Os Beatles criaram um quadro juntos quando estavam em digressão no Japão. Agora está a ser leiloado

Os Beatles estavam a meio de uma digressão que os levou a dar cinco concertos em apenas três dias na famosa arena japonesa Nippon Budokan - mas quando não estavam a atuar, estavam escondidos na suite presidencial do Tokyo Hilton a criar uma obra de arte que veio a ser conhecida como "Images of a Woman".

Esse quadro, que alguns especialistas acreditam ser a única obra de arte feita em conjunto pelos quatro Beatles (ou pelo menos assinada pelos quatro), estará à venda na casa de leilões Christie's, em Nova Iorque, a 1 de fevereiro.

Estima-se que "Images of a Woman" possa render entre 400.000 e 600.000 dólares e "cristaliza um momento mágico na história dos Beatles", disse Casey Rogers, especialista da Christie's, numa entrevista telefónica.

"É uma raridade ter um trabalho em papel fora do catálogo de música que é (uma) relíquia física, esse objeto tangível com contribuições de todos os quatro Beatles", disse ela sobre a pintura de 21,5 por 31 polegadas.

"É memorabilia, é uma obra de arte, atrai provavelmente uma secção transversal muito maior de coleccionadores... É uma peça maravilhosa de contar histórias".

Como é que 'Images of a Woman' foi criada

Segundo reza a história, os Fab Four passaram cerca de 100 horas no Japão durante a digressão de 1966.

Fora das actuações (e com exceção de duas ocasiões em que Paul McCartney e John Lennon saíram com membros da sua comitiva para aventuras turísticas em Tóquio), o grupo permaneceu no seu quarto de hotel a pedido das autoridades locais que estavam preocupadas com a sua segurança. A visita da banda ao país atraiu tanto fãs adoradores como manifestantes - houve relatos de ameaças por parte de nacionalistas japoneses, incluindo alguns zangados com o facto de uma banda de rock ocidental atuar numa arena considerada o lar espiritual das artes marciais.

Um visitante ofereceu-lhes alguns materiais de arte, de acordo com o comunicado de imprensa da Christie's; a banda rapidamente se reuniu à volta de uma mesa, com uma folha em branco de papel de arte japonesa no meio e um candeeiro centrado em cima dela. Cada Beatle sentou-se num canto, pintando algo diferente. As gravações para o álbum que viria a ser "Revolver" tocavam ao fundo.

O fotógrafo Robert Whitaker, que era representado pelo empresário da banda, Brian Epstein, estava à disposição para capturar o grupo trabalhando. "Nunca os vi mais calmos ou mais contentes do que nesta altura", observou, de acordo com o comunicado da Christie's.

Os Beatles não eram estranhos às artes visuais. Lennon frequentou uma escola de arte e McCartney também estudou o assunto. Tanto George Harrison como Ringo Starr desenhavam "frequentemente e com muito talento", acrescenta o comunicado de imprensa da Christie's.

Cada canto do quadro reflecte um toque pessoal, com muita variedade de formas, cores e até das tintas utilizadas. A parte de Harrison, que usa pinceladas mais escuras e de aspeto mais zangado, parece estender-se mais a partir do seu canto, enquanto a área de Starr é mais pequena e caricatural. Tanto Lennon como McCartney trabalharam principalmente em acrílico, segundo a Christie's, enquanto Harrison e Starr se basearam mais em aguarela.

E no centro, onde antes se encontrava o candeeiro, estão as assinaturas.

Os Beatles nunca deram um título oficial ao seu quadro, mas este ficou conhecido como "Images of a Woman" (Imagens de uma Mulher) no final dos anos 80, quando "um jornalista japonês pensou que conseguia ver os órgãos genitais femininos no quadrante de Paul", segundo a Christie's.

"É tudo uma questão de olhar para quem vê, não é?", disse Rogers. "Não era necessariamente a intenção da pintura quando estava a ser feita. Penso que era mais fluido, mais livre e que os membros se estavam a expressar".

"É realmente interessante que tenha tido outras interpretações ao longo do tempo e provavelmente continuará a ter outras interpretações."

Após a sua conclusão, o quadro foi adquirido por Tetsusaburo Shimoyama, um executivo da indústria do entretenimento que era então presidente do clube de fãs dos Beatles em Tóquio. Em 1989, foi comprada pelo proprietário de uma loja de discos, Takao Nishino, informou o The Atlantic em 2012, altura em que Nishino, por sua vez, colocou "Images of a Woman" em leilão. (Nishino tinha, durante alguns anos, guardado a peça debaixo de uma cama, segundo a revista).

Depois de Nishino ter decidido separar-se do quadro, disse à The Atlantic: "Originalmente, pensei que seria melhor guardá-lo como uma peça do património cultural do Japão; nunca saiu de solo japonês em 46 anos. Mas o fenómeno dos Beatles foi e continua a ser um fenómeno global".

A atração duradoura dos Beatles

A Beatlemania tem continuado nas décadas que se seguiram à separação da banda e, como observou Rogers, "nunca deixaram de ser notícia". O interesse pela música da banda, a vida dos seus membros e as suas contribuições para a cultura pop desempenham um papel importante no seu atrativo "perene", afirmou.

"Estamos a vê-los nas notícias ainda recentemente (no mês passado) com a ajuda da IA", disse, referindo-se ao lançamento de "Now and Then", uma canção há muito inacabada, agora concluída com recurso à inteligência artificial.

"Images of a Woman" fará parte da "Exceptional Sale" da Christie's, um evento anual de leilões realizado em Nova Iorque, Londres e Paris.

"Trata-se de obras-primas, muitas vezes objectos raros únicos com importância histórica", afirmou Rogers, que referiu que o quadro dos Beatles será leiloado juntamente com outras recordações do rock and roll, bem como obras de arte, artefactos relacionados com o desporto e muito mais.

Embora não seja muito celebrado, ou mesmo conhecido, "Images of a Woman" foi o resultado único de um momento particular na carreira da banda. No final de agosto de 1966, menos de dois meses depois de deixarem o Japão, os Beatles tinham dado o seu último concerto - apesar de uma atuação num telhado em 1969 - no Candlestick Park, em São Francisco, pondo fim às rigorosas digressões e concentrando-se no trabalho de estúdio.

"Penso que ('Images of a Woman') reflecte realmente aquelas 100 horas que passaram juntos... provavelmente uma das últimas vezes em que se sentaram juntos, reflectiram, não tinham horários que os obrigassem a ir a outro sítio que não o Budokan para os seus concertos", disse Rogers.

"E talvez, ao mesmo tempo, tenha sido uma libertação durante este confinamento", observou. "Foi um grande escape criativo para eles".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com