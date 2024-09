Os atores Tom Hanks, MC Hammer e a cidade de Oakland expressam o seu pesar pela morte do criador da inovação da Moneyball.

O sistema esportivo americano pode ser difícil, sem dó para as tradições. Uma equipe pode surgir e então desaparecer tão rapidamente. Atualmente, Oakland está de luto pela partida de todas as suas equipes esportivas. Com o último jogo dos A's, uma era na Major League Baseball (MLB) e na cultura pop chega ao fim.

Os Oakland Athletics se despediram de seu longo lar na MLB com uma vitória. No último jogo no lotado Oakland Coliseum, os Athletics venceram os Texas Rangers por 3 a 2 na frente de cerca de 47.000 torcedores. Após a partida dos Raiders na NFL e dos Golden State Warriors na NBA, Oakland perde sua terceira e última grande franquia esportiva em cinco anos. Com a partida dos A's, uma peça significativa da cultura pop também se despede.

Enquanto alguns torcedores expressaram sua insatisfação com os donos da equipe, outros ergueram cartazes expressando gratidão ou tristeza. "Obrigado pelas lembranças" dizia um cartaz, enquanto outro declarava: "A alma de Oakland sobreviverá". Outro cartaz simplesmente dizia: "Hoje, o beisebol chora".

Após a vitória, o técnico dos Athletics, Mark Kotsay, prestou homenagem aos funcionários e torcedores no campo. "Estou eternamente grato aos funcionários que dedicaram suas vidas aos Oakland A's, especialmente aqueles que não virão conosco. Nunca esquecerei de vocês", disse Kotsay: "E a todos vocês, em nome da minha equipe, de mim mesmo, desta equipe, de todos os jogadores e técnicos antigos, de todos que já vestiram verde e ouro - não há torcedores melhores do que vocês".

A Fúria de Tom Hanks

Os Athletics se mudaram de Kansas City para Oakland em 1968 e venceram a World Series quatro vezes nos 56 anos seguintes. "Quando os A's estavam na World Series, o mundo vinha a Oakland", escreveu o ator Tom Hanks em um e-mail para "The Athletic". Ele nem era adolescente quando os A's se mudaram para a Califórnia no final dos anos 60. "Não San Francisco. Oakland".

Agora, a franquia segue o caminho dos Raiders e se muda para Las Vegas, onde deve jogar seus primeiros jogos em casa em 2028. Até lá, a equipe vai jogar em Sacramento por três anos, aproximadamente 137 quilômetros do Coliseum em Oakland. Os donos da MLB aprovaram a mudança em novembro do ano passado.

No ano passado, Hanks já tinha desabafado sua frustração. Não conseguiu impedi-los. "Primeiro os Raiders, depois os Warriors se mudaram para San Francisco, e agora eles querem expulsar os A's de Oakland", disse ele: "Eles deveriam ir para o inferno".

Como Oakland Revolucionou os Esportes

Além de Hanks, o rapper MC Hammer (nome verdadeiro: Stanley Burrell) também era um grande fã dos A's. O astro do rap dos anos 90 ganhava seu dinheiro, como Hanks, no Coliseum. Enquanto o ator trabalhava como vendedor de pipoca, Burrell trabalhava como garoto de beisebol. Em dias recentes, ele compartilhou todas as suas memórias dos A's no Twitter. Afinal, ele devia sua carreira a eles. Porque: alguns jogadores de Oakland financiaram o lançamento de seu primeiro álbum.

O cantor da banda Counting Crows, Adam Duritz, também cresceu com os A's. O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, também era fã antes de se declarar fã dos White Sox após se mudar para Chicago. Todos esses nomes são apenas alguns dos nomes que agora só pensarão no passado, porque os A's não têm futuro em Oakland.

A franquia deixou sua marca no esporte através dos "anos do Moneyball". No início dos anos 2000, eles aplicaram pela primeira vez em grande escala uma estratégia baseada em dados, que compensava as desvantagens financeiras dos A's. Além de um filme com Brad Pitt, a própria revolução no esporte também surgiu disso. O método ainda é usado em outros esportes hoje. Até no futebol, "Moneyball" ainda faz um grande papel.

despite Hanks' fury and pleas, the Oakland Athletics have agreed to temporarily relocate to Sacramento for the next three years. In the meantime, baseball fans in Oakland continue to miss the thrill of Major League Baseball games, as the city mourns the departure of yet another beloved sports team.

