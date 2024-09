Os aviadores ucranianos terminam a sua formação em França às 18:25.

17:24 Scholz Encontra-se com Zelensky em Nova IorqueO chanceler alemão Olaf Scholz vai se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante sua viagem a Nova Iorque na segunda-feira. Discussões estão agendadas com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com fontes do governo. Zelensky tem como objetivo apresentar um "Plano de Vitória Estratégica" na defesa contra os agressores russos durante sua viagem aos EUA. Uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington está agendada para quinta-feira. "Nossa intenção é transmitir uma mensagem em Nova Iorque de que este conflito, a guerra de agressão russa, está sob os holofotes", disse um alto funcionário do governo que preferiu não se identificar em uma entrevista à imprensa sobre a viagem do chanceler.

16:58 Putin Recusa Convite do MéxicoO presidente russo Vladimir Putin não vai comparecer à posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, segundo relatou o site de notícias "Ukrajinska Prawda". O governo mexicano havia estendido um convite a Putin, confirmado por um porta-voz russo. Um representante comparecerá à posse em nome de Putin. Nenhum motivo foi dado pelo porta-voz. Anteriormente, a Polônia havia pedido ao México que detivesse PutinUpon sua chegada, com base em um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional.

15:53 Federação de Xadrez da Rússia Critica CarlsenO vice-presidente da Federação de Xadrez da Rússia instou o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen a devolver os prêmios de competições russas. Isso foi relatado pelo telecomasia.net em seu portal de notícias. Carlsen havia sugerido anteriormente que jogadores russos e bielorrussos participassem de torneios globais sob uma bandeira neutra. "Gostaria de lembrar ao Carlsen de suas primeiras participéas na carreira na Rússia", disse o vice-presidente Sergey Smagin. "Ele visitou a Rússia quando criança, competiu em vários torneios e ganhou uma boa quantia aqui. Antes de expressar sentimentos negativos sobre a Rússia, ele deveria primeiro pagar suas dívidas com esses ganhos."

14:30 Hungria Busca Aprofundar Cooperação Econômica com a RússiaO ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, defende o aumento da cooperação econômica com a Rússia em setores não afetados pelas sanções da União Europeia. Ele mencionou isso em uma entrevista coletiva conjunta com o ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, durante um fórum econômico entre os dois países na Hungria. Ele também reafirmou que, na opinião do governo húngaro, "as sanções da UE estão provando ser ineficazes". A Hungria é membro tanto da UE quanto da OTAN. As visitas de membros do governo russo a esses países se tornaram raras desde o início do conflito na Ucrânia.

14:00: Soldado Americano Morto por Soldados Russos na UcrâniaUm cidadão americano que lutou por separatistas pró-russos no leste da Ucrânia foi supostamente torturado e morto por soldados russos, de acordo com investigadores. O Comitê de Investigação relatou o crime, cometido por três soldados russos em abril. Um quarto soldado é acusado de ter ajudado a esconder o corpo. Nenhum motivo para o crime foi revelado. Russell Bentley, também conhecido como "Texas" ou "Cowboy do Donbass", juntou-se aos separatistas pró-russos na Ucrânia em 2014. Ele lutou ao lado deles até 2017 e permaneceu no leste da Ucrânia.

13:56 Zelensky Espera por Rápido Endosso de Biden ao 'Plano de Vitória'O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera receber o apoio do presidente dos EUA, Joe Biden, para seu plano de encerrar o conflito na Ucrânia durante sua próxima visita a Washington. "Realmente espero que ele endosse esse plano", disse Zelensky na sexta-feira em Kyiv em uma entrevista coletiva conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O "plano de vitória" requer decisões rápidas dos aliados entre outubro e dezembro, disse ele. "Achamos que esse plano terá sucesso", acrescentou Zelensky.

13:10 Rússia deve Recuperar Controle sobre KurskA Rússia deve recuperar o controle sobre a região de Kursk atualmente controlada por tropas ucranianas, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Nossos soldados estão se saindo bem, eles vão conseguir. O controle será restaurado", disse Peskov. Embora a situação nas regiões ocupadas pela Rússia esteja atualmente desafiadora, ela deve melhorar a favor da Rússia em breve, acrescentou. No entanto, o exército não revelará publicamente sua estratégia, e Peskov não forneceu um cronograma específico.

