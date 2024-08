Os avanços da IA da Nvidia podem enfrentar um ponto de ruptura?

Raramente se esperaram os resultados do quarto trimestre com tanta ansiedade quanto os de Nvidia. O gigante americano de semicondutores miraculosamente aumentou tanto a receita quanto o lucro no trimestre anterior - no entanto, muitos investidores ficaram insatisfeitos. Parece que o entusiasmo pela corporação com sede na Silicon Valley estava excessivamente alto. Quais consequências isso pode ter para o setor de IA? Será que o avanço da Inteligência Artificial não é tão avançado quanto apresentado? E quanto potencial não explorado ainda resta nos chips da Nvidia?

Apesar da insatisfação entre os investidores, a expectativa para os resultados do quarto trimestre da Nvidia permaneceu alta. O excesso de entusiasmo pela performance da Nvidia pode potencialmente afetar as expectativas dentro do setor de IA.

Leia também: