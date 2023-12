Os Bidens vão para St. Croix, para um último momento de descontração antes de 2024

É um local familiar: os Bidens têm passado férias nas Ilhas Virgens há mais de uma dúzia de anos, construindo uma rotina de dias de praia e passeios de golfe entre as sebes de buganvílias e as palmeiras.

Foi para St. Croix que Biden fugiu com a mulher no ano passado, antes de tomar uma decisão final sobre a candidatura à reeleição, e para onde se retirou em 2019, enquanto se preparava para o seu primeiro desafio a Donald Trump.

Este ano, Biden estará novamente a preparar-se para uma eleição - a sua última depois de mais de 50 anos na vida pública - enquanto mergulha nos dias de 80 graus da ilha e nos leves ventos alísios.

A escapadela de uma semana nas Ilhas Virgens encerrará um ano que trouxe desafios significativos para o presidente, incluindo duas guerras no exterior, índices de aprovação em declínio e nervosismo democrata sobre sua posição política enfraquecida rumo a 2024.

O Presidente chega no mesmo dia em que o seu principal diplomata e outros altos funcionários estão no México à procura de soluções diplomáticas para a vaga de imigrantes na fronteira sul dos EUA, uma questão que parece destinada a desempenhar um papel central nas eleições do próximo ano.

E os legisladores continuam a regatear os pedidos de financiamento de Biden para a Ucrânia, Israel e a fronteira, provocando a ira da Casa Branca por ter deixado Washington para as férias sem aprovar a nova ajuda.

Apesar dos desafios, nunca pareceu haver muita dúvida de que Biden encerraria 2023 nos trópicos, como tem sido sua tradição há anos.

As escapadelas presidenciais têm sido, desde há muito, um ato de equilíbrio entre o tempo em família e a gestão de crises. O aparato presidencial de ajudantes, equipamento de comunicação e segurança acompanha Biden para onde quer que vá, incluindo as Caraíbas.

As férias de Biden já foram interrompidas pelo receio de um conflito em expansão no Médio Oriente. Na manhã de Natal, em Camp David, foi informado sobre os ataques a uma base americana no Iraque e, mais tarde, ordenou ataques de retaliação contra o grupo iraniano responsável.

Na quarta-feira, Biden foi acompanhado no Air Force One pelo seu conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, que tem sido fundamental na resposta americana à guerra entre Israel e o Hamas. Sullivan viajou para Israel no início deste mês para conversações com altos funcionários, incluindo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, sobre a transição para uma fase de menor intensidade dos combates em Gaza.

Sullivan também acompanhou Biden a St. Croix no ano passado, quando a guerra na Ucrânia estava a entrar no seu décimo mês.

Os sinais da comitiva presidencial eram visíveis em St. Croix no período que antecedeu a chegada de Biden: os aviões de transporte jumbo C-17 sentados entre os saltadores de poças no aeroporto; postos de controlo de segurança temporários entre as flores ao longo da tranquila estrada costeira; um número invulgarmente elevado de visitantes de Washington.

Croix, passando o tempo numa casa isolada pertencente a Bill e Connie Neville, que a Casa Branca descreveu como amigos de Biden. Eles também são doadores democratas.

Em 2022, Biden foi acompanhado apenas pela primeira-dama e por dois dos seus netos, Hunter e Natalie, que são filhos do falecido filho do presidente, Beau.

Durante as suas visitas nos anos que se seguiram ao mandato de Biden como vice-presidente, quando o seu aparelho de segurança diminuiu e a normalidade regressou à sua rotina diária, o primeiro casal podia ser visto ocasionalmente à volta da ilha praticamente sem comitiva, conduzindo eles próprios pelas estradas ladeadas de flores num sedan Toyota alugado.

Biden saiu para jogar partidas de golfe no Buccaneer Resort, um campo de par 70 descrito como "desafiante, mas muito jogável" no sítio Web da propriedade.

E jantou fora ocasionalmente, incluindo no ano passado num dos melhores restaurantes da ilha.

Depois de sair com dois dos seus netos, os jornalistas perguntaram-lhe quais eram os seus planos para 2024.

"Estão a chegar as eleições?", perguntou em tom de brincadeira, antes de fazer uma previsão: "2023 vai ser um bom ano".

A lealdade de Biden a St. Croix, um território dos EUA, tem sido a mais destacada de qualquer político americano na história recente. Antes da visita de Biden em 2022, um presidente americano em exercício não visitava St. Croix desde que Harry S. Truman chegou de iate, o USS Williamsburg, em 1948.

Em 1997, o Presidente Bill Clinton visitou a vizinha St. Thomas, outra das Ilhas Virgens Americanas, para as suas férias de inverno, alugando um catamarã com a sua família e fazendo snorkeling com a filha Chelsea.

Uma coisa que Biden não vai encontrar em St. Croix: votos para a reeleição. Os residentes do território organizado e não incorporado não podem votar nas eleições presidenciais dos EUA.