12:48 Rússia pode ter Sabido da Avanço da Ucrânia em KurskAs autoridades e o exército russos em Kursk podem ter recebido alertas sobre uma ofensiva ucraniana iminente, de acordo com um relatório do The Guardian, com base em documentos que alega terem sido descobertos pelo exército ucraniano durante a ofensiva em Kursk. O Guardian não pôde verificar a autenticidade dos documentos, mas eles compartilham as características típicas de comunicações militares russas genuínas. Os documentos sugerem alertas dentro das autoridades e do exército russos sobre avanços específicos da Ucrânia em território russo, datando de janeiro de 2024. Medidas para fortalecer a defesa da fronteira foram supostamente implementadas já em meados de março. No entanto, ainda havia críticas em junho sobre unidades terem uma força média de apenas 60 a 70 por cento e serem compostas principalmente por reservistas mal treinados. As unidades ucranianas lançaram um ataque surpresa na região de Kursk no início de agosto.

12:50 Ucrânia Proíbe Uso do Telegram para Autoridades e Militares

A Ucrânia fechou quase completamente o uso do serviço online Telegram para funcionários governamentais, militares e de segurança. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional anunciou no Facebook que a instalação e utilização do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários governamentais, militares, trabalhadores do setor de segurança e defesa e empresas que gerenciam infraestrutura crítica agora é proibida. A proibição é motivada pela "segurança nacional".

12:23 Banco Raiffeisen Desfaz Subsidiária na Bielorrússia

O Raiffeisen Bank International (RBI) está se desfazendo de sua subsidiária na Bielorrússia e se retirando desse mercado. O banco austríaco anunciou a assinatura de um acordo para vender sua participação de 87,74% para a Soven 1 Holding Limited. A venda terá um impacto significativo nos resultados do banco. O Raiffeisen Bank International já reduziu significativamente suas operações na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial preliminar impedindo o RBI de vender sua subsidiária bancária na Rússia.

12:01 Relato: UE Planeja Empréstimo de €35 Bilhões para a Ucrânia

A Comissão Europeia está relatando a intenção de fornecer um empréstimo de €35 bilhões à Ucrânia. Isso faz parte dos planos do G7 para fornecer à Ucrânia $50 bilhões (cerca de €46 bilhões) usando os fundos dos ativos do Estado russo congelados.

Enquanto isso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou oficialmente a ajuda financeira de até €35 bilhões em sua conta X.

11:33 Rússia Avisa Ocidente: Não Ignorem Avisos

O governo russo avisou o Ocidente para não ignorar os avisos contra o fornecimento à Ucrânia de armas capazes de atingir locais dentro da Rússia. De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, se isso acontecer, a natureza do conflito mudará, com potenciais consequências sérias para o mundo inteiro. Zakharova não espera negociações potenciais com os EUA no momento. Não haverá encontro entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e seu colega americano, Antony Blinken, na Assembleia Geral da ONU em Nova York, já que "não há nada para discutir" de ambos os lados.

10:53 UE: Não Haverá Expulsão Compulsória de Homens Ucranianos

A Comissão Europeia esclareceu que a expulsão compulsória de cidadãos ucranianos do sexo masculino não é viável nos países da UE. Isso não é permitido de acordo com a diretiva de proteção temporária, de acordo com a comissária europeia para assuntos internos, Ylva Johansson. "Vamos ajudar aqueles que desejam retornar à Ucrânia e discutiremos com as autoridades e o governo ucraniano como isso pode ser feito de forma mais eficaz. Não expulsaremos ninguém da UE", ela enfatizou. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia sugerido que países da Europa Ocidental encorajassem os homens ucranianos do sexo masculino a retornarem à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, teria apoiado essa ideia.

