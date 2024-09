Os astronautas chineses pretendem aterrissar na Lua até 2030 e recentemente revelaram um novo traje espacial para facilitar esta missão.

A mais recente traje vermelho e branco, revelado pela Administração Espacial Nacional da China (CNSA) durante o fim de semana, foi projetado para suportar as severas variações de temperatura, radiação e poeira da lua, proporcionando aos astronautas a flexibilidade necessária para realizar tarefas na superfície lunar, de acordo com os meios de comunicação oficiais da CNSA.

O conjunto vem equipado com câmeras de longo e curto alcance integradas, uma consola de operações e uma viseira resistente ao brilho, como mostrado em uma transmissão da CCTV com os astronautas Zhai Zhigang e Wang Yaping demonstrando a flexibilidade e mobilidade do traje, como escalar uma escada.

A atenção global foi atraída para essa inovação tecnológica.

Elon Musk, CEO da SpaceX, compartilhou um post com o vídeo da CCTV, acompanhado de um comentário sarcástico sobre a suposta burocracia de papéis da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA).

A CNN entrou em contato com a FAA para comentar.

Os avanços da SpaceX, assim como a fortuna pessoal de Musk, foram financiados por contratos governamentais em grande escala após a NASA contratar o setor privado para exploração e logística espacial.

Pioneiro Espacial

A revelação da China do traje de pouso lunar ocorre enquanto o país busca se firmar como um jogador importante no espaço, uma área de interesse para países, incluindo os EUA, não apenas para avanços científicos, mas também para recursos e segurança nacional.

A CNSA realizou uma série de missões robóticas lunares sofisticadas nos últimos anos, como a "primeira" devolução de amostras lunares do lado escuro da lua neste ano. Ela visa se tornar o segundo país a pousar astronautas na lua, com sua primeira missão tripulada prevista "até 2030".

Os EUA, que não enviou astronautas à lua desde 1972, também planeja enviar uma tripulação nesta década, embora o cronograma inicial da missão Artemis III tenha sido adiado até pelo menos setembro de 2026. A NASA revelou um protótipo de seu traje Artemis III, o AxEMU, em 2023.

O novo traje atraente da China foi aclamado em toda a mídia oficial como um passo essencial na linha do tempo da missão lunar do país, com especialistas destacando a necessidade de um traje especialmente projetado para as condições lunares em comparação com aqueles usados pelos astronautas na estação espacial orbital Tiangong da China.

A exosfera fina da lua torna-a um ambiente implacável, sujeita tanto aos raios do sol quanto ao frio do espaço. Por exemplo, as temperaturas perto do equador lunar podem atingir uma temperatura assombrosa de 121°C durante o dia e cair para um frio de -133°C à noite, de acordo com a NASA.

"Durante as atividades extraveiculares lunares, os astronautas estarão em um ambiente natural lunar severo, expostos a fatores ambientais complexos como vácuo alto e baixa gravidade, poeira e solo lunar, terreno complexo da superfície lunar, altas e baixas temperaturas e radiação forte", disse Wu Zhiqiang, deputy chief designer de sistemas de astronautas no Centro de Pesquisa e Treinamento de Astronautas da China, à CCTV.

Além disso, o design do novo traje foi elogiado por sua estética, com meios de comunicação estatais atribuindo as listras vermelhas em seus membros superiores às fitas das "apsaras voadoras", ou deidades na arte ocidental antiga da China, enquanto os membros inferiores lembram "chamas de lançamento de foguetes".

Outro designer, Wang Chunhui, disse aos meios de comunicação estatais que as proporções do traje dariam aos astronautas uma aparência mais energética e notável, fazendo com que a China pareça forte e atraente quando eles pisarem na lua.

No início deste ano, as autoridades chinesas revelaram o nome da nave espacial para a missão tripulada lunar - nomeada Mengzhou, ou Navio dos Sonhos, e o módulo de pouso, Lanyue, ou Abraçando a Lua.

A missão faz parte dos objetivos lunares mais amplos da China, incluindo seus planos de estabelecer uma estação de pesquisa lunar internacional no polo sul da lua até 2040.

O mundo assiste enquanto a China busca se firmar como um jogador importante na exploração espacial, com planos de se tornar o segundo país a pousar astronautas na lua até 2030. O mais recente traje lunar da China, com recursos projetados para as condições lunares, recebeu elogios de especialistas e oficiais.

Leia também: