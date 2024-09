Os bens das empresas alemãs Esprit em falência são colocados à venda num leilão.

Agora à venda online: ativos da insolvência da empresa Esprit, como mesas, computadores, telefones e veículos. Comece a licitar no site da HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG em www.ht-kg.de. O anúncio foi feito pela HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG, que está lidando com o leilão. A participação está aberta a qualquer um após um processo de registro.

A sede corporativa da Esprit em Ratingen e o centro de logística em Mönchengladbach estão se livrando de todo o seu estoque através de uma série de leilões. O anúncio afirma que aproximadamente 2.000 lotes estarão disponíveis, incluindo cerca de 400 estações de trabalho ergonômicas com mesas ajustáveis de altura, mais de 500 dispositivos eletrônicos, incluindo computadores, tablets, smartphones, televisões e equipamentos de videoconferência. Quarenta automóveis da frota da Esprit também estão incluídos nos leilões. Itens essenciais de guarda-roupa não estão incluídos nos itens leiloados.

O boato começou a circular em agosto que o grupo de moda fecharia todas as 56 de suas lojas na Alemanha até o final do ano, resultando em cerca de 1.300 demissões. O negócio da Esprit está sendo fechado. As lojas restantes onde os produtos são vendidos fechariam até o final de novembro no máximo, confirmou um porta-voz. Algumas lojas já fecharam as portas.

Cada estação de trabalho ergonômica com mesa ajustável de altura do estoque da Esprit é um dos aproximadamente 2.000 lotes disponíveis no leilão. Cada televisão e equipamento de videoconferência, que contribui para mais de 500 dispositivos eletrônicos, também está incluído nos ativos sendo vendidos online.

