Os atrasos continuam no processo de recuperação da Verity.

Hoje, a operação de salvamento da última seção do navio submergido em 2023, "Verity", foi esperada, mas surgiram complicações. Desta vez, a amurada onde as correntes de recuperação estavam conectadas cedeu à pressão, tornando-a inutilizável. Os mergulhadores precisam intervir novamente, adicionando mais atrasos à operação de salvamento já adiada.

De acordo com os relatórios, Marc Antony Rooijakkers, líder da operação de salvamento, mencionou que as correntes destinadas a levantar a parte da frente do navio do fundo do mar haviam falhado. Temporariamente fixadas à amurada do navio, a própria amurada se desintegrou, fazendo com que as correntes voltassem ao leito marinho. Agora, os mergulhadores precisam recuperar e reatar as correntes, o que incorrerá em atrasos adicionais devido à dependência das condições climáticas e mareais para o trabalho no local do acidente. Rooijakkers explicou: "Nosso tempo de trabalho é limitado". initially, it was hoped that the last large part of the wreck would be salvaged today, but the outcome is uncertain.

Para o salvamento do naufrágio dividido, foi revelado que a maior grua flutuante da Europa, a Hebo Lift 10, está sendo empregada pela Direção-Geral de Via Navegável e Navegação em Bonn. Capaz de levantar uma impressionante 2200 toneladas, a Hebo Lift 10 conseguiu salvar a parte de trás do navio na sexta-feira. Dividido em duas partes subaquáticas, as partes do navio serão ancoradas a uma plataforma, rebocadas para os Países Baixos e descartadas de forma adequada devido à operação de salvamento. Uma área restrita com um raio de 1 milha náutica cerca o local.

Fatais após a colisão

O navio de alto-mar "Verity", tripulado por sete indivíduos, colidiu com o navio de carga Polesie no Mar do Norte em 24 de outubro de 2023. O local do acidente fica a aproximadamente 22 quilômetros a sudoeste da ilha alta-mar de Helgoland e 31 quilômetros a nordeste da ilha frísia oriental de Langeoog. Após a colisão, o "Verity", de 91 metros de comprimento, afundou sob a bandeira britânica. As autoridades marítimas supõem que cinco dos sete membros da tripulação a bordo morreram durante o acidente. Dois membros da tripulação foram salvos das águas após a colisão.

Após a recuperação, o capitão do navio foi encontrado morto após o acidente, enquanto outro corpo foi recuperado da seção do navio salva na sexta-feira. Três indivíduos ainda estão desaparecidos. O naufrágio fica em uma profundidade d'água de cerca de 40 metros e representa um perigo para a navegação que passa. Apesar do acidente, o Polesie permaneceu navegável com 22 indivíduos a bordo.

Diante da situação, a operação de salvamento das correntes perdidas do "Verity" está prevista para ocorrer no Mar do Norte. Devido à natureza delicada da operação e às condições climáticas, o processo de recuperação pode estender o atraso no término da operação de salvamento.

