da empresa ferroviária revelou que as recentes chuvas parecem ter erodido sal da área identificada como afundando, o que levou ao colapso do solo. O fechamento persistirá até a próxima semana, com equipamentos pesados sendo usados primeiro para consertar os trilhos.

Mais cedo no dia, a Erfurter Bahn alertou pela manhã que o mecanismo de alerta de subsolo havia sido acionado. Um serviço de ônibus temporário foi estabelecido entre Eisenach e Bad Salzungen como substituto. A região é caracterizada por frequentes interrupções devido à erosão do sal do solo, o que leva à formação de cavidades.

Devido ao alerta de subsolo e ao subsequente dano aos trilhos, o serviço de ônibus temporário entre Eisenach e Bad Salzungen continuará a operar como substituto da linha férrea afetada pela mineração. Em uma tentativa de prevenir incidentes futuros relacionados à mineração, especialistas realizarão uma investigação detalhada das condições do solo na área.

Leia também: