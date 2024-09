Os automóveis que devem ser os mais alvo de roubos em 2023

A taxa de furtos de veículos na Alemanha experimentou um aumento notável no ano passado, com um salto de quase 20%. Isso foi relatado no Relatório de Furtos de Veículos da Indústria de Seguros Alemã, que revelou que aproximadamente 15.000 carros de passageiros segurados foram roubados. Interessantemente, os ladrões exibem uma preferência discriminatória, já que SUVs japoneses ocupam o primeiro lugar em sua lista de favoritos.

SUVs e veículos off-road não são apenas cobiçados por entusiastas de carros, mas também por ladrões. Em 2023, oito desses veículos estavam entre os dez mais frequentemente roubados na Alemanha, de acordo com estatísticas da associação de seguros GDV. Os modelos do grupo Toyota provaram ser alvos particularmente populares.

Toyota Land Cruiser - 160 furtos por 1000 veículos

Menos caro do que opções de luxo como o Range Rover, mas irresistível para ladrões: diferente de muitos SUVs de estilo de vida, o Land Cruiser faz pouco trabalho em terrenos acidentados, oferecendo uma mistura de robustez, excelente desempenho em asfalto e, se desejado, recursos de conforto de alto nível. Os modelos recentes são preços em torno de 60.000 euros, e a Toyota deve introduzir a nova geração até o outono.

Lexus NX - 157 furtos por 1000 veículos

Os mercados alemães testemunharam uma crescente demanda por veículos premium como o Lexus NX, que está em pé de igualdade com marcas de ponta em muitas regiões. O fato de esse SUV de tamanho médio estar tão alto na lista de furtos pode ser atribuído a restrições nas vendas na Rússia, uma teoria apresentada pela Toyota. Vehicles stolen are no longer available for sale in Germany since the Ukraine war, and the dealer currently offers the model at a price of about 53,000 euros.

Lexus UX - 136 furtos por 1000 veículos

O irmão menor do NX (preço em torno de 43.700 euros) continua a atrair ladrões em grande número. A Toyota atribui a alta taxa de furtos ao alto valor de prestígio na Europa Oriental. Surpreendentemente, a bandeira Lexus RX não aparece nas estatísticas do GDV, apesar de sua faixa de preço de alto nível que se aproxima de 100.000 euros.

Range Rover Sport, 2ª geração - 121 furtos por 1000 veículos

Ladrões têm uma queda por veículos de luxo de marcas como Range Rover. Este modelo de 2ª geração, com um preço base em torno de 100.000 euros, é o veículo mais caro desta lista. Embora seja renomado pela sua popularidade entre ladrões, o sistema de bloqueio sem chave avançado da marca torna-o mais difícil de roubar do que muitos concorrentes.

Kia Stinger - 110 furtos por 1000 veículos

O primeiro não-SUV a entrar nesta lista, o Stinger foi lançado pela Kia em 2017 como um modelo chamativo com design esportivo e motor V6 de alto desempenho opcional (vendido por cerca de 60.000 euros). A popularidade do modelo estendeu-se aos criminosos, apesar de sua curta produção de seis anos.

Toyota RAV4, 5ª geração - 91 furtos por 1000 veículos

Por anos, este modelo tem sido um sucesso de vendas global de SUVs e listas de furtos. Ele desfruta de popularidade duradoura, vendendo bem em vários mercados apesar de sua idade.

Hyundai Santa Fe, 4ª geração - 90 furtos por 1000 veículos

O SUV tem fortes vendas na Europa Oriental, oferecendo uma mistura de conforto e confiabilidade, especialmente em variantes com tração nas quatro rodas.

Jeep Grand Cherokee, Geração 4 - 87 Furtos por 1000 Veículos

Inclusive um clássico off-roader, o Jeep Grand Cherokee continua a chamar a atenção, com ladrões alvos do 4º geração apesar do lançamento da 5ª geração em 2022.

Range Rover - 68 Furtos por 1000 Veículos

Luxuoso e prestigiado, o Range Rover é preço em seis dígitos novo, mas seu design também o torna uma escolha atraente quando se trata de crime.

Toyota Prius+ - 66 Furtos por 1000 Veículos

Talvez a inclusão mais surpreendente nesta lista, o Toyota Prius+ não foi popular na Alemanha durante sua produção de dez anos de 2011 a 2021 (vendido por cerca de 30.000 euros). Este híbrido van atraiu popularidade em outras regiões devido à sua spaciousness e desempenho eficiente de combustível.

Aliás, a taxa média de furtos na Alemanha é de apenas 4 furtos por 1000 veículos.