10:12 General Freuding Vê "Furos" nas Sanções à Rússia

O coordenador militar da ajuda à Ucrânia da Alemanha, Christian Freuding, disse sobre a produção de armas da Rússia: "Vemos que a situação piorou para os russos manterem em operação sua indústria de defesa com seus complexos suprimentos de componentes, mas eles ainda conseguem. Eles conseguem encontrando desvios e contando com a ajuda de aliados como a China, Coreia do Norte e Irã." Embora seja óbvio que as sanções estão tendo efeito, ainda existem talentos para "descobrir furos ou mesmo opções legais de contornar completamente".

09:03 Von der Leyen Promete Mais Apoio à Suprimento de Energia da Ucrânia no Inverno

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu mais apoio ao suprimento de energia da Ucrânia durante o inverno, ao iniciar sua visita a Kyiv. "Minha oitava visita a Kyiv ocorre num momento em que a estação de aquecimento está prestes a começar e a Rússia continua a atacar a infraestrutura energética do país", ela escreve na plataforma de mídia social X. Ela publicou uma foto de sua chegada à estação de trem de Kyiv. "Vamos apoiar a Ucrânia em seus esforços valentes. Estou aqui para discutir o apoio da Europa. Desde os preparativos para o inverno até a defesa, e a adesão à UE e o progresso dos empréstimos do G7."

08:20 "Tendência para o Autoritarismo" - UE Considera Suspender Viagens sem Visto para Georgianos

Bruxelas está considerando suspender as viagens sem visto para georgianos à União Europeia. Um porta-voz da UE não identificado disse ao Politico que isso se deve ao retrocesso democrático sob o partido no poder, sonho georgiano. " Todas as possibilidades estão sobre a mesa" se a Geórgia não reverter sua tendência autoritária, incluindo "a possível suspensão temporária da liberalização de vistos", disse o porta-voz. Recentemente, o partido no poder, sonho georgiano, aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros que copia a legislação repressiva usada pela Rússia contra críticos do Kremlin.

07:42 Ucrânia Rejeita Proposta de Compromisso da Polônia sobre o Status da Crimeia O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia rejeitou uma proposta polonesa sobre o status da Crimeia, negando qualquer espaço para compromisso. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, sugeriu um referendo como parte de uma estratégia de negociação potencial com a Rússia. "Todos os esforços devem ser direcionados para libertar a península, não para ceder aos caprichos do Kremlin em prejuízo dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", explicou o ministério de Kyiv.

06:29 Visita de von der Leyen a Kyiv - Encontro com ZelenskyyA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está prevista para visitar Kyiv hoje. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, agendou uma reunião com ela, com foco nas preparações para o inverno. "Claramente, as questões energéticas estão no centro das atenções", disse Zelenskyy. Também haverá discussões sobre a situação nas linhas de frente, entregas de armas, projetos de defesa conjuntos, o caminho da Ucrânia para a adesão à UE e o apoio financeiro adicional para o país atacado pela Rússia.

05:32 Ucrânia Participa de Exercício da NATO pela Primeira VezA Ucrânia está participando de um exercício da NATO liderado pela Holanda pela primeira vez. O exercício, que visa testar sistemas anti-drone, está em andamento, de acordo com a assessoria de imprensa da NATO. "Mais de 60 sistemas anti-drone e tecnologias, como sensores, sistemas drone-to-drone, jammers e interceptores cibernéticos, foram testados ao vivo", informou a aliança. A participação da Ucrânia faz parte do plano de ação da NATO-Ucrânia para cooperação em inovação, acordado durante o summit de julho.

here.

04:28 Ativista Transgênero É Esfaqueada Mortalmente na Geórgia

Na Geórgia, uma ativista transgênero, Kesaria Abramidze, foi esfaqueada até a morte em seu apartamento logo após a aprovação de uma lei internacional sobre direitos LGBTQ. De acordo com o Ministério do Interior da Geórgia, Abramidze, que era conhecida como modelo, atriz e influenciadora, foi morta com vários golpes de faca. O namorado dela foi preso como principal suspeito, acusado de homicídio cometido com extrema crueldade e devido à identidade de gênero da vítima. O assassinato ocorreu um dia após a aprovação de uma lei "de valores familiares", criticada pela UE e organizações de direitos humanos como uma infringência aos direitos LGBTQ.

03:25 Lufthansa Considera Suspender Voos Frankfurt-Pequim Devido a Sanções à Rússia

A Lufthansa está considerando suspender sua conexão diária entre Frankfurt e Pequim. Uma decisão é esperada em outubro. Uma porta-voz atribuiu isso a um "campo de jogo desleal" para companhias aéreas europeias em comparação com as regionais que se beneficiam de baixos custos operacionais, padrões sociais subpares e grandes investimentos governamentais na aviação. Além disso, essas companhias aéreas ainda podem utilizar o espaço aéreo russo, que foi fechado para companhias aéreas europeias e americanas desde a introdução de sanções contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia, o que as obriga a voar ao redor com custos de combustível aumentados.

02:27 Ataque Russo a Sumy Alvo da Rede Elétrica

here.As forças russas lançaram ataques aéreos contra um centro geriátrico e a rede elétrica na cidade ucraniana de Sumy, resultando em pelo menos uma morte civil. A autoridade de monitoramento da ONU declarou que os ataques à rede elétrica provavelmente violaram o direito humanitário internacional. A Agência Internacional de Energia afirmou que a Ucrânia pode enfrentar gaps no suprimento de energia equivalentes a um terço da demanda pico durante os meses de inverno cruciais.

01:25 Mais de 1,18 Milhão de Ucranianos na Alemanha

O número de refugiados na Alemanha atingiu um novo recorde. De acordo com a Autoridade de Registro de Estrangeiros, a figura estava em torno de 3,48 milhões até o meio de 2024, um aumento de 60.000 em relação ao final do ano anterior. Este é o maior número desde os anos 1950, de acordo com a NOZ, com 1,18 milhão desses refugiados sendo ucranianos, um aumento de 45.000 em comparação com o ano anterior. O total inclui todas as pessoas, independentemente do status de residência, desde pedidos de asilo até refugiados reconhecidos até pessoas toleradas.

00:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia Não É Motivo para Suspender Freio da Dívida

here.)]{.katex-preview}

Políticos do SPD e Verdes argumentam que existe um acordo na coalizão do tráfego para suspender o freio da dívida para uma ajuda extensa à Ucrânia. No entanto, o líder do FDP e ministro das Finanças, Christian Lindner, discorda: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Eu não teria aprovado tal resolução". Lindner afirma que, embora a situação na Ucrânia seja grave, ela não é considerada uma emergência de acordo com a Lei Fundamental. "Para a Ucrânia, estamos colaborando junto com nossa ajuda bilateral em um programa de $50 bilhões das nações do G7", acrescenta.

23:23 Bulgária Pede Banimento de Importação de Ovos da Ucrânia pela UE

A Bulgária vai propor a suspensão das importações de ovos da Ucrânia em uma reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE em Bruxelas em 23 de setembro. O ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov, anunciou isso, sinalizando as disputas em andamento entre a Ucrânia e os estados-membros do Leste da UE sobre o comércio agrícola. Essas disputas já levaram a bloqueios nas fronteiras, bans de importação de milho e trigo ucranianos e protestos de fazendeiros na Polônia e na Bulgária.

22:13 Merz Rejeita "Caminho para Processo de Paz" com a Rússia

O líder da CDU, Friedrich Merz, expressa preocupação com a situação da Ucrânia e menciona: "Não acho que podemos iniciar um processo de negociação de paz no momento". A Rússia só cessará suas ações quando um conflito violento parecer infrutífero ou se Kyiv ceder. A Alemanha precisará continuar armando a Ucrânia militarmente a longo prazo. "Acho que precisamos proteger a liberdade e a tranquilidade da Rússia, não ao lado da Rússia", diz Merz. Isso é um remédio amargo. "Não há outra opção no momento, pelo menos enquanto Putin e seu governo estiverem no poder."

[Leia todos os eventos anteriores aqui.)]{.katex-preview} (código-fonte)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, planeja apresentar um "Plano de Vitória Estratégica" contra a agressão russa durante sua viagem aos EUA, com o objetivo de chamar a atenção para o conflito ucraniano em andamento em Nova York.

O presidente russo, Vladimir Putin, decidiu não participar da posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, possivelmente devido às sanções ocidentais ou ao mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra ele.

Leia também: